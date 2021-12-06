Барселона не у дел. Онана продолжит карьеру в Интере

Вратарь «Аякса» договорился с итальянским клубом еще минувшим летом

  • 06.12.2021 14:31
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Барселона не у дел. Онана продолжит карьеру в Интере
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний камерунский вратарь «Аякса» Андре Онана продолжит карьеру в миланском «Интере», несмотря на информацию об интересе со стороны каталонской «Барселоны».

«Интер» по-прежнему придерживается той же позиции относительно контракта с Андре Онаной, несмотря на новые слухи о «Барселоне». Устное соглашение было достигнуто в минувшем июле, речь идет о четырехлетнем контракта. «Интер» ждет момента, чтобы подписать официальные документы и заявить Онану на сезон 2022/2023 в качестве свободного агента», — написал известный журналист Фабрицио Романо.

Онана выступает за «Аякс» с зимы 2015 года после перехода из каталонской «Барселоны» за €150 тысяч. Ранее Андре отбыл длительную дисквалификацию за употребление допинга.

В текущем сезоне Онана провел за «Аякс» один матч в Лиге чемпионов, где пропустил один гол.

Контракт вратаря с Аяксом рассчитан до лета 2022 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €17 миллионов.

Источник — Twitter

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