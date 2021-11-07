14-й тур
Колос К
1 : 3
Шахтер Донецк
07.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Колос – Шахтер – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 14-го тура УПЛ

  • 07.11.2021 19:07
  • 1537 просмотров
  • 2 комментария
Колос – Шахтер – 1:3. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

7 ноября в 17:00 состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором играли «Колос» и «Шахтер» (1:3).

Колос – Шахтер – 1:3. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Матвиенко, 15 мин.

ГОЛ! 0:2. Фернандо. 25 мин.

ГОЛ! 1:2. Ильин, 41 мин.

ГОЛ! 1:3. Мудрик, 72 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
41' ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
25' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
15' ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    ZnatokFootbola
    online
    ZnatokFootbola, 07.11.2021 20:05
    0
    Не знаю на сколько это интересно Роману Григорчуку, но очень хочется что бы он возглавил Колос.
    Топовый тренер, который сейчас не занят.
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
    Влад Тараненко, 07.11.2021 19:24
    0
    Отучите Трубина пассовать соперникам. Не было ни одного матча, где он бы не подарил мяч сопернику
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