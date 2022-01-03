21-й тур
Ман Юнайтед
0 : 1
Вулверхэмптон
03.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Первое поражение при Рангнике. Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону

Победу гостям принес точный удар Моутинью в концовке встречи

  • 03.01.2022 21:36
  • 823 просмотра
  • 4 комментария
Первое поражение при Рангнике. Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Единственный мяч гостей забил 35-летний португальский полузащитник Жоау Моутинью на 82-й минуте встречи.

Стоит отметить, что это первое поражение «красных дьяволов» при новом главном тренере Ральфе Рангнике. До этого у «Манчестер Юнайтед» были три победы и две ничьих.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:1
Гол: Моутинью, 82

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо (Рэшфорд, 75), Роналду, Кавани, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 88), Хименес (Фабиу Силва, 81), Тринкау (Траоре, 66).
Предупреждения: Мактомини (48), Шоу (56), Матич (74), Жозе Са (90).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Орест Орищишин
    Орест Орищишин, 03.01.2022 21:49
    +1
    "Вовки" видали чудовий матч, молодці
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    joytok
    online
    joytok, 03.01.2022 22:02
    0
    НИКОГДА ещё! А вот сегодня...
    В АПЛ странникам МЮ дома не проигрывал. До АПЛ это было аж в 1980. Но сегодня надо было слить впервые в АПЛ. Добряки. Ведь на выезде то выиграли. Теперь можно и вернуть, тем более зазор был и зависли на том же 7 месте. Так же и Астон Вилле слили, которая для них была самой удобной. Но в этом сезоне можно. Хоть Сульшер, хоть Рангник... А на поле статисты Санчо, Матич, Гринвуд... Стадо. И по старту было видно, что тут им крышка. Что ударов, что угловых - всё меньше. Казлы.
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    alefteev77
    alefteev77, 03.01.2022 21:55
    0
    Надо было Семина главным делать или Газаева.... а то какого-то Рангника сделали.
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    Barack
    Barack, 03.01.2022 21:48
    -1
    А че пеналду уже не тащит?
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