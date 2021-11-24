Тренер Колоса: «Ничья с Минаем – положительный результат для нас»

В перенесенном поединке 3-го тура «Колос» благодаря голу экс-форварда «Миная» Анатолия Нуриева на 90+6-й минуте вырвал ничью у «Миная».

«По тому, как сегодня складывалась игра, для нас ничья и забитый Нуриевым мяч – это, конечно, положительный результат. У нас с созданием голевых моментов давняя проблема, это не проблема сегодняшнего матча. И в прошлом сезоне забивали маловато с игры. Из 36-ти мячей в прошлом чемпионате мы забили всего 12 с игры, а другие – со стандартных положений. Понимали, что где-то не хватает мастерства нам в завершающих стадиях атак. И мы над этим работаем, чтобы агрессивнее играть, чтобы футболисты играли вперед, а не возвращали мяч назад. Стараемся исправить эту ситуацию, но выходит так, как получается. В последних поединках мы начали забивать, и у меня такое ощущение, что только сейчас новички, пришедшие к нам летом, прониклись атмосферой «Колоса», и начали выкладываться по полной, создавая конкуренцию игрокам, которые были раньше. Поэтому, я надеюсь, что мы в конце года поправим нашу статистику по реализации моментов.

Гол Нуриева очень много значит. Конечно, он усилил игру, если говорить конкретно о нем. Все замены были плановыми. Денис Костышин получил желтую карточку и много фолил. Я боялся, чтобы он не получил вторую желтую. И если проанализировать выход Ники Ситчинавы, то он гораздо полезнее действует, когда выходит на замену. И я благодарен ребятам, что они выходят и демонстрируют характер и то, что у нас сегодня есть команда. У нас не все получается, но мы боремся в каждом матче и набираем очки», – сказал Ярослав Вишняк.

После 15 туров в активе «Колоса» 15 очков и десятое место в турнирной таблице.