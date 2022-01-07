ВИДЕО. Первая тренировка Миколенко. Бенитес лично беседовал с украинцем

Главный тренер «Эвертона» верит в светлое будущее украинца в стане «ирисок»

  • 07.01.2022 18:34
  • 7076 просмотров
  • 12 комментариев
ВИДЕО. Первая тренировка Миколенко. Бенитес лично беседовал с украинцем
© ФК Эвертон

Украинский защитник Виталий Миколенко все больше и больше интегрируется в тренировочный процесс своего нового клуба – английского «Эвертона».

В частности, сегодня Миколенко перед тренировкой имел индивидуальную беседу с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.

Камеры выхватили момент, когда испанский коуч о чем-то много и увлеченно говорил Миколенко, а тот в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.

Ранее Бенитес заявил прессе, что считает Миколенко футболистом, который будет определяющим для «Эвертона» в будущем.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    ManCity
    ManCity, 07.01.2022 18:46
    +8
    І не особисто, а через перекладача. І взагалі треба вчити мову, якщо хочеш чогось досягти. І не лише англійську, а й рідну.
    Ссылка
    limb0101
    online
    limb0101, 07.01.2022 21:52
    +3
    Парню конечно - самого лучщего!
    Ссылка
    Lev4455
    Lev4455, 07.01.2022 21:12
    +2
    Важко, однак тільки вперед - і англійську вивчити, і української не цуратись. Ти вже не hahol. ти вже європеєць. Як шкода що це динамівське стадо не наймає вчителів щоб вивчити не тільки рідну мову, а далі і англійську, німецьку це жах. Я пропоную цим холуям заборонити давати післяматчеве інтерв'ю не рідною мовою.
    Ссылка
    Igor-K
    Igor-K, 07.01.2022 22:07
    +1
    и тут ржавые отличились, собака229 и фесявротебут
    Ссылка
    Igor_Avtoigor
    Igor_Avtoigor, 07.01.2022 21:32 (изменен)
    +1
    Фесяконтролерберетвроттувсехивсегда
    Ссылка
    Igor_Avtoigor
    Igor_Avtoigor, 07.01.2022 21:30 (изменен)
    +1
    Calm, 07.01.2022 18:54
    Весело и непринужденно
    Тебя тоже раком боком и прискоком Будешь кричать шлухтер великий клуб
    Ссылка
    Igor_Avtoigor
    Igor_Avtoigor, 07.01.2022 21:27
    +1
    Фесяхуясося молодец отработал завтра раком боком на кроватке будешь кричать великий шлухтер
    Ссылка
    Igor_Avtoigor
    Igor_Avtoigor, 07.01.2022 21:25
    +1
    Всем кротам со си те ху й!!
    Ссылка
    Igor_Avtoigor
    Igor_Avtoigor, 07.01.2022 21:24 (изменен)
    +1
    Face Control, 07.01.2022 18:39
    Мб потому что он его тренер?
    Соси ху ло ща Рик иди на ху пи дар
    Ссылка
    Tasha19
    Tasha19, 07.01.2022 21:08
    0
    Вже не знають з чого новину зробити
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 18:54
    -1
    Весело и непринужденно
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 18:39
    -9
    Мб потому что он его тренер?
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности