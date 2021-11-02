Реал Мадрид
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Шахтер Донецк
03.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Еще один шанс для Де Дзерби доказать, что его не зря приглашали в донецкий клуб

  • 02.11.2021 19:12
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Реал – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 3 ноября, состоится поединок четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Реал» примет донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Арбитр из Франции Бенуа Бастьен даст стартовый свисток в 19:45 по киевскому времени.

«Реал»


 
Мадридский клуб сейчас находится не в лучшем состоянии, но, учитывая все проблемы конкурентов на внутренней арене, на общих результатах это не сказывается. Команда идет на первом месте по потерянным очкам в чемпионате, а также является главным претендентом на первое место в группе Лиги чемпионов. Пока что промежуточным лидером является сенсационный «Шериф» Юрия Вернидуба, но вряд ли сказка тираспольского клуба в Лиге чемпионов продлится дольше. Потерять путевку в ЛЕ будет сложно, но рассчитывать на что-то большее – вже же немного самоуверенно. Хотя обе команды-участницы завтрашнего матча уже были жестоко наказаны за недооценку этого оппонента.


 
В первой встрече с «Шахтером» мадридскому клубу откровенно повезло. Имя этому «везению» – самоуверенность Робердо Де Дзерби. Итальянский специалист выставил какой-то сверхатакующий состав против одной из лучших команд мира, оставив в запасе Степаненко и заслужено получил полную кошелку. В моменте с первым голом не обошлось и без дикого фарта для «сливочных», но будем считать, что судьба вернула долг за гол Мудрыка в ворота «Монако». Далее донецкий клуб красиво отпинали, а наши клубы получили вторые позорные 0:5 в этом розыгрыше Лиги чемпионов.
 
Что касается кадровой ситуации, то у «Реала» могут быть небольшие перестановки в защите и в атакующей линии. Трио Каземиро-Модрич-Кроос готово к сражению, против такой полузащиты «горнякам» придется несладко. Карим Бензема в последнее время занят судебными разбирательствами по скандальному делу о шантаже Матьё Вальбуэна. В субботнем матче чемпионата он отдыхал, вероятно, пропустит и эту встречу.

«Шахтер»


 
На прошлом неделе «горняки» продлили контракт с Тарасом Степаненко, без которого представить успехи нынешнего «Шахтера» не представляется реальным. 32-летний опорный полузащитник все чаще страдает от травм, но найти ему достойную замену пока не выходит. Учитывая, что «бразильский» вектор развития за все годы позволил откопать лишь одного опорника с мировым уровнем, эта позиция в ближайшее время точно будет провисать как минимум в еврокубках. С нынешним уровнем УПЛ закрыть ее не так сложно.
 
Ужасная травма Траоре подкосила уже атакующий потенциал команды. Хорошие форварды на перспективу не так часто заезжали в донецкий клуб, а в этом сезоне Лассина часто делал разницу и спасал шкуру Де Дзерби. Претензий к итальянцу пока что много, особенно это показала проверка групповым раундом Лиги чемпионов. Если в матче чемпионата можно сыграть хуже «Ворсклы», но выиграть за счет разницы в классе игроков и других моментах, то на евроарене такие фокусы уже не проходят. Поражает то, что «Шахтер» пока что не может забить, в атаке команда действует слишком медленно и инертно, чтобы доставить большие проблемы топ-соперникам. 

Прогноз на противостояние


 
«Реал» уже обжегся на домашней арене, опозорившись перед собственными болельщиками в матче с «Шерифом». Даже после разгрома в Киеве испанцы вряд ли выйдут на матч спустя рукава. Но даже при этом «Шахтер» будет иметь шансы, если сыграет не так, как любит Де Дзерби, а так как нужно против «Реала».  

Ориентировочные составы

«Реал»: Куртуа, Менди, Алаба, Милитао, Карвахаль, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Мариано, Азар.
«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Патрик, Тете, Соломон, Фернандо.

3 ноября, среда

«Реал» – «Шахтер»
Мадрид. «Сантьяго Бернабеу». 19:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Бенуа Бастьен (Франция)
Прогноз Sport.ua – 3:0
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Владимир Клепач, Sport.ua

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