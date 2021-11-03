Первый гол в этой ЛЧ не помог. Шахтер снова проиграл Реалу

Для украинских любителей футбола групповой этап нынешней Лиги чемпионов, к сожалению, вызывает много негативных эмоций. За семь матчей, до встречи «Шахтера» с «Реалом», два ведущие клуба страны не забили ни одного мяча (!) в ворота соперников. Конечно же, была надежда на то, что в Мадриде эта грустная для нас серия наконец-то завершится и горняки хотя бы откроют счет забитым голам. А еще лучше, добьются победы, сохранив шансы на то, чтобы весной продолжить выступления на европейской арене. Забегая вперед, отмечу, что гол «Шахтер» все же забил.

В самом начале матча соперники обменялись опасными моментами. Так, на 5-й минуте Модрич имел отличную возможность поразить ворота донецкой команды. После стеночки с Васкесом, хорват справа ворвался в штрафную площадь гостей и наносил удар метров с шести, однако Трубин каким-то чудом парировал этот мяч. А на 10-й минуте Алан Патрик пробил из-за пределов штрафной площади и мяч угодил в левую штангу.

Увы, но на 14-й минуте горняки сами себе привезли гол. Трубин завладел мячом в своей вратарской площадке. И вместо того, чтобы выбить его подальше в поле, решил сыграть на коротке с Марлоном. Бразилец не сумел, как следует, обработать мяч, Винисиус был тут как тут, мяч отобрал и выкатил его на Бензема, который бил уже практически по пустым воротам.

Спустя три минуты снова в дуэли Модрич - Трубин лучшим оказался украинский вратарь, отбивший мяч ногой. А в ответной контратаке Тете неплохо сыграл на правом фланге и сделал прострел на дальнюю штангу, но Куртуа все прочитал и забрал мяч в руки.

На 24-й минуте прицельно с линии штрафной по воротам «Реала» пробил Мудрик и снова Куртуа был на чеку. А на 32-й минуте горняки разыграли отличную комбинацию, в которой участвовали Степаненко, Мудрик и Фернандо, однако форвард горняков пробил чуть выше правого верхнего угла ворот.

И все же на 39-й минуте украинские болельщики дождались первого гола нашей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз голевую комбинацию разыграли Мавиенко, Алан Патрик и завершил ее отличным ударом под перекладину с близкого расстояния Фернандо.

Кстати, именно этот бразильский игрок на последней минуте первого тайма мог вывести «Шахтер» вперед. Он выбежал один на один с Куртуа и неплохо пробил в дальний угол. Вратарь «Реала» в этом эпизоде показал, что не зря его называют одним из лучших голкиперов мира - в прыжке он парировал этот удар и перевел мяч на угловой.

Второй тайм начался примерно в том же ключе, что и проходил первый. Обе команды старались быстро переходить из обороны в атаку и угрожать воротам соперников. Впрочем, до 61-й минуты особо опасных моментов не было. А затем хозяева поля забили свой второй мяч в этой встрече.

Голевую атаку начал Винисиус, который на подходе к штрафной площади отдал пас на Каземиро. Тот очень оригинально пяткой сделал ответную передачу и Винисиус уже оказался вблизи ворот горняков. Но бить он не стал, а увидел чуть левее совершенно свободного Бензема. Удар француза в упор Трубин отразить не сумел.



К чести футболистов «Шахтера» они вовсе не смирились с таким развитием событий. Было несколько неплохих моментов, когда они имели возможность отправить мяч в сетку ворот соперников. Так, на 70-й минуте Додо справа делал опасный прострел на дальнюю штангу, но никто из его партнеров к мячу не успел. На 75-й минуте Степаненко бил издали и едва не попал в правую от себя «девятку», мяч пролетел чуть выше ворот. На 82-й минуте Марлос от лицевой линии выполнил верховую передачу на Исмаили, однако удар головой у того не получился. И, наконец, на последней минуте основного времени Судаков нанес удар из пределов штрафной площади, но Куртуа мяч парировал.

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала» и у «Шахтера» осталось совсем мало шансов для того, чтобы, как минимум, уйти с последнего места в турнирной таблице группы D

Лига чемпионов 2021/2022. 4 тур. Группа D.

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шахтер» (Донецк, Украина) - 2:1.

Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39.

Ф. Менди, 39, Каземиро, 63 - Дентиньо, 90+3.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Судаков, 79), Майкон - Тете (Марлос, 79), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Мудрик (Соломон, 71) - Фернандо (Дентиньо, 86).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА