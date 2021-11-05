В воскресенье, 7-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в с. Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 17:00.

У подопечных Роберто Де Дзерби серьезные проблемы в группе Лиге чемпионов УЕФА, однако уйти с осечкой на ноябрьскую международную паузу «горняки» себе позволить не могут. «Оранжево-черные» продолжают погоню за киевским «Динамо» в турнирной таблице, поэтому каждым их неудачным результатом могут воспользоваться принципиальные соперники. Сумеет ли «Колос» Сергея Кузнецова что-то противопоставить именитому сопернику? Возможно. Клуб из Ковалевки никогда не был простым соперников для «Шахтера», но сейчас о былой силе ему приходится только вспоминать с сожалением.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер».