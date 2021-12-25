Сака продлит контракт с Арсеналом

20-летний английский левый полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с «канонирами».
Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.
Сака — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за лондонскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €65 миллионов.
В активе Букайо 14 матчей за сборную Англии, где он забил 4 мяча.
🔥Arsenal plan to extend the contract of Bukayo Saka until 2027.📝 #AFC #Gooners— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 24, 2021
🔻VOLE🔻
🔜 https://t.co/FGB5A8DzJX pic.twitter.com/0hcEIEMGxj
Источник — Twitter
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