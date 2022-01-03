Первое поражение при Рангнике. Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону

В поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Единственный мяч гостей забил 35-летний португальский полузащитник Жоау Моутинью на 82-й минуте встречи.
Стоит отметить, что это первое поражение «красных дьяволов» при новом главном тренере Ральфе Рангнике. До этого у «Манчестер Юнайтед» были три победы и две ничьих.
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:1
Гол: Моутинью, 82
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо (Рэшфорд, 75), Роналду, Кавани, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60).
«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 88), Хименес (Фабиу Силва, 81), Тринкау (Траоре, 66).
Предупреждения: Мактомини (48), Шоу (56), Матич (74), Жозе Са (90).
Источник — Sport.ua
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В АПЛ странникам МЮ дома не проигрывал. До АПЛ это было аж в 1980. Но сегодня надо было слить впервые в АПЛ. Добряки. Ведь на выезде то выиграли. Теперь можно и вернуть, тем более зазор был и зависли на том же 7 месте. Так же и Астон Вилле слили, которая для них была самой удобной. Но в этом сезоне можно. Хоть Сульшер, хоть Рангник... А на поле статисты Санчо, Матич, Гринвуд... Стадо. И по старту было видно, что тут им крышка. Что ударов, что угловых - всё меньше. Казлы.
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