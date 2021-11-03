Реал Мадрид
2 : 1
Шахтер Донецк
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первый гол в этой ЛЧ не помог. Шахтер снова проиграл Реалу

Феноменальный Карим Бензема сделал дубль и принес своей команде победу

  • 03.11.2021 21:35
  • 1087 просмотров
  • 35 комментариев
Первый гол в этой ЛЧ не помог. Шахтер снова проиграл Реалу
© Getty Images/Global Images Ukraine

Для украинских любителей футбола групповой этап нынешней Лиги чемпионов, к сожалению, вызывает много негативных эмоций. За семь матчей, до встречи «Шахтера» с «Реалом», два ведущие клуба страны не забили ни одного мяча (!) в ворота соперников. Конечно же, была надежда на то, что в Мадриде эта грустная для нас серия наконец-то завершится и горняки хотя бы откроют счет забитым голам. А еще лучше, добьются победы, сохранив шансы на то, чтобы весной продолжить выступления на европейской арене. Забегая вперед, отмечу, что гол «Шахтер» все же забил.

В самом начале матча соперники обменялись опасными моментами. Так, на 5-й минуте Модрич имел отличную возможность поразить ворота донецкой команды. После стеночки с Васкесом, хорват справа ворвался в штрафную площадь гостей и наносил удар метров с шести, однако Трубин каким-то чудом парировал этот мяч. А на 10-й минуте Алан Патрик пробил из-за пределов штрафной площади и мяч угодил в левую штангу.

Увы, но на 14-й минуте горняки сами себе привезли гол. Трубин завладел мячом в своей вратарской площадке. И вместо того, чтобы выбить его подальше в поле, решил сыграть на коротке с Марлоном. Бразилец не сумел, как следует, обработать мяч, Винисиус был тут как тут, мяч отобрал и выкатил его на Бензема, который бил уже практически по пустым воротам.

Спустя три минуты снова в дуэли Модрич - Трубин лучшим оказался украинский вратарь, отбивший мяч ногой. А в ответной контратаке Тете неплохо сыграл на правом фланге и сделал прострел на дальнюю штангу, но Куртуа все прочитал и забрал мяч в руки.

На 24-й минуте прицельно с линии штрафной по воротам «Реала» пробил Мудрик и снова Куртуа был на чеку. А на 32-й минуте горняки разыграли отличную комбинацию, в которой участвовали Степаненко, Мудрик и Фернандо, однако форвард горняков пробил чуть выше правого верхнего угла ворот.

И все же на 39-й минуте украинские болельщики дождались первого гола нашей команды в групповом этапе Лиги чемпионов. На этот раз голевую комбинацию разыграли Мавиенко, Алан Патрик и завершил ее отличным ударом под перекладину с близкого расстояния Фернандо.

Кстати, именно этот бразильский игрок на последней минуте первого тайма мог вывести «Шахтер» вперед. Он выбежал один на один с Куртуа и неплохо пробил в дальний угол. Вратарь «Реала» в этом эпизоде показал, что не зря его называют одним из лучших голкиперов мира - в прыжке он парировал этот удар и перевел мяч на угловой.

Второй тайм начался примерно в том же ключе, что и проходил первый. Обе команды старались быстро переходить из обороны в атаку и угрожать воротам соперников. Впрочем, до 61-й минуты особо опасных моментов не было. А затем хозяева поля забили свой второй мяч в этой встрече.  

Голевую атаку начал Винисиус, который на подходе к штрафной площади отдал пас на Каземиро. Тот очень оригинально пяткой сделал ответную передачу и Винисиус уже оказался вблизи ворот горняков. Но бить он не стал, а увидел чуть левее совершенно свободного Бензема. Удар француза в упор Трубин отразить не сумел.  
    
К чести футболистов «Шахтера» они вовсе не смирились с таким развитием событий. Было несколько неплохих моментов, когда они имели возможность отправить мяч в сетку ворот соперников. Так, на 70-й минуте Додо справа делал опасный прострел на дальнюю штангу, но никто из его партнеров к мячу не успел. На 75-й минуте Степаненко бил издали и едва не попал в правую от себя «девятку», мяч пролетел чуть выше ворот. На 82-й минуте Марлос от лицевой линии выполнил верховую передачу на Исмаили, однако удар головой у того не получился. И, наконец, на последней минуте основного времени Судаков нанес удар из пределов штрафной площади, но Куртуа мяч парировал.

