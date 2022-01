У него ковид. Зинченко пропускает матч Ман Сити в Кубке Англии

Украинский игрок клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко пропускает матч 1/32 финала Кубка Англии против «Суиндон Таун», который проходит в эти минуты.

Зинченко не играл 1 января в поединке против «Арсенала», поскольку заражен коронавирусом и отправлен на карантин.

В текущем сезоне 25-летний Зинченко провел 12 матчей, в которых сделал 2 ассиста.

Стартовый состав Ман Сити на матч Кубка Англии.

Your City XI to face Swindon! 🔥



XI | Steffen, Walker, Dias, Ake, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Palmer, Bernardo, Jesus



SUBS| Carson, Slicker, Laporte, Kayky, Bobb, Egan-Riley, Mbete, McAtee, Lavia#ManCity | @HaysTechnology pic.twitter.com/RXMpdsjMxx