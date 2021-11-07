7 ноября в 17:00 состоялся матч 14-го тура УПЛ, в котором играли «Колос» и «Шахтер» (1:3).
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Колос – Шахтер – 1:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Матвиенко, 15 мин.
ГОЛ! 0:2. Фернандо. 25 мин.
ГОЛ! 1:2. Ильин, 41 мин.
ГОЛ! 1:3. Мудрик, 72 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаил Мудрик (Шахтер Донецк).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Олег Ильин (Колос К).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Николай Матвиенко (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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