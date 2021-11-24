В среду, 24 ноября, состоится перенесенный матч 3-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Минай» на стадионе «Авангард» в Ужгороде примет «Колос». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Минай

Закарпатцы, стартовавшие в этом сезоне с победы над «Александрией» (1:0), не могут выиграть в 13 поединках подряд. Начинали чемпионат они под руководством Василия Кобина, однако после неутешительных результатов его на должности главного тренера сменил Игорь Леонов. С новым наставником результаты «Миная» не особо улучшились, в данный момент клуб занимает 15 место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

В прошлом туре подопечные Леонова встречались с «Ингульцом» – прямым конкурентом в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе. В поединке, где на кону было де-факто 6 баллов, оба коллектива играли на победу. «Минай» вел в счете 2:1, однако все же не удержал победный результат, сыграв вничью 2:2. Один из лучших бомбардиров в истории чемпионатов Украины Евгений Селезнев прервал безголевую серию, забив впервые в сезоне. До рекорда ему осталось 7 мячей, и он постарается как минимум один из них забить в предстоящей встрече.

Колос

За команду из Ковалевки Селезнев выступал в прошлом сезоне, однако зимой из-за конфликта с бывшим главным тренером «Колоса» Русланом Костышиным его карьера в этом клубе закончилась. Так что можно не сомневаться, что Селезнев будет максимально мотивирован проявить себя лучшим образом. В прошлом туре он утер нос Александру Поворознюку, который не самыми приятными словами отзывался об эмоциональном возрастном нападающем.

Что касается «Колоса», то сейчас эта команда не имеет главного тренера, а исполняет его обязанности Ярослав Вишняк. Он помог футболистам в прошлом туре прервать серию поражений, которая насчитывала четыре матча подряд. Тогда «Колос» выиграл у черниговской «Десны», поднявшись на 10 место в турнирной таблице. Нынче в активе ковалевцев 14 баллов.

Ориентировочные составы

«Минай»: Пеньков – Семенко, Гончар, Горин, Векляк, Мякушко, Вишневский, Синегуб, Месхи, Петрусенко, Селезнев.

«Колос»: Волынец – Золотов, Новак, Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Чурко, Ренан, Ситчинава, Ильин.

27 ноября, суббота