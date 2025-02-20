Уменьшили убытки. Арсенал подвел финансовые итоги прошлого сезона

Лондонский «Арсенал» объявил об уменьшении убытков по итогам фискального года, который завершился 31 мая 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.

Как сообщается в опубликованном отчете, общие убытки «канониров» в сезоне 2023/24 составили 17.7 миллиона фунтов стерлингов. Это почти втрое меньше, чем за сезон 2022/23, в котором убытки «Арсенала» составили 52.1 миллиона фунтов стерлингов. При этом сумма доходов «Арсенала» составила рекордные 616.6 миллиона фунтов стерлингов.

Также стоит отметить, что, согласно отчету «Арсенала», за прошлый фискальный год у них увеличился зарплатный бюджет с 234.8 до 327.8 миллиона фунтов стерлингов и доходы от трансферов игроков с 10.7 до 51.1 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что в сезоне 2023/24 «Арсенал» в течение долгого времени лидировал в Премьер-лиге, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.