15-й тур
Десна
0 : 1
Колос К
21.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Десна – Колос – 0:1. Удаление Селина. Видео гола Сичинавы и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ

  • 21.11.2021 22:07
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Десна – Колос – 0:1. Удаление Селина. Видео гола Сичинавы и обзор матча
© ФК Колос. Ника Сичинава

21 ноября в 19:30 состоялся матч 15-го тура УПЛ, в котором играли «Десна» и «Колос».

Десна – Колос – 0:1. Удаление Селина. Видео гола Сичинавы и обзор матча

Удаление. Селин (Десна), 53 мин.

ГОЛ! 0:1. Сичинава, 67 мин.

Удаление, Диего Кариока (Колос), 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' Diego Carioca (Колос К) получает красную карточку.
90' Diego Carioca (Колос К) получает красную карточку.
67' ГОЛ ! Мяч забил Ника Сичинава (Колос К).
53' Евгений Селин (Десна) получает красную карточку.

Источник — Sport.ua

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