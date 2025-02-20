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  4. Уменьшили убытки. Арсенал подвел финансовые итоги прошлого сезона
Англия
20 февраля 2025, 12:43 |
406
1

Уменьшили убытки. Арсенал подвел финансовые итоги прошлого сезона

«Канониры» опубликовали финансовый отчет за прошлый фискальный год

20 февраля 2025, 12:43 |
406
1
Уменьшили убытки. Арсенал подвел финансовые итоги прошлого сезона
ФК Арсенал

Лондонский «Арсенал» объявил об уменьшении убытков по итогам фискального года, который завершился 31 мая 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.

Как сообщается в опубликованном отчете, общие убытки «канониров» в сезоне 2023/24 составили 17.7 миллиона фунтов стерлингов. Это почти втрое меньше, чем за сезон 2022/23, в котором убытки «Арсенала» составили 52.1 миллиона фунтов стерлингов. При этом сумма доходов «Арсенала» составила рекордные 616.6 миллиона фунтов стерлингов.

Также стоит отметить, что, согласно отчету «Арсенала», за прошлый фискальный год у них увеличился зарплатный бюджет с 234.8 до 327.8 миллиона фунтов стерлингов и доходы от трансферов игроков с 10.7 до 51.1 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что в сезоне 2023/24 «Арсенал» в течение долгого времени лидировал в Премьер-лиге, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу финансы деньги Английская Премьер-лига
Александр Шарадкин Источник: ФК Арсенал Лондон
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Xvalenok03
Доходы написали
Убытки написали.
Получается что расходы больше доходов?
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