Шахтер Донецк
0 : 5
Реал Мадрид
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Сливочный реванш. Реал в Киеве разгромил Шахтер

В Мадриде сделали выводы после прошлогодних сенсаций

  • 19.10.2021 23:52
  • 8363 просмотра
  • 216 комментариев
Сливочный реванш. Реал в Киеве разгромил Шахтер
© Реал Мадрид

«Шахтер» второй сезон подряд оказался вместе с «Реалом» в одной группе Лиги чемпионов. И о прошлогодних донецко-мадридских баталиях у поклонников «горняков» остались самые приятные воспоминания. Тогда, напомним, «Шахтер» на выезде обыграл «галактикос» со счетом 3:2, а затем на НСК «Олимпийский» повторно обыграл испанского гранда – 2:0. Всего ранее соперники провели четыре очные дуэли, одержав по две победы. Несмотря на сенсационное поражение в матче против «Шерифа», команда Карло Анчелотти к противостоянию в Киеве подошла на комфортном втором месте группы. «Реал» на два очка опережал своих главных конкурентов, ведь даже две победы вряд ли выводили молдавского чемпиона в фаворита квартета.

Перейдем к кадровой ситуации. Еще в матче с «Интером» травму получил Лассина Траоре, который без разогрева вписался в игровую модель Роберто Де Дзерби. Таким образом, буркиниец надолго выбыл из строя, и решать задачу выхода в евровесну «горняки» будут без него. Уже в поединке против миланцев на острие атаки «Шахтера» действовал Педриньо, и затем в основном именно ему, а не номинальным форвардам, тренерский штаб доверял эту позицию. Еще одной существенной кадровой потерей стал Николай Матвиенко, который попал в лазарет перед ответственным противостоянием. Впрочем, и у «Реала» были проблемы с боевыми единицами: Азар, Бейл, Карвахаль, Иско и Йович не могли помочь своим партнерам. В то же время, трехматчевая безвыигрышная серия «галактикос» и их прошлогодние счеты с донецким клубом не оставляли сомнений: «Королевский клуб» приехал в столицу Украины с самыми серьезными намерениями.

Матч начался с активных атак гостей, и украинским болельщикам довелось немало понервничать. Сначала Бензема из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, а затем Трубин в падении отбил мяч после удара Крооса. А вскоре Трубину пришлось реагировать уже на удар Винисиуса. Отбившись от стартового штурма соперников, «горняки» попытались взять мяч под контроль и диктовать гостям свои условия. Вышло, прямо скажем, так себе.

Вскоре территорией начали владеть «галлактикос» и визуально они намного больше контролировали мяч (правда, в середине тайма статистика по владению была 50 на 50). Особо опасных моментов гости не создавали, но и этого им хватило для взятия ворот. Васкес с правого фланга вырезал передачу на ход Бензема, и Кривцов в подкате срезал мяч мимо пытавшегося спасти ситуацию Трубина. В принципе, несколько нелогичный гол был вполне ожидаем. За первую половину встречи гости нанесли 15 (!) ударов по воротам «Шахтера».

На второй тайм тренерский штаб донецкого клуба выпустил Марлоса и Маркоса Антонио, заменившего Соломона (израильтянин находится явно не в лучших своих кондициях). Но после возобновления игры «горняки» испытали настоящую шоковую терапию. Сначала потеря на своей половине поля привела к быстрой комбинации «Реала», которую точным ударом завершил Винисиус, а вскоре он же блеснул индивидуальным мастерством, отправив мяч под перекладину.

0:3, и дело для «Реала» было практически сделано. В дальнейшем «горняки» пытались наиграть на гол престижа (и несколько раз были близки к успеху), но «сливочные» атаковали раскрепощенно и опасно. Винисиус к дублю добавил результативную передачу, позволив отличиться Родриго, а точку в матче поставил Бензема уже в компенсированное время.

