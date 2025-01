1.5 миллионов евро. Два клуба хотят выкупить контракт легионера Динамо

Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, находящийся в аренде в «Гранаде», покинет «бело-синих», сообщает Geo Team.

По информации источника, «ЦСКА» из Софии и «Гранада» готовы заплатить за игрока 1.5 миллионов евро, чтобы выкупить полузащитника. «Динамо» готово рассмотреть предложение из Болгарии, а из Испании, как сообщает источники - нет. Сам игрок хочет и дальше играть в «Гранаде».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего грузина в 1 миллион евро. Аренда игрока в испанском клубе рассчитана до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Цитаишвили провел за «Гранаду» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» может сменить клубную прописку.

🚨 Giorgi Tsitaishvili won't leave Granada during the winter transfer window 🇪🇸



As we know, CSKA Sofia is ready to pay 1.5 mln to Dynamo Kiev for Georgian.



Granada is also ready to pay exactly the same amount, but interesting that the Ukrainians are considering the 1.5 million… pic.twitter.com/6xTcn7l5CG