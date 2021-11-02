В среду, 3 ноября, состоится матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором будут играть мадридский «Реал» и донецкий «Шахтер». Игра пройдет в Мадриде (Испания) на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 19:45.

В прошлом году в первом матче между командами «Реал» проиграл 2:3, в ответном матче хотел взять реванш, но снова уступил - 0:2. Зато в этом году в Киеве был все же взят убедительный реванш за те поражения - «Шахтер» получил от разъяренных «сливочных» целых пять голов в свои ворота. Теперь донецкая команда будет пробовать отомстить, но, честно говоря, есть большие сомнения, что подопечным Де Дзерби удастся вывезти из Мадрида хотя бы ничью. А очки очень нужны, поскольку вполне реальная угроза оказаться весной совсем без еврокубков и сосредоточиться на чемпионате. Там, кстати, у горняков дела обстоят относительно неплохо (на последней неделе были оформлены выход в четвертьфинал национального Кубка и победа над «Ворсклой» в УПЛ). Как и в «Реала» в Примере – текущее второе место вполне терпимо, поскольку расстояние до лидера – «Реала Сосьедада» - составляет всего одно очко и есть игра в запасе.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» - «Шахтер».