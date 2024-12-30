Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024
Англия
30 декабря 2024, 22:05 |
595
4

Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024

Егор Ярмолюк не сумел отметиться забитым мячом за «Брентфорд»

30 декабря 2024, 22:05 |
595
4
Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, которые не сумели забить ни одного гола в 2024 году на клубном уровне.

На первом месте оказался представитель английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш – игрок, который стоит 45 млн евро, провел 32 игры в этом году.

В списке нашлось место и украинскому футболисту – полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел за клуб 34 поединка, но так и не сумел отличиться забитым мячом. Трансферная стоимость украинца составляет 12 млн евро.

Ярмолюк проводит в составе английского клуба второй сезон. «Брентфорд» осуществил трансфер украинца в 2022 году, когда заплатил «Днепр-1» 1,5 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили за клуб в 2024 году:

По теме:
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Кто на первом месте? Составлен рейтинг самых посещаемых клубов УПЛ
Больше не первый. Какое место занимает Фьюри в обновленном рейтинге WBO?
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Сити Брентфорд Джек Грилиш Егор Ярмолюк рейтинг Transfermarkt
Микола Титюк Источник: Transfermarkt
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока
Футбол | 30 декабря 2024, 20:56 0
Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока
Заря определилась с тренером и новичками. Будет 4 новых игрока

Бартулович сохранит свое место

«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
Бокс | 30 декабря 2024, 09:06 1
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри

Известный супертяжеловес считает победу Александра очевидной

Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м
Другие виды | 30.12.2024, 16:00
Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м
Допинг, манкурты, туристы. Топ-10 разочарований украинского спорта в 2024-м
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Бокс | 30.12.2024, 02:46
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
Является ли Усик лучшим боксером всех времен? Ответ дал промоутер Джошуа
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Футбол | 30.12.2024, 12:16
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
МИЛЕВСКИЙ – об экс-тренере Динамо: «Он нас ненавидел, называл алкашами»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
roman75zpr
Ну принаймнi у нього дуже непогана компанIя)
Ответить
+1
klim746
Я стОю 100500 мильонов, играю в лиге Буча-8 (8-я лига Бучи) и не забил!!! Я первім должен біть в єтом рейтинге от Спорт.юєй!
Ответить
-1
klim746
Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024. По порядку: игроков какой лиги? Не забили кому? Точно в 2024 или в 2024/2055? 
Ответить
-1
klim746
Титюк в списке. А что же он написал???
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
29.12.2024, 05:48 15
Футбол
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, сравнялся ли Усик с Мухаммедом Али
29.12.2024, 08:32 6
Бокс
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
Сын легенды. Ливерпуль и ПСЖ готовят 85 миллионов евро за топового форварда
28.12.2024, 23:54
Футбол
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
ВИДЕО. Довбик отдал элегантный ассист пяткой на Дибалу в матче Милан – Рома
29.12.2024, 22:18 10
Футбол
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
Усик может получить в соперники не Дюбуа, а гиганта, уничтожившего Уайлдера
30.12.2024, 07:49 2
Бокс
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
ФОТО. Где проводит новогодние каникулы Цыганков. Намек на следующий клуб?
29.12.2024, 02:53 7
Футбол
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
Богатый европейский гранд зимой купит Забарного. Известна сумма трансфера
29.12.2024, 07:22 17
Футбол
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
29.12.2024, 07:05
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем