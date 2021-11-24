Фееричная развязка! Колос спасся от поражения Минаю в Ужгороде

Матч третьего тура украинской Премьер-лиги в середине ноября – в современных пандемических реалиях возможно и не такое, однако, хорошо, что закарпатский «Минай» и ковалевский «Колос» свой перенесенный матч первого круга национального первенства вообще сумели провести до конца 2021-го года. Уже мало кто помнит, что команда Василия Кобина возвращалась в «элиту» в авральном порядке, поэтому ее и соответствующих соперников календари оказались в итоге очень достаточно скомканными. Да и «Колос» тогда еще жил эмоциями еврокубковых баталий, поэтому дела на внутренней арене его несильно заботили.



Коллективы Игоря Леонова и Ярослава Вишняка находились в кризисном положении, но с ноябрьской международной паузы вышли с положительной динамикой в набранных очках. Хозяева поля сумели разойтись боевым миром с петровским «Ингульцом» (2:2), а вот «колоски» оформили настоящую сенсацию, когда обыграли черниговскую «Десну» на выезде (0:1). Ожидалось, что «черно-белые» и в этой игре захотят зацепиться за положительный исход, однако на деле матч получился для них далеко не самым качественным.





Впрочем, далеко не одни гости виноваты в том, что игра получилась достаточно скучной. «Минай» также не особо спешил нагнетать обстановку, да и идеи со стороны обеих команд строить свои атаки с помощью банальных фланговых проходов с неточными завершающими подачами в завершении. Первая половина так и прошла – закарпатский клуб чуть больше находился с мячом в ногах, поэтому банально имели большее количество попыток доставить мяч в штрафную. Большинство были неточными, но на 20-й минуте мяч «случайно» прилетел сверху в перекладину, после навеса Коваленко с правого фланга, а до этого он же проверил реакцию голкипера, завершая аналогичный пас Гончара.

Можно было вспомнить также и несколько подходов с завершающими дальними ударами в исполнении игроков «Миная», что позволило сложить впечатление о том, что они имели превосходство в первой половине. На положение дел на табло это совершенно никак не влияло, но создало подспорье для обострения после перерыва.





Формально, на второй тайм оба наставника бросили в бой двух новых футболистов, но, пока Ситчинава бегал в поисках вчерашнего дня по раздевалке, его команда получила пенальти в свои ворота в результате фола Павловца против Ахмедзаде на левом фланге штрафной.

Примечательно, что Евгения Селезнева как раз и заменили на Дмитрия Билонога в перерыве, поэтому с «точки» бил Кныш, но справился со своей задачей блестяще.





Это был, по сути, единственный момент во второй половине матча, когда хозяев поля можно было увидеть в атаке на чужие ворота. Коллектив Игоря Леонова захотел сыграть до верного, и несколько раз обошелся лишь легким испугом во время попыток «Колоса» провести ответный мяч. Будем честны, «Минай» откровенно тянул игровое время до собственной победы. Их право, что тут еще сказать, но и есть право у соперников помешать этим планам. Это и сделал Нуриев, забив в ворота своей бывшей команды прямым ударом со штрафного под левую штангу тогда, когда даже компенсированное время уже давно завершилось.



Уже в ближайшие выходные закарпатский «Минай» будет принимать киевское «Динамо», а ковалевский «Колос» на своем поле сыграет против ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Минай» – «Колос» - 1:1



Кныш, 50 – Нуриев, 90+6



Хахлев, 32, Кныш, 55, Кучер, 90+2 – Задоя, 24, Костышин, 35, Павловец, 47, Петров, 55

«Минай»: Кучер – Синегуб, Горин, Семенко, Гончар – Кулиев, Петрусенко – Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Ахмедзаде (Вишневский, 81) – Селезнев (Билоног, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Павловец, Петров (Ром, 87), Золотов – Задоя – Ильин, Милько (Ренан, 61), Костышин (Нуриев, 46), Чурко – Лысенко (Ситчинава, 51).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).



Удары (в створ): 7 (4) – 8 (2)

Угловые: 4 – 5

Оффсайды: 4 – 1.

МИНАЙ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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