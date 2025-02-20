Уменьшили убытки. Арсенал подвел финансовые итоги прошлого сезона
«Канониры» опубликовали финансовый отчет за прошлый фискальный год
Лондонский «Арсенал» объявил об уменьшении убытков по итогам фискального года, который завершился 31 мая 2024 года, сообщает клубная пресс-служба.
Как сообщается в опубликованном отчете, общие убытки «канониров» в сезоне 2023/24 составили 17.7 миллиона фунтов стерлингов. Это почти втрое меньше, чем за сезон 2022/23, в котором убытки «Арсенала» составили 52.1 миллиона фунтов стерлингов. При этом сумма доходов «Арсенала» составила рекордные 616.6 миллиона фунтов стерлингов.
Также стоит отметить, что, согласно отчету «Арсенала», за прошлый фискальный год у них увеличился зарплатный бюджет с 234.8 до 327.8 миллиона фунтов стерлингов и доходы от трансферов игроков с 10.7 до 51.1 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что в сезоне 2023/24 «Арсенал» в течение долгого времени лидировал в Премьер-лиге, а также дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.
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