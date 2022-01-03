Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 21-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» – «Вулверхэмптон».

После ничьей в матче с «Ньюкаслом» манкунианцы выиграли на «Олд Траффорд» у «Бернли» (3:1). А «Вулверхэмптон» после победы над «Брайтоном» (1:0) сыграл вничью 0:0 с «Челси». Кстати, для «волков» это будет первый матч в рамках Боксинг дэй.

В турнирной таблице АПЛ «Манчестер Юнайтед» с 31 очком идет на седьмом месте, «Вулверхэмптон» с 25 баллами расположился на девятой позиции.

108 раз играли между собой эти команды. В 52 встречах победил МЮ, 36 раз выиграли «волки», еще 20 раз в этих поединках были зафиксированы ничьи.

«Я считаю, что в этом матче будет закономерная ничья. МЮ тяжело будет в матче с «волками». Хотя у манкунианцев в наличии есть такие игроки, как Роналду, Погба и другие звезды. МЮ очень тяжело даются матчи и последнее время они играют не стабильно. Поэтому манкунианцы и находятся на том месте, на котором они находятся. Я думаю, ничья будет закономерным результатом. Мне кажется, счет будет небольшим. Где-то 1:1», – сказал Воробей.

Матч «Ман Юнайтед» – «Вулверхэмптон» состоится 3 января. Начало встречи – в 19:30.