0:5 – перспективы донецкого клуба на евроарене в нынешнем сезоне становятся весьма туманными. В следующем туре подопечные Роберто Де Дзерби попытаются что-то противопоставить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов 2021/2022. 3 тур. Группа D.

«Шахтер» (Донецк, Украина) - «Реал» (Мадрид, Испания) - 0:5.

 Кривцов, 37 (аг), Винисиус Жуниор, 50, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1.

 Маркос Антонио, 46.

«Шахтер»: Трубин -  Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 74) - Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46) - Фернандо (Мудрик, 74).

«Реал»: Куртуа - Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Ф. Менди (Марсело, 69) - Модрич, Каземиро (Вальверде, 78) (Камавинга, 78), Кроос - Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус Жуниор.

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
65' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
56' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
51' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
37' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).

Александр Снитко, Sport.ua

(44 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 19.10.2021 23:52
    +21
    При 0-4 , тактический гений Де Дзерби наконец-то понял, что что то пошло не так и выпустил Тараса - единственного человека в команде, который умеет отбирать в центре поля !!!
    Коф на Реал утром был 1,67 и это были наверное самые легкие выигранные 50 баксов
    А вообще ну разве кто то адекватный ожидал чего то другого ?
    Один думающий игрок в составе - Марлос, в центре защиты ужас за 12 миллионов а на лавке самовлюблённый , распиаренный физрук , которого от матча к матчу в Европе возят рылом по полю, в он все равно игнорит игроков которые могут это изменить

    П.С. Кто то проведайте Закарпатфана, переживаю за его психическое здоровье
    Ссылка
    Pixelman
    Pixelman, 20.10.2021 00:00
    +20
    Восточная сосауло во всей красе
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    saha-yakut
    online
    saha-yakut, 20.10.2021 00:01
    +16
    Каштру неплохой был тренер.
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    Boss
    online
    Boss, 19.10.2021 23:55
    +16
    Сасуоло продолжается.
    Ссылка
    Vsegda_Za_Metall (Finland)
    online
    Vsegda_Za_Metall (Finland), 19.10.2021 23:54
    +16
    Ох и развели Ахметку как лоха с этим сосуоловцем. Не иначе, как Ограбление по итальянски
    Ссылка
    Mr.Budd
    online
    Mr.Budd, 19.10.2021 23:52
    +15
    Можно было бы, конечно, покритиковать защиту, но ведь забитых за 3 матча Лч-0
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.10.2021 00:00
    +13
    Опять сегодня Палкину и серуну на ковре у ахмета стоять и объяснять куда деньги ушли. И тики така тут не пройдет. Скорее шпили вили
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 19.10.2021 23:53
    +12
    У Шахтера становится традицией влетать в спарках с сухим крупным счетом.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 19.10.2021 23:54
    +11
    New Zealander, 19.10.2021 23:53
    Как говорится матч на матч не приходиться. Шахтёр теперь обязан взять реванш в Мадриде.
    А ты упорный , или упоротый
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 20.10.2021 00:02
    +10
    New Zealander, 19.10.2021 23:53
    Как говорится матч на матч не приходиться. Шахтёр теперь обязан взять реванш в Мадриде.

