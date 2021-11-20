15-й тур
Десна
0 : 0
Колос К
21.11.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Десна – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 15 тура Украинской Премьер-лиги

  • 20.11.2021 17:49
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Десна – Колос. Текстовая трансляция матча
© ФК Колос

В воскресенье, 21 ноября, состоится матч 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Десна» примет «Колос». Встреча пройдет в Чернигове на стадионе имени Ю. Гагарина. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Черниговский клуб в последних матчах чемпионата слегка лихорадит. Ничейные результаты с «Минаем» и «Александрией» и недавнее разгромное поражение от «Шахтера» 1:4 несколько ухудшило шансы черниговцев на борьбу за еврокубки. Впрочем, в предыдущем туре подопечные Александра Рябоконя собрались и на выезде уверенно обыграли «Львов» 2:0, потому на матч против «Колоса» подходят с хорошим настроением. После 14 туров «Десна» занимает 7-ю строчку в турнирной таблице и имеет в активе 21 балл.

У «Колоса» ситуация еще хуже. Команда с Ковалевки не может выиграть уже 5 матчей кряду. В предыдущем туре клуб со счетом 1:3 проиграл донецкому «Шахтеру». До того были поражения от «Днепра-1», «Зари» и «Львова». Прекратил «Колос» участие и в Кубке Украины, уступив в 1/8  финала харьковскому «Металлисту» 0:1. После 14 туров клуб занимает 12-ю строчку в таблице, имея 11 очков в своем активе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Десна» – «Колос». 

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Источник — Sport.ua

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