Рафа БЕНИТЕС: «Виталий Миколенко - будущее Эвертона. Это точно»

Наставник доволен подписанием украинского защитника

  • 06.01.2022 16:12
  • 3210 просмотров
  • 23 комментария
Рафа БЕНИТЕС: «Виталий Миколенко - будущее Эвертона. Это точно»
© twitter.com/everton

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес доволен первыми подписаниями клуба в январе. Команду усилили крайние защитники Виталий Миколенко и Натан Петтерсон.

«Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. И мы взяли двух энергичных молодых защитников, для меня это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. Виталий и Натан обладают теми характеристиками, которые нам нужны».

«И это игроки не только на сегодня, но и на будущее. Они еще будут прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, им еще предстоит изучить АПЛ».

«Но Миколенко и Петтерсон - это будущее клуба. Это точно», - считает Бенитес.

Миколенко может дебютировать в новой команде 8 января в матче Кубка Англии.

Источник — ФК Эвертон

(28 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Поручик Ржевский
    online
    Поручик Ржевский, 06.01.2022 16:14
    +13
    Дай Бог.
    Такие добрые слова накануне Рождества.
    Ссылка
    L.F.C.
    online
    L.F.C., 06.01.2022 16:15 (изменен)
    +2
    Face Control, 06.01.2022 16:13
    Примерно такое же будущее, как бревноленко в своём клубе?
    Примерно такое же будущее как Андрей Шевченко а ваше будущее это плотники типа витюни коваленка 6 января а в норах до сих пор пекло - панимаю
    федя и вафлючка быстрее минусы и жалобы - быстрее собаки сутулые
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 06.01.2022 16:59
    0
    Face Control, 06.01.2022 16:53
    Для развпятьлетних это больная тема.
    Ордловские пердаки разгораются с новой силой. На ордловщине ни одного праздника без взрывов не проходит
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:53
    0
    Kak Tak, 06.01.2022 16:53
    Будет слушать Басту и полировать лавку.
    Для развпятьлетних это больная тема.
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 06.01.2022 16:53
    0
    Будет слушать Басту и полировать лавку.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:52
    0
    ____FunnyCat, 06.01.2022 16:50
    Удачи Виталику. Главное чтобы Бенитеса сейчас не поперли, так как Мыкола - его креатура.
    Кись, так из-за этого «честного» трансфера и попрут, ты не рада?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:51
    0
    Олег Прок, 06.01.2022 16:48
    Днонецкий, вся ваша лугандония голосует за опзж на всех выборах. Или не так, клоун?
    Вопрос на вопрос? Понятно, для тебя сурки кипрские шубные и дружба с ОПЗЖ явно очень больная тема, не грусти. И извини, что задел твои женские чувства.
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 06.01.2022 16:30
    0
    Face Control, 06.01.2022 16:28
    Так ответ будет? Я сильно задел твои женские чувства? Почему кипрские сурки и ОПЗЖ друзья?
    Днонецкий сепар, который любит и уважает расею, расскажи с кем дружит убийца и твой хозяин ахмэтав? Или это неудобный вопрос для тебя?
    Ссылка
    Barack
    Barack, 06.01.2022 17:04
    -1
    . Это просто шутка была, а дырк0фаны обрадовались. Мыкола бокопор- будущее Эвертона. Как звучит
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 06.01.2022 17:02
    -1
    Олег Прок, 06.01.2022 17:00
    Что нынче на Днонецке модно слушать? Кобзона и Пугачёву?
    Ты дурак или полуд урак ?Как так ?
    Ссылка
    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 06.01.2022 16:56
    -1
    Face Control, 06.01.2022 16:53
    Для развпятьлетних это больная тема.
    Для них це зрада чи перемога
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 06.01.2022 16:48
    -1
    Face Control, 06.01.2022 16:31
    Шпротиха, зачем ты перешла на новый акк? Почему сурки дружат с ОПЗЖ? Я задеваю твои женские чувства?
    Днонецкий, вся ваша лугандония голосует за опзж на всех выборах. Или не так, клоун?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:31
    -1
    Олег Прок, 06.01.2022 16:30
    Днонецкий сепар, который любит и уважает расею, расскажи с кем дружит убийца и твой хозяин ахмэтав? Или это неудобный вопрос для тебя?
    Шпротиха, зачем ты перешла на новый акк? Почему сурки дружат с ОПЗЖ? Я задеваю твои женские чувства?
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 06.01.2022 16:28
    -1
    Днонецкие пердаки только потухли
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:23 (изменен)
    -1
    L.F.C., 06.01.2022 16:15
    Примерно такое же будущее как Андрей Шевченко а ваше будущее это плотники типа витюни коваленка 6 января а в норах до сих пор пекло - панимаю
    федя и вафлючка быстрее минусы и жалобы - быстрее собаки сутулые
    Кстати, а почему на всех домашних матчах автобусников кипрских развпятьлетних шубных в ложе сидят представители ОПЗЖ? Или для вас это больная тема?
    Ссылка
    Олег Прок
    online
    Олег Прок, 06.01.2022 17:00
    -2
    Kak Tak, 06.01.2022 16:53
    Будет слушать Басту и полировать лавку.
    Что нынче на Днонецке модно слушать? Кобзона и Пугачёву?
    Ссылка
    joytok
    online
    joytok, 06.01.2022 16:56
    -2
    Как Лунин в Реале?
    Лишь бы в сборную отпускали. Иногда.
    Ссылка
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 06.01.2022 16:51
    -2
    Face Control, 06.01.2022 16:22
    Так они еще забывают добавить,что хозяин Эвертено Алишер Усманов,через которого раша финансирует ОПЗЖ покупкой мыколы.
    ———————————————–
    Кто они, что это за набор слов ?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 06.01.2022 16:28
    -2
    Так ответ будет? Я сильно задел твои женские чувства? Почему кипрские сурки и ОПЗЖ друзья?
    Ссылка
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 06.01.2022 16:50
    -3
    Удачи Виталику. Главное чтобы Бенитеса сейчас не поперли, так как Мыкола - его креатура.
    Ссылка
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