Реал Мадрид
0 : 0
Шахтер Донецк
03.11.2021 19:45   ТВ-трансляция: 

Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура группового этапа Лиги чемпионов

  • 02.11.2021 18:22
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Реал – Шахтер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 3 ноября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 19:45.

В прошлом году в первом матче между командами «Реал» проиграл 2:3, в ответном матче хотел взять реванш, но снова уступил - 0:2. Зато в этом году в Киеве был все же взят убедительный реванш за те поражения - «Шахтер» получил от разъяренных «сливочных» целых пять голов в свои ворота. Теперь донецкая команда будет пробовать отомстить, но, честно говоря, есть большие сомнения, что подопечным Де Дзерби удастся вывезти из Мадрида хотя бы ничью. А очки очень нужны, поскольку вполне реальная угроза оказаться весной совсем без еврокубков и сосредоточиться на чемпионате. Там, кстати, у горняков дела обстоят относительно неплохо (на последней неделе были оформлены выход в четвертьфинал национального Кубка и победа над «Ворсклой» в УПЛ). Как и в «Реала» в Примере – текущее второе место вполне терпимо, поскольку расстояние до лидера – «Реала Сосьедада» - составляет всего одно очко и есть игра в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Шахтер».

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Источник — Sport.ua

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