    Я с его не могу. Он не пробиваем
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 20.10.2021 00:28
    +9
    tima fialko, 20.10.2021 00:24
    А що трапилось,побачили нарешті відкритий футбол проти одного з світових грандів футболу? Це надія на майбутнє,а не трясіння за очечко і вічне прозябання з відбойним захистним антифутболом, який не дає ніяких шансів вийти на пристойний європейський рівень. Повага до Дзербі-не вертатися знову до убогого безнадійного футболу.Клас прийде і через розгромні початкові поразки.
    По слову "фізрук" відразу впізнаю київських "аналітиків" з вічною дулею у кишені.Насрать
    Что сегодня было?
    Открытая игра была со стороны кротов, шо серьёзно?
    Если это футбол с надеждой на будущее, то я не завидую вашему будущему!
    И где моменты ваши опасные сегодня были, я что то упустил?
    Какой был игровой рисунок?
    Как тренер повлиял на игру по ходу матча?
    Давай поговорим серьёзно, но боюсь ты сольёшься очень быстро!
    Ссылка
    dimando560
    dimando560, 19.10.2021 23:59
    +9
    Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Наш проект только зарождается»
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 19.10.2021 23:58
    +9
    Реал играющий на изи, вполсилы спокойно покуражился над бразильским ШД, да еще и силы поберегли на куда более важный матч с Барсой. А ведь перед этим попали Еспаньйолу и Шерифу...Примечательно, что украинцев начали массово выпускать лишь при 0-4... И
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 19.10.2021 23:55
    +9
    Funny____Cat, 19.10.2021 23:52
    При 0-4 , тактический гений Де Дзерби наконец-то понял, что что то пошло не так и выпустил Тараса - единственного человека в команде, который умеет отбирать в центре поля !!!
    Коф на Реал утром был 1,67 и это были наверное самые легкие выигранные 50 баксов
    А вообще ну разве кто то адекватный ожидал чего то другого ?
    Один думающий игрок в составе - Марлос, в центре защиты ужас за 12 миллионов а на лавке самовлюблённый , распиаренный физрук , которого от матча к матчу в Европе возят рылом по полю, в он все равно игнорит игроков которые могут это изменить

    П.С. Кто то проведайте Закарпатфана, переживаю за его психическое здоровье
    Есть подозрение шо зебра физрук)
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 20.10.2021 00:25
    +8
    Хоакин Гусман Лоэра., 20.10.2021 00:21
    Вся ботва сортирщиков с Кипра уже тут?
    О главный любитель туалетов ордловских приперся!
    ну давай чучело, расскажи что либо вразумительное по игре сегодняшней.
    Или в методичках такого не предусмотрено?
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 20.10.2021 00:22
    +8
    Lion, 20.10.2021 00:20
    Сегодня будет такая же никакущая Барселона.
    Посмотрим...
    Крот смени пластинку, это мы уже слышали от тебя сегодня раз сто!
    Что по матчу скажешь, самой атакующей команды Восточной Европы?
    Сколько мячей забили в трёх играх?
    Ссылка
    sahka1981
    online
    sahka1981, 20.10.2021 00:18
    +8
    Alexander Киев, 20.10.2021 00:14
    Та не, если ДНО очки не возьмет с никакущей Барселоной, это будет позорище на всю Украину
    разрыв в таблице между "никакущей" Барсой и какущим Реалом на изи игравшим сегодня, а перед этим влетевший какущим Еспаньйолу и молдованам, всего два очка... ты их игру с Валенсией видел? вопрос риторический...
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 20.10.2021 00:16
    +8
    Alexander Киев, 20.10.2021 00:14
    Та не, если ДНО очки не возьмет с никакущей Барселоной, это будет позорище на всю Украину
    Какое ты никчёмное. Почему возле имени пишешь Киев, а не ту лукандонскую деревню с которой пишешь?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 20.10.2021 00:09
    +8
    Fragma1, 20.10.2021 00:07
    Шахтер 0-7 за три матча Динамо 0-5 за 2 матча про зарю молчу- вот это уровень наших миллионеров
    Не надо сравнивать, ДК и Зоря и за 5 лет не потратили столько , сколько шахтёр за это окно !
    Ссылка
    samird
    samird, 19.10.2021 23:56
    +8
    Предсказуемый результат. Как я ранее (ещё после Монако) и говорил - фарт не может длиться вечно, а когда он закончится - будет очень больно. И это не последний раз в этом розыгрыше. У Шахтёра нет нормальной защиты. Причем не конкретно защитников, а вся команда не умеет защищаться. А итальянец ещё и держит на скамейке единственного игрока, который хоть немного способен добавить надежности и подстраховки карнавалу.
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