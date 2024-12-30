Украинец в списке. Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили в 2024

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, которые не сумели забить ни одного гола в 2024 году на клубном уровне.

На первом месте оказался представитель английского «Манчестер Сити» Джек Грилиш – игрок, который стоит 45 млн евро, провел 32 игры в этом году.

В списке нашлось место и украинскому футболисту – полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк провел за клуб 34 поединка, но так и не сумел отличиться забитым мячом. Трансферная стоимость украинца составляет 12 млн евро.

Ярмолюк проводит в составе английского клуба второй сезон. «Брентфорд» осуществил трансфер украинца в 2022 году, когда заплатил «Днепр-1» 1,5 млн евро.

Рейтинг самых дорогих игроков, которые не забили за клуб в 2024 году: