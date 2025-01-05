1.5 миллионов евро. Два клуба хотят выкупить контракт легионера Динамо

Грузинский вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, находящийся в аренде в «Гранаде», покинет «бело-синих», сообщает Geo Team.

По информации источника, «ЦСКА» из Софии и «Гранада» готовы заплатить за игрока 1.5 миллионов евро, чтобы выкупить полузащитника. «Динамо» готово рассмотреть предложение из Болгарии, а из Испании, как сообщает источники - нет. Сам игрок хочет и дальше играть в «Гранаде».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего грузина в 1 миллион евро. Аренда игрока в испанском клубе рассчитана до июня 2025 года.

В нынешнем сезоне Цитаишвили провел за «Гранаду» во всех турнирах 20 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» может сменить клубную прописку.