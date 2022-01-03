21-й тур
Ман Юнайтед
0 : 1
Вулверхэмптон
03.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ральф РАНГНИК: «У нас были серьезные проблемы. Нужно найти баланс»

Наставник «Манчестер Юнайтед» разочарован поражением от «Вулверхэмптона» (0:1)

  • 03.01.2022 23:41
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Ральф РАНГНИК: «У нас были серьезные проблемы. Нужно найти баланс»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (0:1) в поединке 21-го тура АПЛ.

«Мы не играли хорошо от слова совсем, ни индивидуально, ни коллективно. В первом тайме у нас были серьезные проблемы с тем, чтобы держать их подальше от нашей штрафной и наших ворот. Во втором тайме мы изменили расстановку, поставив трех защитников, и мы стали лучше контролировать игру. Матч показал, что у нас впереди много работы, особенно при отборе мяча. У нас было слишком много невынужденных ошибок, и мы должны стать лучше. Это проблема всей команды.

Мы упустили возможность забить при моменте у Бруну Фернандеша, когда можно было бы забить важный первый гол. У нас было два хороших момента: один у Бруну, а второй у Криштиану Роналду, который, к сожалению, оказался в офсайде. В общем, нам просто нужно найти баланс в команде, как в обороне, так и в нападении», — сказал Рангник после матча.

 

Источник — ФК Манчестер Юнайтед

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