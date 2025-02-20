ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с ключевым защитником

Верес официально объявил о продлении контракта с украинским защитником Семеном Вовченко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

По официальной информации, Семен Вовченко подписал контракт с «волками» до лета 2027 года. Действующее соглашение футболиста с клубом завершалось летом нынешнего сезона.

Семен Вовченко присоединился к «Верес» в 2022 году свободным агентом из тернопольской «Нивы». За ровенский клуб он провел 69 матчей, отличившихся пятью голами и голевой передачей.

Ранее сообщалось, что «Верес» рискует потерять своего лидера.