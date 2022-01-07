ВИДЕО. Первая тренировка Миколенко. Бенитес лично беседовал с украинцем

Украинский защитник Виталий Миколенко все больше и больше интегрируется в тренировочный процесс своего нового клуба – английского «Эвертона».
В частности, сегодня Миколенко перед тренировкой имел индивидуальную беседу с главным тренером «ирисок» Рафаэлем Бенитесом.
Камеры выхватили момент, когда испанский коуч о чем-то много и увлеченно говорил Миколенко, а тот в ответ понимающе кивал головой и выглядел максимально сконцентрированным.
Ранее Бенитес заявил прессе, что считает Миколенко футболистом, который будет определяющим для «Эвертона» в будущем.
Источник — Sport.ua
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