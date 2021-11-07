14-й тур
Колос К
1 : 3
Шахтер Донецк
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Лидер УПЛ поменялся. Шахтер переиграл Колос в Ковалевке

Подопечные Роберто Де Дзерби сполна воспользовались осечкой «Динамо»

  • 07.11.2021 18:56
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  • 126 комментариев
Лидер УПЛ поменялся. Шахтер переиграл Колос в Ковалевке
© ФК Шахтер Донецк

После поражения киевского «Динамо», которое накануне у себя дома проиграло  «Ворскле», у подопечных Роберто Де Дзерби появился реальный шанс догнать лидеров в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для этого «Шахтеру» надо было обязательно выигрывать у «Колоса».

Горнякам удалось достаточно быстро открыть счет. Уже на 15-й минуте они получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Алан Патрик выполнил идеальную передачу, а Матвиенко опередив Петрова и Черноморца, удачно подставил ногу и направил мяч в сетку.

Через 10 минут гости забили второй гол. На этот раз результативным ассистом отметился молодой хавбек «Шахтера» Бондаренко, который вышел в стартовом составе. Артем точным пасом вывел к воротам хозяев поля Фернандо и тот точно пробил в дальний угол.

И далее донецкие футболисты имели моменты, чтобы увеличить свое преимущество еще до перерыва. Так, на 27-й минуте Алан Патрик пробивал примерно с одиннадцатиметровой отметки, однако Волынец оказался на месте. Затем на 38-й минуте мог забивать Манор Соломон, когда горняки убежали в быструю контратаку. У израильтянина было сразу несколько возможностей для развития ситуации, но он принял решение пробить по воротам из пределов штрафной площади и направил мяч над перекладиной.

Что касается «Колоса», то, прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что здесь на тренерском мостике произошла очередная рокировка. Вместо Сергея Кузнецова футболистов к игре готовил Ярослав Вишняк. Теперь уже его подопечные в первом тайме не только отсиживались в обороне, а тоже смогли создать несколько неприятных для оппонентов моментов. К примеру, Чурко в самом начале матча пробил чуть мимо ворот. Богданов на 18-й минуте бил издали, но Трубин оказался на месте. А на 22-й минуте после передачи справа от Ильина мог отличиться Лысенко, но он направил мяч чуть выше ворот.

И все же «Колос» на 41-й минуте сумел один мяч отквитать. Началось все с того, что Золотов оказался с мячом на правом фланге и сделал передачу в штрафную площадь гостей. Лысенко в борьбе с защитником отпасовал мяч на Ильина и тот нанес прицельный удар в дальний угол ворот.

Кстати, могли ковалевцы перед самым перерывом даже сравнять счет, когда Богданов сильно пробил со штрафного, однако Трубин хотя и не сразу, но мяч зафиксировал в своих руках.

Во втором тайме зрители увидели обоюдоострую игру, в которой отличиться имели возможности обе команды. Так, на 49-й минуте Алан Патрик нанес сильный удар в правый верхний угол ворот, но Волынец в блестящем прыжке отбил мяч. На 58-й минуте Додо промахнулся с выгодной позиции, находясь уже в пределах штрафной площади. А на 63-й минуте Фернандо пробил неточно со средней дистанции.

Хозяева поля вполне могли забить на 56-й минуте, когда грубо ошибся Трубин, но Задоя пробил не очень сильно да еще прямо в руки вратарю. Зато на 60-й минуте голкипер «Шахтера» показал себя во всей красе, парировав в правом от себя нижнем углу коварный удар от Ильина.

Пытаясь изменить ситуацию в матче, наставник горняков сделал сразу несколько замен и один из футболистов, вошедших в игру, забил на 73-й минуте. Это был Мудрик. Он здорово открылся на левом фланге, получил передачу от Алана Патрика и, ворвавшись в штрафную площадь, точно направил мяч в дальний угол ворот.

Далее в игре было много эмоций, арбитр матча Владимир Новохатний показал несколько желтых карточек, но голов зрители больше не увидели. Хотя на третьей компенсированной минуте после розыгрыша штрафного Ильин пробил с близкого расстояния в штангу.  

В итоге «Шахтер» победил со счетом 3:1, догнал по очкам «Динамо» в турнирной таблице и по дополнительным показателям вышел на первое место.

 Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 1:3

 Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72

Черноморец, 32, Лысенко, 45, Новак, 81 – Бондаренко, 36, Алан Патрик, 46, Марлос, 59, Фернандо, 79

«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Золотов (Ром, 83) – Задоя (Ситчинава, 83) – Сакив (Ильин, 14), Богданов, Милько, Чурко – Лысенко (Ренан, 71).

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао (Кривцов, 66), Додо – Бондаренко (Майкон, 75), Маркос Антонио – Соломон (Мудрик, 66), Алан Патрик, Марлос (Тете, 66) – Фернандо (Дентиньо, 85).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 8 (6) – 9 (6)
Угловые: 1 – 6
Оффсайды: 3 – 0.

КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
41' ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
25' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
15' ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 19:02 (изменен)
    +14
    FunnyCat___, 07.11.2021 19:00
    Подожди , дай кротам 5 УПЛ 3 ЛЧ и 8 кубков ртом теперь взять
    СНБО постановил считать только достижения независимой Украины.) У Шахтёра Кубок УЕФА.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 07.11.2021 19:42 (изменен)
    +8
    Опущением Голубых Устриц - УДОВЛЕТВОРЁН !
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.11.2021 19:03
    +8
    ENJOY--, 07.11.2021 19:02
    Ну ничего, Несенюк найдёт на вокзале нового бота
    Как же у них горит, мне кажется на пару суток отопление можно отключить.
    Ссылка
    Bulba_sumkin
    Bulba_sumkin, 07.11.2021 18:59
    +8
    С победой, лучший клуб Украины! С возвращением на свое законное первое место!)
    Ссылка
    Заря Востока
    online
    Заря Востока, 07.11.2021 18:59
    +7
    Наконец то пропало слово "разница".)))
    А как они разом? Марик, Зорька и Шахта по +3!
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:43
    +6
    FunnyCat___, 07.11.2021 19:41
    Вакханалия продолжается , догнали Динамо по очкам , массово скупив судей у турнира , а радости полные штаны , вот он , ТоП клуб по донецки
    Фанька, попил гипертена и пришёл в себя!?
    Держись бот!!!!
    Ссылка
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 07.11.2021 18:58
    +6
    давно бы так. Ждем Зарю на втором месте Команда Скрипника начала набирать обороты, в то время как бело-голубые окончательно сдулись, не впечатляют
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 07.11.2021 18:57
    +6
    1. Шахтёр.
    2. Динамо Киев.
    3. Заря.
    4. Ворскла.
    Это просто Праздник какой-то !!!
    P.S.
    Сейчас бело-ГОЛУБЫЕ Минусята набежат !!!
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 07.11.2021 19:35
    +5
    Где Дынама, где ?
    Ссылка
    maksum139
    online
    maksum139, 07.11.2021 19:22
    +5
    Вышел в степь донецкую
    Парень молодой
    Там, на шахте угольной,
    Паренька приметили,
    Руку дружбы подали,
    Повели с собой.
    Девушки пригожие
    Тихой песней встретили,
    И в забой отправился
    Парень молодой
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:21 (изменен)
    +5
    Darkness1984, 07.11.2021 19:17
    ДК + 4?
    Всё решит очная встреча, но и то не факт.
    К твоему сожалению - нет)))
    Вам нужно усиливаться , причём срочно... я не пойму , у вас вообще селекционеры есть в клубе!?
    Почему Ворскла находит Рангела, Кане, Тилля, Заря находит иранцев... а вы шырпотреб какой то!?
    + команда и морально и физически просела, это было видно в матчах с Мариком..
    Короче говоря, я как симпатик Шахтера , смотрю с оптимизмом в будущее
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:02
    +5
    Face Control, 07.11.2021 19:02
    Боюсь такими темпами мы её скоро потеряем.
    Ну ничего, Несенюк найдёт на вокзале нового бота
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 07.11.2021 19:02
    +5
    ENJOY--, 07.11.2021 19:00
    Фанька, ты как себя чувствуешь!? Давление сколько!?
    Боюсь такими темпами мы её скоро потеряем.
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 18:58
    +5
    Наконец то, с возвращением на 1-ю ступень таблицы
    Ссылка
    Sukiyaki
    Sukiyaki, 07.11.2021 20:00
    +4
    Ожидаемо.
    Команда, неспособная забить ни одного гола в евротурнире, не может бесконечно лидировать даже в таком днищенском первенстве, как наше.
    Ссылка
    --smart--Forever
    --smart--Forever, 07.11.2021 19:58
    +4
    Darkness1984, 07.11.2021 19:52
    От Рамиреса ждал большего.
    Антюх...ну такое...
    Гармаш будет посильнее обеих
    Зимой нужно будет работать. Даже нужных игроков продать, потому как походу перегорели или переросли чемп.
    Лучше бы Ярмола вернули, толку я думаю было бы больше
    Попросись к Сурку в менеджмент. А то читаешь вас болельщиков - вроде здравые предложения и свежие идеи проскакивают. А в реальности, как был менеджмент ДК загнивающим болотом, то так и остался.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 07.11.2021 19:40
    +4
    Сопли и слезы дынама - бесценны раз в 5 лет, дынама стреляет
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:33
    +4
    Darkness1984, 07.11.2021 19:29
    Ну я же не руковожу клубом
    Суркис говорил, что дед сам не хочет игроков. Хотя в это мало вертится.
    То, что подсела соглашусь, но думаю дед сможет ещё встряхнуть игроков.
    Как по мне будет золотой матч)
    Дальше будем посмотреть.
    Трансферы зимой нужны однозначно
    Да, я слышал этот прикол «Деду нравится работать с молодыми игроками, поэтому он просил не покупать игроков» может тех, которых хотел Суркис с Шаблием!? Второсортный мусор!? Да и тех кого взяли сейчас вполне можно было найти во Второй лиге
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:27
    +4
    ILUZIONIST, 07.11.2021 19:25
    АВК
    Аааа)) ну слава Богу он не дотягивает до тупости и убогости Фаньки
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 07.11.2021 19:21
    +4
    ILUZIONIST, 07.11.2021 19:19
    Его сменил здесь другой персонаж.
    Даркнесс!? Он не многословен и умней в разы
    Ссылка
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