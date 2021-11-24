3-й тур
Минай
0 : 0
Колос К
24.11.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Минай – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 24.11.2021 09:13
  • 20 просмотров
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Минай – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Минай

В среду, 24-го ноября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Ужгороде, на поле стадиона «Авангард», начало в 14:00.

Играть поединок третьего тура национального первенства, которое при этом проводится в формате «лето-осень-весна», дело, конечно, неординарное. Однако, именно в таких условиях будут вынуждены доиграть свой матч первого круга команды Игоря Леонова и Сергея Кузнецова, отчасти приобщившись при этом к атмосфере еврокубков посреди недели. Оба коллектива не особо радуют своих фанатов качеством игры и результатами, однако «колоски» на прошлых выходных сумели неожиданно обыграть черниговскую «Десну» (1:0) и теперь попытаются развить успех в матче против одного из аутсайдеров.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Колос».

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Александр Снитко, Sport.ua

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