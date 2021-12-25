Сака продлит контракт с Арсеналом

20-летний английский левый полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака продлит контракт с «канонирами».

Новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Сака — воспитанник «Арсенала». В текущем сезоне футболист провел за лондонскую команду 20 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

Текущее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €65 миллионов.

В активе Букайо 14 матчей за сборную Англии, где он забил 4 мяча.