Рафа БЕНИТЕС: «Виталий Миколенко - будущее Эвертона. Это точно»

Наставник «Эвертона» Рафаэль Бенитес доволен первыми подписаниями клуба в январе. Команду усилили крайние защитники Виталий Миколенко и Натан Петтерсон.
«Нам нужен баланс между защитой и атакой. Очень важно, чтобы игроки обороны могли поддерживать атаку. И мы взяли двух энергичных молодых защитников, для меня это необходимо. Надеюсь, они добавят нам свежести и увеличат конкуренцию. Виталий и Натан обладают теми характеристиками, которые нам нужны».
«И это игроки не только на сегодня, но и на будущее. Они еще будут прогрессировать. Не хочу сейчас оказывать на них давление, им еще предстоит изучить АПЛ».
«Но Миколенко и Петтерсон - это будущее клуба. Это точно», - считает Бенитес.
Миколенко может дебютировать в новой команде 8 января в матче Кубка Англии.
Источник — ФК Эвертон
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Такие добрые слова накануне Рождества.
федя и вафлючка быстрее минусы и жалобы - быстрее собаки сутулые
федя и вафлючка быстрее минусы и жалобы - быстрее собаки сутулые
Лишь бы в сборную отпускали. Иногда.
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