В итоге игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Реала» и у «Шахтера» осталось совсем мало шансов для того, чтобы, как минимум, уйти с последнего места в турнирной таблице группы D

Лига чемпионов 2021/2022. 4 тур. Группа D.

«Реал» (Мадрид, Испания) - «Шахтер» (Донецк, Украина) - 2:1.

 Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39.

 Ф. Менди, 39, Каземиро, 63 - Дентиньо, 90+3.

«Реал»: Куртуа - Карвахаль (Начо, 66), Милитао, Алаба, Ф. Менди - Модрич, Каземиро, Кроос - Васкес, Бензема (Йович, 79), Винисиус.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Степаненко (Судаков, 79), Майкон - Тете (Марлос, 79), Алан Патрик (Маркос Антонио, 79), Мудрик (Соломон, 71) - Фернандо (Дентиньо, 86).

Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция).

Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).

РЕАЛ - ШАХТЕР. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ILUZIONIST
    online
    ILUZIONIST, 03.11.2021 21:39
    +5
    Мудрик и Матвиенко выше похвал
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    Sunrise
    Sunrise, 03.11.2021 21:40
    +4
    Шахтёру, Мудрику и испанским болельщикам - респект!
    Реал на победу не наиграл, а Шахтёру нужно было в первом тайме в пару мячей задел делать, они на них наиграли.
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    New Zealander
    New Zealander, 03.11.2021 21:44
    +3
    fedd1979, 03.11.2021 21:39
    Я, відразу скажу, однаково вболіваю за "Динамо" й "Шахтар", але саме сьогодні - поразка, про яку не соромно. Порівняти з тим, що було вчора - неможливо (і в гостях, і з іншим суперником, і гол, і моменти). Не можу навіть уявити, щоб "Динамо" з нинішнім складом змогло в Мадриді створити стільки моментів. Чому "Шахтар" так грає раз через десять - не розумію.
    Чому так грає не в кожній грі, бо Шахтар це наймолодша команда ЛЧ, тому ще нема стабільності. Та й в атаці без Траоре і Педріньйо важко.
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    Local78
    Local78, 03.11.2021 21:42
    +2
    Хоч програв Шахтар, але грою задоволений.
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    fedd1979
    fedd1979, 03.11.2021 21:39
    +2
    Я, відразу скажу, однаково вболіваю за "Динамо" й "Шахтар", але саме сьогодні - поразка, про яку не соромно. Порівняти з тим, що було вчора - неможливо (і в гостях, і з іншим суперником, і гол, і моменти). Не можу навіть уявити, щоб "Динамо" з нинішнім складом змогло в Мадриді створити стільки моментів. Чому "Шахтар" так грає раз через десять - не розумію.
    Ссылка
    anarhisst
    online
    anarhisst, 03.11.2021 21:38
    +2
    Проиграли, но игра супер! Так играть против Реала на Сантьяго Бернабеу мало кто сможет))
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    ua
    ua, 03.11.2021 21:38
    +2
    Браво Шахтеру за такую игру, теперь видно что именно Дзерби прививает команде, ему надо дать время и с Шахтера будет конфетка
    Ссылка
    Dzunkiv1
    online
    Dzunkiv1, 03.11.2021 21:45
    +1
    Браво!! Браво!! Шахтер в очередной раз доказал, кто есть восточная Барселона!!
    Дзерби скоро заберут в АПЛ
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 03.11.2021 21:45
    +1
    Топ матч! БРАВО Шахтер! очень сильно провели все 90 минут, на одном дыхании смотрел, кайф
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 03.11.2021 21:41
    +1
    Face Control, 03.11.2021 21:40
    Сегодня ты смотрела настоящий футбол, а не позорный развпятьлетний кипрский автобус.
    Настоящий футбол 1,18 xG, позорный автобус 1,06 xG. Смотри не перепутай
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    fedd1979
    fedd1979, 03.11.2021 21:40
    +1
    grig, 03.11.2021 21:37
    Обидно. Вчера Динамо смотрелось на равных с Барсой. Сегодня Шахтер. А результат одинаковый. Ноль очков в копилку страны.
    Порівняли. Зіграти вчора й сьогодні на рівних - дві великі різниці. Шкода, що підсумок один...
