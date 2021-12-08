Умер известный украинский тренер Игорь Гамула

Сегодня, 8 декабря, скончался известный украинский тренер Игорь Гамула.
О причинах смерти не сообщают.
За свою футбольную карьеру Гамула играл за «Ростов», луганскую «Зарю», «СКА-Ростов», «Атоммаш», херсонские «Кристалл» и «Таврию».
В качестве тренера Гамула возглавлял херсонскую «Таврии», «Черноморец», «Закарпатье» и «Говерлу». Также тренировал латвийскую «Даугаву» и «Ростов» и новороссийский «Черноморец».
Источник — Sport.ua
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