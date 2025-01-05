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  4. 1.5 миллионов евро. Два клуба хотят выкупить контракт легионера Динамо
Украина. Премьер лига
05 января 2025, 19:29 |
2208
3

1.5 миллионов евро. Два клуба хотят выкупить контракт легионера Динамо

Георгия Цитаишвили хочет купить ЦСКА из Софии и Гранада

05 января 2025, 19:29 |
2208
3
1.5 миллионов евро. Два клуба хотят выкупить контракт легионера Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine

Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, находящийся в аренде в «Гранаде», покинет «бело-синих», сообщает Geo Team.

По информации источника, «ЦСКА» из Софии и «Гранада» готовы заплатить за игрока 1.5 миллионов евро, чтобы выкупить полузащитника. «Динамо» готово рассмотреть предложение из Болгарии, а из Испании, как сообщает источники - нет. Сам игрок хочет и дальше играть в «Гранаде».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего грузина в 1 миллион евро. Аренда игрока в испанском клубе рассчитана до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Цитаишвили провел за «Гранаду» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» может сменить клубную прописку.

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Источник: на зимний сбор Динамо приедет легионер из Грузии
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Георгий Цитаишвили Гранада Динамо Киев ЦСКА София трансферы трансферы УПЛ
Іван Распутін Источник: X (Twitter)
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Gargantua81
вроде писали, что наборот, отвергли предложение из Болгарии
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osokor
Віддавайте куди-небудь, для "Динамо2 це вже непотріб...
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