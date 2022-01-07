ФОТО. Миколенко тренируется и ждет возможности дебютировать за Эвертон

Официальный сайт «Эвертона» сообщил о том, что новичок команды Виталий Миколенко уже приступил к полноценным тренировкам с первой командой.

Не исключено, что украинец окажется в заявке команды на матч Кубка Англии 8 января, хотя он успел поработать с командой всего несколько дней.

Ранее тренер Рафаэль Бенитес прокомментировал подписание Миколенко.