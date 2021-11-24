3-й тур
Минай
1 : 1
Колос К
24.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Фееричная развязка! Колос спасся от поражения Минаю в Ужгороде

Закарпатский клуб вновь бил пенальти, но Селезнева предварительно убрали с поля

  • 24.11.2021 15:58
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  • 11 комментариев
Фееричная развязка! Колос спасся от поражения Минаю в Ужгороде
© УПЛ

Матч третьего тура украинской Премьер-лиги в середине ноября – в современных пандемических реалиях возможно и не такое, однако, хорошо, что закарпатский «Минай» и ковалевский «Колос» свой перенесенный матч первого круга национального первенства вообще сумели провести до конца 2021-го года. Уже мало кто помнит, что команда Василия Кобина возвращалась в «элиту» в авральном порядке, поэтому ее и соответствующих соперников календари оказались в итоге очень достаточно скомканными. Да и «Колос» тогда еще жил эмоциями еврокубковых баталий, поэтому дела на внутренней арене его несильно заботили.

Коллективы Игоря Леонова и Ярослава Вишняка находились в кризисном положении, но с ноябрьской международной паузы вышли с положительной динамикой в набранных очках. Хозяева поля сумели разойтись боевым миром с петровским «Ингульцом» (2:2), а вот «колоски» оформили настоящую сенсацию, когда обыграли черниговскую «Десну» на выезде (0:1). Ожидалось, что «черно-белые» и в этой игре захотят зацепиться за положительный исход, однако на деле матч получился для них далеко не самым качественным.

Возможно, это изображение (3 человека, люди играют в футбол, люди стоят и трава)

Впрочем, далеко не одни гости виноваты в том, что игра получилась достаточно скучной. «Минай» также не особо спешил нагнетать обстановку, да и идеи со стороны обеих команд строить свои атаки с помощью банальных фланговых проходов с неточными завершающими подачами в завершении. Первая половина так и прошла – закарпатский клуб чуть больше находился с мячом в ногах, поэтому банально имели большее количество попыток доставить мяч в штрафную. Большинство были неточными, но на 20-й минуте мяч «случайно» прилетел сверху в перекладину, после навеса Коваленко с правого фланга, а до этого он же проверил реакцию голкипера, завершая аналогичный пас Гончара.

Можно было вспомнить также и несколько подходов с завершающими дальними ударами в исполнении игроков «Миная», что позволило сложить впечатление о том, что они имели превосходство в первой половине. На положение дел на табло это совершенно никак не влияло, но создало подспорье для обострения после перерыва.



Формально, на второй тайм оба наставника бросили в бой двух новых футболистов, но, пока Ситчинава бегал в поисках вчерашнего дня по раздевалке, его команда получила пенальти в свои ворота в результате фола Павловца против Ахмедзаде на левом фланге штрафной.

Примечательно, что Евгения Селезнева как раз и заменили на Дмитрия Билонога в перерыве, поэтому с «точки» бил Кныш, но справился со своей задачей блестяще.

Возможно, это изображение (6 человек, люди занимаются спортом и трава)

Это был, по сути, единственный момент во второй половине матча, когда хозяев поля можно было увидеть в атаке на чужие ворота. Коллектив Игоря Леонова захотел сыграть до верного, и несколько раз обошелся лишь легким испугом во время попыток «Колоса» провести ответный мяч. Будем честны, «Минай» откровенно тянул игровое время до собственной победы. Их право, что тут еще сказать, но и есть право у соперников помешать этим планам. Это и сделал Нуриев, забив в ворота своей бывшей команды прямым ударом со штрафного под левую штангу тогда, когда даже компенсированное время уже давно завершилось.

Уже в ближайшие выходные закарпатский «Минай» будет принимать киевское «Динамо», а ковалевский «Колос» на своем поле сыграет против ровенского «Вереса».

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Минай» – «Колос» - 1:1

 Кныш, 50 – Нуриев, 90+6

 Хахлев, 32, Кныш, 55, Кучер, 90+2 – Задоя, 24, Костышин, 35, Павловец, 47, Петров, 55

«Минай»: Кучер – Синегуб, Горин, Семенко, Гончар – Кулиев, Петрусенко – Коваленко (Кныш, 46), Хахлев, Ахмедзаде (Вишневский, 81) – Селезнев (Билоног, 46).

«Колос»: Волынец – Черноморец, Павловец, Петров (Ром, 87), Золотов – Задоя – Ильин, Милько (Ренан, 61), Костышин (Нуриев, 46), Чурко – Лысенко (Ситчинава, 51).

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

Удары (в створ): 7 (4) – 8 (2)
Угловые: 4 – 5
Оффсайды: 4 – 1.

