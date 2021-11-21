Прервали неудачную серию. Колос на выезде справился с Десной

Воскресную программу 15-го тура украинской Премьер-лиги открывал поединок в Чернигове, где местная «Десна» на домашнем стадионе имени Юрия Гагарина принимала «Колос» из Ковалевки.

В этом сезоне у команд разные задачи: «северяне», несмотря на финансовые проблемы, претендуют на еврокубки, а ковалевцы из-за неудачной первой части чемпионата вынуждены вести борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе.

В первом тайме подопечные Александра Рябоконя доминировали на футбольном поле. «Северяне» не только чаще контролировали мяч и создали больше моментов, но и подсадили на карточку сразу четырех игроков соперника. Такими темпами «Десна» вскоре могла заработать численное большинство, однако получилось наоборот.

В дебюте второго тайма «Десна» шокировала «Колос»: Евгений Волынец спас свою команду после удара Тараса Завийского, а вот с добиванием от Дениса Безбородько справиться не смог. К счастью для гостей, лайнсмен зафиксировал офсайд у форварда.

На 53 минуте произошел ключевой момент в поединке. Опытный левый защитник Евгений Селин совершил фол последней надежды, за что получил прямую красную карточку, оставив черниговцев вдесятером. С этого момента «Колос» преобразился из аутсайдера в фаворита.

Своим шансом команда из Ковалевки воспользовалась сполна. На 67 минуте Ника Ситчинава оказался в нужное время в нужном месте и открыл счет в матче, ударом в одно касание отправив мяч в дальний угол ворот Литовки. Для грузинского форварда этот гол стал дебютным в составе «Колоса».

«Десна» не опустила руки и изо всех сил старалась отыграться. В концовке встречи «северяне» были близки к успеху, когда Александр Сафронов с близкого расстояния пробивал по воротам, но в очередной раз на высоте был Волынец, совершивший очередной сейв.

В компенсированное время команды снова оказались в равных составах: Максим Козыряцкий удалил с поля бразильского хавбека гостей Диего, грубо сыгравшего против соперника при попытке сорвать перспективную контратаку.

1:0 – «Колос» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ярослава Вишняка одержал важную победу, прервав серию поражений, которая составляла четыре поединка подряд.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Десна» – «Колос» – 0:1

Ситчинава (67)

Безбородько (45) - Задоя (17), Петров (20), Богданов (24), Золотов (28)

Селин (53) - Диего Силва (90+1)

«Десна»: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Болбат, Домбровский, Арвеладзе (Масалов, 79), Тотовицкий, Завийский, Безбородько (Будковский, 83), Селин, Юрченко (Дегтярев, 79)

«Колос»: Волынец, Золотов, Новак (Павловец, 55), Петров, Черноморец, Милько, Задоя, Богданов, Чурко (Силва, 81), Ренан (Ситчинава, 55), Ильин

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: имени Ю. Гагарина (Чернигов)

ДЕСНА – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА