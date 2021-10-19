Сливочный реванш. Реал в Киеве разгромил Шахтер

«Шахтер» второй сезон подряд оказался вместе с «Реалом» в одной группе Лиги чемпионов. И о прошлогодних донецко-мадридских баталиях у поклонников «горняков» остались самые приятные воспоминания. Тогда, напомним, «Шахтер» на выезде обыграл «галактикос» со счетом 3:2, а затем на НСК «Олимпийский» повторно обыграл испанского гранда – 2:0. Всего ранее соперники провели четыре очные дуэли, одержав по две победы. Несмотря на сенсационное поражение в матче против «Шерифа», команда Карло Анчелотти к противостоянию в Киеве подошла на комфортном втором месте группы. «Реал» на два очка опережал своих главных конкурентов, ведь даже две победы вряд ли выводили молдавского чемпиона в фаворита квартета.

Перейдем к кадровой ситуации. Еще в матче с «Интером» травму получил Лассина Траоре, который без разогрева вписался в игровую модель Роберто Де Дзерби. Таким образом, буркиниец надолго выбыл из строя, и решать задачу выхода в евровесну «горняки» будут без него. Уже в поединке против миланцев на острие атаки «Шахтера» действовал Педриньо, и затем в основном именно ему, а не номинальным форвардам, тренерский штаб доверял эту позицию. Еще одной существенной кадровой потерей стал Николай Матвиенко, который попал в лазарет перед ответственным противостоянием. Впрочем, и у «Реала» были проблемы с боевыми единицами: Азар, Бейл, Карвахаль, Иско и Йович не могли помочь своим партнерам. В то же время, трехматчевая безвыигрышная серия «галактикос» и их прошлогодние счеты с донецким клубом не оставляли сомнений: «Королевский клуб» приехал в столицу Украины с самыми серьезными намерениями.

Матч начался с активных атак гостей, и украинским болельщикам довелось немало понервничать. Сначала Бензема из-за пределов штрафной пробил рядом со штангой, а затем Трубин в падении отбил мяч после удара Крооса. А вскоре Трубину пришлось реагировать уже на удар Винисиуса. Отбившись от стартового штурма соперников, «горняки» попытались взять мяч под контроль и диктовать гостям свои условия. Вышло, прямо скажем, так себе.

Вскоре территорией начали владеть «галлактикос» и визуально они намного больше контролировали мяч (правда, в середине тайма статистика по владению была 50 на 50). Особо опасных моментов гости не создавали, но и этого им хватило для взятия ворот. Васкес с правого фланга вырезал передачу на ход Бензема, и Кривцов в подкате срезал мяч мимо пытавшегося спасти ситуацию Трубина. В принципе, несколько нелогичный гол был вполне ожидаем. За первую половину встречи гости нанесли 15 (!) ударов по воротам «Шахтера».

На второй тайм тренерский штаб донецкого клуба выпустил Марлоса и Маркоса Антонио, заменившего Соломона (израильтянин находится явно не в лучших своих кондициях). Но после возобновления игры «горняки» испытали настоящую шоковую терапию. Сначала потеря на своей половине поля привела к быстрой комбинации «Реала», которую точным ударом завершил Винисиус, а вскоре он же блеснул индивидуальным мастерством, отправив мяч под перекладину.

0:3, и дело для «Реала» было практически сделано. В дальнейшем «горняки» пытались наиграть на гол престижа (и несколько раз были близки к успеху), но «сливочные» атаковали раскрепощенно и опасно. Винисиус к дублю добавил результативную передачу, позволив отличиться Родриго, а точку в матче поставил Бензема уже в компенсированное время.

0:5 – перспективы донецкого клуба на евроарене в нынешнем сезоне становятся весьма туманными. В следующем туре подопечные Роберто Де Дзерби попытаются что-то противопоставить «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу».

Лига чемпионов 2021/2022. 3 тур. Группа D.

«Шахтер» (Донецк, Украина) - «Реал» (Мадрид, Испания) - 0:5.

Кривцов, 37 (аг), Винисиус Жуниор, 50, 56, Родриго, 65, Бензема, 90+1.

Маркос Антонио, 46.

«Шахтер»: Трубин - Додо, Кривцов, Марлон, Исмаили (Корниенко, 74) - Майкон, Алан Патрик (Степаненко, 79) - Тете (Марлос, 46), Педриньо, Соломон (Маркос Антонио, 46) - Фернандо (Мудрик, 74).

«Реал»: Куртуа - Васкес, Милитао (Вальехо, 87), Алаба, Ф. Менди (Марсело, 69) - Модрич, Каземиро (Вальверде, 78) (Камавинга, 78), Кроос - Родриго (Асенсио, 78), Бензема, Винисиус Жуниор.

Арбитр: Срджан Йованович (Сербия).

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ШАХТЕР - РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА