В перенесенном поединке 3-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» дома сыграл 1:1 с «Колосом». Гости спаслись от поражения благодаря голу Нуриева на 96-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Минай» — «Колос» — 1:1
Голы: Кныш, 50, с пенальти — Нуриев, 90+6
Обзор матча
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Нуриев (Колос К).
|50'
|ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кныш (Минай).
Источник — Футбол 1/2/3
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