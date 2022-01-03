Первое поражение при Рангнике. Манчестер Юнайтед проиграл Вулверхэмптону

В поединке 21-го тура чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Вулверхэмптону» со счетом 0:1. Единственный мяч гостей забил 35-летний португальский полузащитник Жоау Моутинью на 82-й минуте встречи.

Стоит отметить, что это первое поражение «красных дьяволов» при новом главном тренере Ральфе Рангнике. До этого у «Манчестер Юнайтед» были три победы и две ничьих.

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 0:1

Гол: Моутинью, 82

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Уан-Биссака (Эланга, 84), Джонс, Варан, Шоу, Матич, Мактомини, Санчо (Рэшфорд, 75), Роналду, Кавани, Гринвуд (Бруну Фернандеш, 60).

«Вулверхэмптон»: Жозе Са, Семеду, Коуди, Саисс, Килмен, Марсал, Моутинью, Рубен Невеш, Поденсе (Дендонкер, 88), Хименес (Фабиу Силва, 81), Тринкау (Траоре, 66).

Предупреждения: Мактомини (48), Шоу (56), Матич (74), Жозе Са (90).