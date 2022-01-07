В пятницу, 7 января, в Суиндоне на стадионе «Каунти Граунд» состоится матч 1/32 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграют «Суиндон Таун» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток рефери Даррена Инглэнда из Йоркшира прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Суиндон Таун



Коллектив из графства Уилтшир, что расположено в юго-западной части Англии, вряд ли знают любители английского футбола, для которых на Чемпионшипе завершается привлекающая внимание цепочка дивизионов. И как только можно в этом контексте не упомянуть забавный факт о том, что «Суиндон Таун» лишь на один год старше, чем его соперник по предстоящей дуэли, которого мы уже привыкли наблюдать на вершине «элитного» первенства. «Зарянки» нынче выступают в Лиге 2 – это четвертый по силе дивизион в Англии, а оказались они здесь по итогам прошлогоднего провала в Лиге 1, где они заняли итоговое 23 место.

Лишь однажды «красные» поднимались в число лучших команд страны – сезон-1993/94, когда в уже сформированной английской Премьер-лиге принимали участие 22 коллектива, завершился для них на последнем месте. Но с каким шиком и блеском они вылетели из «элитного» дивизиона! Пропустили сразу 100 мячей, что далеко не каждой команде было по силам в истории этого состязания!

В своем современном состоянии «Суиндон Таун» особых звезд с неба не хватает – в составе есть лишь два игрока старше 30 лет: центральный защитник Мэтью Баудри и центральный полузащитник Энтони Грант. Последний – воспитанник академии «Челси». Наиболее дорогостоящим исполнителем является атакующий хавбэк Джонатан Уильямс (800 тыс. евро), в свое время даже игравший за «Сандерленд» и «Кристал Пэлас». Текущее место во Второй лиге – пятое, с отставанием от лидера в 11 очков за 22 сыгранных поединка. Возможно, в следующем сезоне команда Бена Гарнера и поднимется вновь в Первую лигу, но сначала ей надо пройти серьезный экзамен.

Манчестер Сити



Говорить о действующем чемпионе Англии долго не приходится, и уж тем более не в сравнении со «Суиндон Таун» это необходимо делать, так как даже отдельные юные исполнители «горожан» могут по трансферной стоимости перебить весь состав предстоящих соперников. Очевидно, что деньги в футбол не играют – это прописная истина, для подтверждения которой команды из АПЛ и помещаются при жеребьевке на столь ранние стадии национального Кубка, чего нет, к сожалению, в той же УПЛ, но активно практикуется в Германии. Конечно, для наставников команд «элиты» подобные матчи являются лишней головной болью, но у «Сити» в этом сезоне есть классный козырь в рукаве.

Заключается он в том, что как бы Хосеп Гвардиола по ходу прошлого и текущего сезонов не вещал нам о том, что на футболистов оказывается серьезное давление из-за календаря, его команда как раз-таки и готова к подобному лимиту дней отпуска лучше всех остальных. У «горожан» есть два полноценных равных по боевым характеристикам состава, чего нет у прямых конкурентов в чемпионской гонке.

Результат на лицо – Boxing day остался позади, а «Сити» с радостью сыграл бы и еще один такой, в то время как оппоненты сбились с темпа. Кубок даст возможность немного перевести дух, но испанский наставник в прошлом году, как и сезоном ранее, этот трофей над головой не поднимал, поэтому точно будет наверстывать упущенное.

Ориентировочные составы



«Суиндон Таун»: Уоллакотт – Йандоло, Хант, Одимайо, Кеслер – Лайден, Рид, Уильямс, Пэйни – Симпсон, МакКирди.

«Манчестер Сити»: Стеффен – Зинченко, Аке, Стоунз, Уокер – Палмер, Посо, Макати – Грилиш, Фоден, Стерлинг.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, в предстоящем поединке футболистам хозяев не удастся нас удивить. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Манчестер Сити» (-2) с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

7 января, пятница