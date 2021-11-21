21 ноября в 19:30 состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Десна» и «Колос».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Колос – 0:1. Удаление Селина. Видео гола Сичинавы и обзор матча
Удаление. Селин (Десна), 53 мин.
ГОЛ! 0:1. Сичинава, 67 мин.
Удаление, Диего Кариока (Колос), 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|Diego Carioca (Колос К) получает красную карточку.
|90'
|Diego Carioca (Колос К) получает красную карточку.
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Ника Сичинава (Колос К).
|53'
|Евгений Селин (Десна) получает красную карточку.
Источник — Sport.ua
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