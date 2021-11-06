В воскресенье, 7 ноября, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 14-го тура украинской Премьер-Лиги, в котором местный футбольный клуб будет принимать донецкий «Шахтер».

«Колос»

Похоже, что полоса неудач у ковалевской команды слишком затянулась. Уже второй раз в нынешнем сезоне футболисты «Колоса» выдали серию из трех проигранных матчей подряд. Напомню, что сперва это было в период с пятого по седьмой туры Премьер-Лиги и вот теперь в период с 11-го по 13-й туры. Впрочем сейчас, если учесть поражение подопечных Сергея Кузнецова в 1/8 финала Кубка Украины от перволигового харьковского «Металлиста», то серия уже достигла четырех игр кряду.

На данный момент у «Колоса» просто катастрофическое положение с забитыми голами. Их всего 7 за 12 проведенных матчей (это самый низкий показатель среди всех команд элитного дивизиона). Причем три последние тура ковалевцы вообще оставляли ворота соперников «сухими». Даже дома на родном стадионе недавний участник еврокубкого турнира немногим может похвалиться. Из 7 матчей выиграно только 2, один раз была зафиксирована ничья и четырежды хозяева поля покидали его побежденными.

Честно говоря, пока не видно особых предпосылок за счет чего «Колос» может прервать свою неприятную серию, тем более в поединке с «Шахтером». Но, мы знаем немало примеров в футболе, когда результаты матчей не поддаются никакой логике. Так что, все может быть.

«Шахтер»

Для подопечных Роберто Де Дзерби наверняка главной мотивацией в этом поединке будет возможность наконец-то догнать в турнирной таблице «Динамо», которое в 14-м туре уже потерпело поражение от «Ворсклы» 1:2. Уж слишком долго у горняков не получалось этого сделать. И вот он шанс, которого дальше может и не быть.

К тому же «Шахтер», в отличие от «Колоса», в последнее время в целом показывает неплохой футбол. Особняком стоит разве что матч Лиги чемпионов с «Реалом» в Киеве. А вот в ответной встрече в Мадриде донецкая команда выглядела совсем неплохо и вполне могла рассчитывать хотя бы на ничью.

Что касается игр чемпионата Украины, то в трех предыдущих турах «Шахтер» уверенно обыграл клубы, претендующие на высокие места («Зарю», «Ворсклу» и «Десну»), с общим счетом 12:2. И, скорее всего, гости постараются продолжить победную серию и в Ковалевке.

Статистика встреч

Всего на уровне Премьер-Лиги «Колос» и «Шахтер» провели 6 матчей. Пять раз выигрывали донецкие футболисты и один раз была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных голов 16 - 4 в пользу горняков.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Волынец, Ром, Павловец, Петров, Сакив, Нгамба, Милько, Костышин, Нуриев, Чурко, Лысенко



«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Кривцов, Корниенко, Степаненко, Майкон, Соломон, Алан Патрик, Марлос, Ференандо

7 ноября, воскресенье