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    Denmark1107
    Denmark1107, 03.11.2021 21:44
    0
    fedd1979, 03.11.2021 21:39
    Я, відразу скажу, однаково вболіваю за "Динамо" й "Шахтар", але саме сьогодні - поразка, про яку не соромно. Порівняти з тим, що було вчора - неможливо (і в гостях, і з іншим суперником, і гол, і моменти). Не можу навіть уявити, щоб "Динамо" з нинішнім складом змогло в Мадриді створити стільки моментів. Чому "Шахтар" так грає раз через десять - не розумію.
    +
    Біда вся у тому, що був процраний перший матч проти Шерифа
    І щоб зайняти 3-те, однієї перемоги в двох іграх буде недостатньо.
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    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 21:42
    0
    Barack, 03.11.2021 21:38
    Шахтер сделал то, что вчера не смогли сделать позорники. Жаль что проиграли и не попадают в ЛЕ.
    Кто сказал? Ещё две игры, где могут быть 2 победы.
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    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 03.11.2021 21:41
    0
    Face Control, 03.11.2021 21:40
    Сегодня ты смотрела настоящий футбол, а не позорный развпятьлетний кипрский автобус.
    Ой мне даже лень тебя снова умывать , потеряйся транс недоделанный
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    elPadrino
    online
    elPadrino, 03.11.2021 21:40
    0
    anarhisst, 03.11.2021 21:38
    Проиграли, но игра супер! Так играть против Реала на Сантьяго Бернабеу мало кто сможет))
    Шериф,конечно,не в счет?
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 21:40
    0
    Funny_____Cat, 03.11.2021 21:38
    Сегодня намного лучше чем в Киеве сыграл Шахтёр
    Особенно до перерыва( потом как и у Динамо сказался функциональный уровень)
    Степаненко важен для этой команды , надеюсь итальяшка это понял .
    Трубин - красавец , топово отстоял
    Тете - уедет в Мариуполь со своим « разнообразным букетом действий»
    И самое главное сколько получили отката Де Дзерби и Боту за трансфер Марлона в Шахтёр за сумму в 12 миллионов ?
    ——-
    Ну в принципе позитива все таки чуточку больше , с чем вас , кроты, и поздравляю
    Сегодня ты смотрела настоящий футбол, а не позорный развпятьлетний кипрский автобус.
    Ссылка
    Barack
    Barack, 03.11.2021 21:39
    0
    Barack, 03.11.2021 21:38
    Шахтер сделал то, что вчера не смогли сделать позорники. Жаль что проиграли и не попадают в ЛЕ.
    Насчёт ЛЕ ошибся, шансы есть. Забыл что две игры осталось))
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    Face Control
    Face Control, 03.11.2021 21:38 (изменен)
    0
    Одно из самых позорных судейств в Еврокубках которое я видел, в первом тайме стопроцентный пенальти, во втором рука в штрафной, ВАР ни разу не включался, браво.
    Что касается игры... Шахтёр снова сам себе привёз, в любом случае сегодня был футбол, а не позорный автобус.
    Ничего ещё не потеряно, просто нужно побеждать Интер и понятное дело Шериф.
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    grig
    online
    grig, 03.11.2021 21:37
    0
    Обидно. Вчера Динамо смотрелось на равных с Барсой. Сегодня Шахтер. А результат одинаковый. Ноль очков в копилку страны.
    Ссылка
    New Zealander
    New Zealander, 03.11.2021 21:36
    0
    Браво Шахта! Браво Дзерби. Такой футбол надо было показывать и в первом матче. Результат явно не по игре. Штанга после удара Патрика, отличные моменты у Мудрика, Фернандо, Судакова. А ещё и судейка лошара не назначил чистый пеналь на Додо на 8й минуте. Короче Реал отскочил. Но самое главное что мы играли на равных в атакующий футбол с самим Реалом, на выезде. И вновь были близки к тому чтобы набрать очки с мадридцами как и в прошлом году. Так что настроение отличное! Так держать! Приятно удивили всех опять!
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