Ман Юнайтед

3 января в 19:30 проходит матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает «Вулверхэмптон».
Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы команд.
📋 Our first starting XI of the new year...#MUFC | #MUNWOL— Manchester United (@ManUtd) January 3, 2022
How we line-up to take on @ManUtd! #MUNWOL— Wolves (@Wolves) January 3, 2022
🐺📋 pic.twitter.com/Zse0PY3tNs
Источник — Sport.ua
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