Первый гол в этой ЛЧ не помог. Шахтер снова проиграл Реалу

Для украинских любителей футбола групповой этап нынешней Лиги чемпионов, к сожалению, вызывает много негативных эмоций. За семь матчей, до встречи «Шахтера» с «Реалом», два ведущие клуба страны не забили ни одного мяча (!) в ворота соперников. Конечно же, была надежда на то, что в Мадриде эта грустная для нас серия наконец-то завершится и горняки хотя бы откроют счет забитым голам. А еще лучше, добьются победы, сохранив шансы на то, чтобы весной продолжить выступления на европейской арене. Забегая вперед, отмечу, что гол «Шахтер» все же забил.
В самом начале матча соперники обменялись опасными моментами. Так, на 5-й минуте Модрич имел отличную возможность поразить ворота донецкой команды. После стеночки с Васкесом, хорват справа ворвался в штрафную площадь гостей и наносил удар метров с шести, однако Трубин каким-то чудом парировал этот мяч. А на 10-й минуте Алан Патрик пробил из-за пределов штрафной площади и мяч угодил в левую штангу.
Увы, но на 14-й минуте горняки сами себе привезли гол. Трубин завладел мячом в своей вратарской площадке. И вместо того, чтобы выбить его подальше в поле, решил сыграть на коротке с Марлоном. Бразилец не сумел, как следует, обработать мяч, Винисиус был тут как тут, мяч отобрал и выкатил его на Бензема, который бил уже практически по пустым воротам.
Спустя три минуты снова в дуэли Модрич - Трубин лучшим оказался украинский вратарь, отбивший мяч ногой. А в ответной контратаке Тете неплохо сыграл на правом фланге и сделал прострел на дальнюю штангу, но Куртуа все прочитал и забрал мяч в руки.
На 24-й минуте прицельно с линии штрафной по воротам «Реала» пробил Мудрик и снова Куртуа был на чеку. А на 32-й минуте горняки разыграли отличную комбинацию, в которой участвовали Степаненко, Мудрик и Фернандо, однако форвард горняков пробил чуть выше правого верхнего угла ворот.
И все же на 39-й минуте украинские болельщики дождались первого гола нашей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз голевую комбинацию разыграли Мавиенко, Алан Патрик и завершил ее отличным ударом под перекладину с близкого расстояния Фернандо.
Кстати, именно этот бразильский игрок на последней минуте первого тайма мог вывести «Шахтер» вперед. Он выбежал один на один с Куртуа и неплохо пробил в дальний угол. Вратарь «Реала» в этом эпизоде показал, что не зря его называют одним из лучших голкиперов мира - в прыжке он парировал этот удар и перевел мяч на угловой.
Второй тайм начался примерно в том же ключе, что и проходил первый. Обе команды старались быстро переходить из обороны в атаку и угрожать воротам соперников. Впрочем, до 61-й минуты особо опасных моментов не было. А затем хозяева поля забили свой второй мяч в этой встрече.
Голевую атаку начал Винисиус, который на подходе к штрафной площади отдал пас на Каземиро. Тот очень оригинально пяткой сделал ответную передачу и Винисиус уже оказался вблизи ворот горняков. Но бить он не стал, а увидел чуть левее совершенно свободного Бензема. Удар француза в упор Трубин отразить не сумел.
К чести футболистов «Шахтера» они вовсе не смирились с таким развитием событий. Было несколько неплохих моментов, когда они имели возможность отправить мяч в сетку ворот соперников. Так, на 70-й минуте Додо справа делал опасный прострел на дальнюю штангу, но никто из его партнеров к мячу не успел. На 75-й минуте Степаненко бил издали и едва не попал в правую от себя «девятку», мяч пролетел чуть выше ворот. На 82-й минуте Марлос от лицевой линии выполнил верховую передачу на Исмаили, однако удар головой у того не получился. И, наконец, на последней минуте основного времени Судаков нанес удар из пределов штрафной площади, но Куртуа мяч парировал.
В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала» и у «Шахтера» осталось совсем мало шансов для того, чтобы, как минимум, уйти с последнего места в турнирной таблице группы D
Лига чемпионов 2021/2022. 4 тур. Группа D.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шахтер» (Донецк, Украина) - 2:1.
Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39.
Ф. Менди, 39, Каземиро, 63 - Дентиньо, 90+3.
«Реал»: Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.
«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Судаков, 79), Майкон - Тете (Марлос, 79), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Мудрик (Соломон, 71) - Фернандо (Дентиньо, 86).
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
Источник — Sport.ua
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Реал на победу не наиграл, а Шахтёру нужно было в первом тайме в пару мячей задел делать, они на них наиграли.
Дзерби скоро заберут в АПЛ
Біда вся у тому, що був процраний перший матч проти Шерифа
І щоб зайняти 3-те, однієї перемоги в двох іграх буде недостатньо.
Особенно до перерыва( потом как и у Динамо сказался функциональный уровень)
Степаненко важен для этой команды , надеюсь итальяшка это понял .
Трубин - красавец , топово отстоял
Тете - уедет в Мариуполь со своим « разнообразным букетом действий»
И самое главное сколько получили отката Де Дзерби и Боту за трансфер Марлона в Шахтёр за сумму в 12 миллионов ?
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Ну в принципе позитива все таки чуточку больше , с чем вас , кроты, и поздравляю
Что касается игры... Шахтёр снова сам себе привёз, в любом случае сегодня был футбол, а не позорный автобус.
Ничего ещё не потеряно, просто нужно побеждать Интер и понятное дело Шериф.
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