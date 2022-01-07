ФОТО. Миколенко тренируется и ждет возможности дебютировать за Эвертон

Дебют может состояться в Кубке Англии

  • 07.01.2022 14:11
  • 1503 просмотра
  • 10 комментариев
ФОТО. Миколенко тренируется и ждет возможности дебютировать за Эвертон
© Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный сайт «Эвертона» сообщил о том, что новичок команды Виталий Миколенко уже приступил к полноценным тренировкам с первой командой.

Не исключено, что украинец окажется в заявке команды на матч Кубка Англии 8 января, хотя он успел поработать с командой всего несколько дней.

Ранее тренер Рафаэль Бенитес прокомментировал подписание Миколенко.

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    katun2
    katun2, 07.01.2022 14:19
    +4
    8 ждём в строю!
    Ссылка
    Tka4enko_855
    online
    Tka4enko_855, 07.01.2022 14:40
    +1
    Чувак по английски ни бе ни ме. Как он будет понимать схемы. Жжесть
    Ссылка
    umnuy2
    umnuy2, 07.01.2022 14:48
    0
    с одной стороны круто конечно.но с другой стороны после таких трансфером понимаешь насколько мы убоги что туда где лучше от нас уезжают люди и это не изменить...мы отстали от золотого миллиарда навсегда
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 14:48
    0
    Kak Tak, 07.01.2022 14:45
    Будет слушать Басту на лавке.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 07.01.2022 14:47
    -1
    Face Control, 07.01.2022 14:39
    Вот это новость.
    Олег, сходил бы поколядовав, если новость не нравиться
    Ссылка
    Kak Tak
    Kak Tak, 07.01.2022 14:45
    -1
    Будет слушать Басту на лавке.
    Ссылка
    Олег Прок
    Олег Прок, 07.01.2022 14:43
    -1
    Tka4enko_855, 07.01.2022 14:40
    Чувак по английски ни бе ни ме. Как он будет понимать схемы. Жжесть
    Так же, как легионеры по всему миру. Коваленко же как-то понимает, где ему на лавку садиться в Специи
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.01.2022 14:39
    -1
    Вот это новость.
    Ссылка
    isabella ahha
    online
    isabella ahha, 07.01.2022 14:21
    -3
    Як я повернула свого розлученого чоловіка за допомогою привороту доктора АЛАБА... Мене звати Ізабелла Ітан. Коли я читав свідчення в Інтернеті про те, як доктор АЛАБА, найяскравіший і найсильніший заклинатель, допомагає повернути чоловіка, що розлучається, Кохану. Мені було цікаво, як це може бути правдою, адже багато хто підводив мене в минулому без жодного результату. Я просто відпустив пост і перемістився по форуму. Знову звернувшись до мого повідомлення, якась особа опублікувала й сказав, що перевірений кидає заклинання. Після того, як вона прочитала пошту, це був той самий чоловік, доктор. АЛАБА, про яку вона говорила. Тож мені нічого не залишається, як дійсно перевірити, як він працює. Я була повністю спустошена, коли мій коханий чоловік покинув мене. Наче весь мій світ зникав у горі й болі. Я знаю, що це звучить дивно, але з усіх заклинарів, з якими я спілкувався, він єдиний, хто залишив у мене враження, що я такий правдивий і надійний. Більше ніж його слова, він повернув мого чоловіка і здійснив усі мої бажання. Зараз він лояльний, приділяє мені увагу, щонеділі дарує мені квіти, ми часто ходимо в кіно і ресторан. мій чоловік прийшов до мене, вибачився за скоєну несправедливість і пообіцяв, що більше ніколи цього не робитиме. Відтоді все нормалізувалося. Ми з сім’єю знову живемо щасливо разом. Я буду вічно вдячний, що перетворив своє життя з пекла в рай! Я вважаю, що той, хто потребує допомоги, повинен звернутися до нього за допомогою. Нехай Бог і надалі використовує вас, щоб врятувати розрив. У кого є проблеми в шлюбі, проблеми з розлученням, втрачений коханий або якісь проблеми у стосунках, ви можете зв’язатися з ним (dralaba3000@gmail.com). Або WhatsApp/Viber йому за номером +1(425) 477-2744
    Ссылка
    Calm
    Calm, 07.01.2022 14:23
    -4
    Форма у них тренировочная конечно так себе
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности