Лидер УПЛ поменялся. Шахтер переиграл Колос в Ковалевке

После поражения киевского «Динамо», которое накануне у себя дома проиграло «Ворскле», у подопечных Роберто Де Дзерби появился реальный шанс догнать лидеров в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для этого «Шахтеру» надо было обязательно выигрывать у «Колоса».

Горнякам удалось достаточно быстро открыть счет. Уже на 15-й минуте они получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Алан Патрик выполнил идеальную передачу, а Матвиенко опередив Петрова и Черноморца, удачно подставил ногу и направил мяч в сетку.

Через 10 минут гости забили второй гол. На этот раз результативным ассистом отметился молодой хавбек «Шахтера» Бондаренко, который вышел в стартовом составе. Артем точным пасом вывел к воротам хозяев поля Фернандо и тот точно пробил в дальний угол.

И далее донецкие футболисты имели моменты, чтобы увеличить свое преимущество еще до перерыва. Так, на 27-й минуте Алан Патрик пробивал примерно с одиннадцатиметровой отметки, однако Волынец оказался на месте. Затем на 38-й минуте мог забивать Манор Соломон, когда горняки убежали в быструю контратаку. У израильтянина было сразу несколько возможностей для развития ситуации, но он принял решение пробить по воротам из пределов штрафной площади и направил мяч над перекладиной.

Что касается «Колоса», то, прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что здесь на тренерском мостике произошла очередная рокировка. Вместо Сергея Кузнецова футболистов к игре готовил Ярослав Вишняк. Теперь уже его подопечные в первом тайме не только отсиживались в обороне, а тоже смогли создать несколько неприятных для оппонентов моментов. К примеру, Чурко в самом начале матча пробил чуть мимо ворот. Богданов на 18-й минуте бил издали, но Трубин оказался на месте. А на 22-й минуте после передачи справа от Ильина мог отличиться Лысенко, но он направил мяч чуть выше ворот.

И все же «Колос» на 41-й минуте сумел один мяч отквитать. Началось все с того, что Золотов оказался с мячом на правом фланге и сделал передачу в штрафную площадь гостей. Лысенко в борьбе с защитником отпасовал мяч на Ильина и тот нанес прицельный удар в дальний угол ворот.

Кстати, могли ковалевцы перед самым перерывом даже сравнять счет, когда Богданов сильно пробил со штрафного, однако Трубин хотя и не сразу, но мяч зафиксировал в своих руках.

Во втором тайме зрители увидели обоюдоострую игру, в которой отличиться имели возможности обе команды. Так, на 49-й минуте Алан Патрик нанес сильный удар в правый верхний угол ворот, но Волынец в блестящем прыжке отбил мяч. На 58-й минуте Додо промахнулся с выгодной позиции, находясь уже в пределах штрафной площади. А на 63-й минуте Фернандо пробил неточно со средней дистанции.

Хозяева поля вполне могли забить на 56-й минуте, когда грубо ошибся Трубин, но Задоя пробил не очень сильно да еще прямо в руки вратарю. Зато на 60-й минуте голкипер «Шахтера» показал себя во всей красе, парировав в правом от себя нижнем углу коварный удар от Ильина.

Пытаясь изменить ситуацию в матче, наставник горняков сделал сразу несколько замен и один из футболистов, вошедших в игру, забил на 73-й минуте. Это был Мудрик. Он здорово открылся на левом фланге, получил передачу от Алана Патрика и, ворвавшись в штрафную площадь, точно направил мяч в дальний угол ворот.

Далее в игре было много эмоций, арбитр матча Владимир Новохатний показал несколько желтых карточек, но голов зрители больше не увидели. Хотя на третьей компенсированной минуте после розыгрыша штрафного Ильин пробил с близкого расстояния в штангу.

В итоге «Шахтер» победил со счетом 3:1, догнал по очкам «Динамо» в турнирной таблице и по дополнительным показателям вышел на первое место.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 1:3



Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72



Черноморец, 32, Лысенко, 45, Новак, 81 – Бондаренко, 36, Алан Патрик, 46, Марлос, 59, Фернандо, 79

«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Золотов (Ром, 83) – Задоя (Ситчинава, 83) – Сакив (Ильин, 14), Богданов, Милько, Чурко – Лысенко (Ренан, 71).

«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао (Кривцов, 66), Додо – Бондаренко (Майкон, 75), Маркос Антонио – Соломон (Мудрик, 66), Алан Патрик, Марлос (Тете, 66) – Фернандо (Дентиньо, 85).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).



Удары (в створ): 8 (6) – 9 (6)

Угловые: 1 – 6

Оффсайды: 3 – 0.

КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 7°C