МИНАЙ - КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Колос К).
50' ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кныш (Минай).

Александр Снитко, Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Awqurr
    online
    Awqurr, 24.11.2021 16:10
    +4
    Лучше пусть восемь команд будет в четыре круга , чем такой футболом смотреть .
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    PETP0
    online
    PETP0, 24.11.2021 16:05
    +4
    Не до конца понимаю что такие команды делают в вышке.
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    Aleks04
    Aleks04, 24.11.2021 16:22 (изменен)
    +3
    BekXan, 24.11.2021 16:16
    Не получиться.У нас нет восьми команд у нас даже 4 команд нету.У нас есть 2 и остальные.Нет смысла.Что бы играть в 8 команд нада что бы 6 из них были почти на уровне.А у нас 3-4 команда с первой уровень как улитке до Луны.В первую очередь нада убирать вопросы по аренде и реально заниматься своими футбольными школами.УПЛ дошло до ручки.
    Так никогда уже не будет. Всё, прошли времена Днепра Металлиста, немного эпохи Черноморца. Это Украинская Лига, а не Серия А, где 6 первых команд одинакового уровня.
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    New Zealander
    New Zealander, 24.11.2021 16:15
    +3
    Минаю пора в церковь сходить. 7 ничейных игр, в каждой из которых Минай терял победу либо и за дурного автогола либо на последних минутах.
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    Александр B
    online
    Александр B, 24.11.2021 16:56
    +2
    От біда ,"кормильца" поміняли, а тут пенальті
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    наше всё
    наше всё, 24.11.2021 16:18
    +2
    4 очка дома потеряли!!! Дятлы, а не лисы.)
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    BekXan
    BekXan, 24.11.2021 16:08
    +2
    PETP0, 24.11.2021 16:05
    Не до конца понимаю что такие команды делают в вышке.
    По Минаю вопросов нет этой команды в УПЛ как и ФК Львов не должно быть.По Колосу в команде спад и падение хотя по сути был хорошим середняком,у всех бывает.
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 24.11.2021 17:20
    0
    anonymous, 24.11.2021 16:43
    Нехай грають Динамо, Шахтар, Зоря, Дніпро-1, Ворскла, Металіст, Десна і Олександрія. А всі інші - в нижчій лізі, разом з фармами.
    Інтерес зросте, зростуть й прибутки, рівень. Думаю це хороша ідея, принаймні мені було б цікавіше за цим всім спостерігати.
    Металлиста в таком случае должно быть два
    Ссылка
    anonymous
    anonymous, 24.11.2021 16:43
    0
    BekXan, 24.11.2021 16:16
    Не получиться.У нас нет восьми команд у нас даже 4 команд нету.У нас есть 2 и остальные.Нет смысла.Что бы играть в 8 команд нада что бы 6 из них были почти на уровне.А у нас 3-4 команда с первой уровень как улитке до Луны.В первую очередь нада убирать вопросы по аренде и реально заниматься своими футбольными школами.УПЛ дошло до ручки.
    Нехай грають Динамо, Шахтар, Зоря, Дніпро-1, Ворскла, Металіст, Десна і Олександрія. А всі інші - в нижчій лізі, разом з фармами.
    Інтерес зросте, зростуть й прибутки, рівень. Думаю це хороша ідея, принаймні мені було б цікавіше за цим всім спостерігати.
    Ссылка
    наше всё
    наше всё, 24.11.2021 16:23 (изменен)
    0
    BekXan, 24.11.2021 16:16
    Не получиться.У нас нет восьми команд у нас даже 4 команд нету.У нас есть 2 и остальные.Нет смысла.Что бы играть в 8 команд нада что бы 6 из них были почти на уровне.А у нас 3-4 команда с первой уровень как улитке до Луны.В первую очередь нада убирать вопросы по аренде и реально заниматься своими футбольными школами.УПЛ дошло до ручки.
    Можно вернуться к формуле первого чемпионата. Тогда было 2 группы по 10 команд. Сейчас будет по 8. Победители играют за золото, а вторые - за бронзу.
    Динамо и Шахтёр в разных группах.
    Мариуполь с Динамо, а Черноморец с Шахтёром.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 24.11.2021 16:16
    0
    Awqurr, 24.11.2021 16:10
    Лучше пусть восемь команд будет в четыре круга , чем такой футболом смотреть .
    Не получиться.У нас нет восьми команд у нас даже 4 команд нету.У нас есть 2 и остальные.Нет смысла.Что бы играть в 8 команд нада что бы 6 из них были почти на уровне.А у нас 3-4 команда с первой уровень как улитке до Луны.В первую очередь нада убирать вопросы по аренде и реально заниматься своими футбольными школами.УПЛ дошло до ручки.
    Ссылка
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