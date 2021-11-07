Лидер УПЛ поменялся. Шахтер переиграл Колос в Ковалевке

После поражения киевского «Динамо», которое накануне у себя дома проиграло «Ворскле», у подопечных Роберто Де Дзерби появился реальный шанс догнать лидеров в турнирной таблице Премьер-Лиги. Для этого «Шахтеру» надо было обязательно выигрывать у «Колоса».
Горнякам удалось достаточно быстро открыть счет. Уже на 15-й минуте они получили право на перспективный штрафной удар вблизи ворот соперников. Алан Патрик выполнил идеальную передачу, а Матвиенко опередив Петрова и Черноморца, удачно подставил ногу и направил мяч в сетку.
Через 10 минут гости забили второй гол. На этот раз результативным ассистом отметился молодой хавбек «Шахтера» Бондаренко, который вышел в стартовом составе. Артем точным пасом вывел к воротам хозяев поля Фернандо и тот точно пробил в дальний угол.
И далее донецкие футболисты имели моменты, чтобы увеличить свое преимущество еще до перерыва. Так, на 27-й минуте Алан Патрик пробивал примерно с одиннадцатиметровой отметки, однако Волынец оказался на месте. Затем на 38-й минуте мог забивать Манор Соломон, когда горняки убежали в быструю контратаку. У израильтянина было сразу несколько возможностей для развития ситуации, но он принял решение пробить по воротам из пределов штрафной площади и направил мяч над перекладиной.
Что касается «Колоса», то, прежде всего, следует обратить внимание на тот факт, что здесь на тренерском мостике произошла очередная рокировка. Вместо Сергея Кузнецова футболистов к игре готовил Ярослав Вишняк. Теперь уже его подопечные в первом тайме не только отсиживались в обороне, а тоже смогли создать несколько неприятных для оппонентов моментов. К примеру, Чурко в самом начале матча пробил чуть мимо ворот. Богданов на 18-й минуте бил издали, но Трубин оказался на месте. А на 22-й минуте после передачи справа от Ильина мог отличиться Лысенко, но он направил мяч чуть выше ворот.
И все же «Колос» на 41-й минуте сумел один мяч отквитать. Началось все с того, что Золотов оказался с мячом на правом фланге и сделал передачу в штрафную площадь гостей. Лысенко в борьбе с защитником отпасовал мяч на Ильина и тот нанес прицельный удар в дальний угол ворот.
Кстати, могли ковалевцы перед самым перерывом даже сравнять счет, когда Богданов сильно пробил со штрафного, однако Трубин хотя и не сразу, но мяч зафиксировал в своих руках.
Во втором тайме зрители увидели обоюдоострую игру, в которой отличиться имели возможности обе команды. Так, на 49-й минуте Алан Патрик нанес сильный удар в правый верхний угол ворот, но Волынец в блестящем прыжке отбил мяч. На 58-й минуте Додо промахнулся с выгодной позиции, находясь уже в пределах штрафной площади. А на 63-й минуте Фернандо пробил неточно со средней дистанции.
Хозяева поля вполне могли забить на 56-й минуте, когда грубо ошибся Трубин, но Задоя пробил не очень сильно да еще прямо в руки вратарю. Зато на 60-й минуте голкипер «Шахтера» показал себя во всей красе, парировав в правом от себя нижнем углу коварный удар от Ильина.
Пытаясь изменить ситуацию в матче, наставник горняков сделал сразу несколько замен и один из футболистов, вошедших в игру, забил на 73-й минуте. Это был Мудрик. Он здорово открылся на левом фланге, получил передачу от Алана Патрика и, ворвавшись в штрафную площадь, точно направил мяч в дальний угол ворот.
Далее в игре было много эмоций, арбитр матча Владимир Новохатний показал несколько желтых карточек, но голов зрители больше не увидели. Хотя на третьей компенсированной минуте после розыгрыша штрафного Ильин пробил с близкого расстояния в штангу.
В итоге «Шахтер» победил со счетом 3:1, догнал по очкам «Динамо» в турнирной таблице и по дополнительным показателям вышел на первое место.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Колос» – «Шахтер» - 1:3
Ильин, 41 – Матвиенко, 15, Фернандо, 25, Мудрик, 72
Черноморец, 32, Лысенко, 45, Новак, 81 – Бондаренко, 36, Алан Патрик, 46, Марлос, 59, Фернандо, 79
«Колос»: Волынец – Черноморец, Петров, Новак, Золотов (Ром, 83) – Задоя (Ситчинава, 83) – Сакив (Ильин, 14), Богданов, Милько, Чурко – Лысенко (Ренан, 71).
«Шахтер»: Трубин – Исмаили, Матвиенко, Витао (Кривцов, 66), Додо – Бондаренко (Майкон, 75), Маркос Антонио – Соломон (Мудрик, 66), Алан Патрик, Марлос (Тете, 66) – Фернандо (Дентиньо, 85).
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).
Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).
Удары (в створ): 8 (6) – 9 (6)
Угловые: 1 – 6
Оффсайды: 3 – 0.
КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 7°C
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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А как они разом? Марик, Зорька и Шахта по +3!
Держись бот!!!!
2. Динамо Киев.
3. Заря.
4. Ворскла.
Это просто Праздник какой-то !!!
P.S.
Сейчас бело-ГОЛУБЫЕ Минусята набежат !!!
Парень молодой
Там, на шахте угольной,
Паренька приметили,
Руку дружбы подали,
Повели с собой.
Девушки пригожие
Тихой песней встретили,
И в забой отправился
Парень молодой
Всё решит очная встреча, но и то не факт.
Вам нужно усиливаться , причём срочно... я не пойму , у вас вообще селекционеры есть в клубе!?
Почему Ворскла находит Рангела, Кане, Тилля, Заря находит иранцев... а вы шырпотреб какой то!?
+ команда и морально и физически просела, это было видно в матчах с Мариком..
Короче говоря, я как симпатик Шахтера , смотрю с оптимизмом в будущее
Команда, неспособная забить ни одного гола в евротурнире, не может бесконечно лидировать даже в таком днищенском первенстве, как наше.
Антюх...ну такое...
Гармаш будет посильнее обеих
Зимой нужно будет работать. Даже нужных игроков продать, потому как походу перегорели или переросли чемп.
Лучше бы Ярмола вернули, толку я думаю было бы больше
Суркис говорил, что дед сам не хочет игроков. Хотя в это мало вертится.
То, что подсела соглашусь, но думаю дед сможет ещё встряхнуть игроков.
Как по мне будет золотой матч)
Дальше будем посмотреть.
Трансферы зимой нужны однозначно
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