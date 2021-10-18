Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

«Горнякам» кровь из носу нужно брать очки в игре со «сливочными»

  • 18.10.2021 16:50
  • 959 просмотров
  • 0 комментариев
Шахтер – Реал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Шахтер

19 октября на НСК «Олимпийский» вице-чемпион Украины «Шахтер» в рамках третьего тура Лиги чемпионов встретится с вице-чемпионом Испании – «Реалом». Турнирная ситуация, сложившаяся перед игрой, не благоволит украинской команде, которая имеет в своем активе лишь одно очко. Поэтому дабы рассчитывать на евровесну, команде Де Дзерби обязательно нужно брать очки в игре с гегемоном чемпионской Лиги. 

«Шахтер»

Дончане в хорошем настроении подходят к противостоянию с командой Карло Анчелотти. В 11-м туре УПЛ «Шахтер» разгромил принципиального соперника – «Зарю», отгрузив команде Скрипника сразу шесть мячей. Дончане приятно удивили высокими скоростями практически на протяжении всей игры, плотным прессингом и отличной реализацией.

Что касается кадрового вопроса, то в этой связи у Роберто Де Дзерби тоже все неплохо. За исключением выбывшего надолго из-за серьезной травмы основного нападающего Траоре, все в строю (если не брать во внимание вечно травмированного Коноплянку). Более того, против «Зари» сыграл восстановившийся от тяжелого повреждения защитник Бондарь. И теперь у тренера «горняков» есть внушительный выбор на место центрбеков. Правда, этот выбор, если быть объективным, все равно сведется к паре Матвиенко – Марлон, потому что Кривцов, Витао и Бондарь заметно уступают. Хотя, конечно, в данном случае могут быть и сюрпризы от наставника «оранжево-черных».

Интересным должен быть выбор на позицию единственного форварда. Траоре надолго вне игры, Мораес еще не восстановился полностью, у Дентиньо тоже проблемы со здоровьем. Вряд ли Де Дзерби решится поставить в стартовый состав Сикана или Мудрика – маловато у парней опыта игры на таком уровне. Выбирать придется, скорее всего, между Фернандо и Педриньо.  

Что касается голкиперской позиции, то ее, по всей видимости, займет Трубин. Несмотря на то, что в последних матчах Пятов набрал хорошую форму, Де Дзерби в игре против «Зари» выпустил именно Анатолия. Тем самым намекая, что и против «сливочных» сыграет именно он.

«Реал»

Мадридцы очень мощно начали новый сезон, но затем немного забуксовали. После сенсационного поражения от «Шерифа» во втором туре Лиги чемпионов, «королевский клуб» в чемпионате Испании не сумел переиграть «Вильярреал» - 0:0. А перед этим и вовсе проиграл «Эспаньолу» (1:2).

Правда, после темной полосы наступила светлая: две победы в Ла Лиге с общей разницей 8:2 (обыграли «Мальорку» 6:1 и «Валенсию» 2:1).

Накануне визита в Киев команда Анчелотти должна была сыграть календарный поединок Примеры против «Атлетика». Однако этот матч был перенесен на позже – из-за участия футболистов обеих команд в отборочных встречах ЧМ-2022 сборных Южной Америки. Так что «сливочные» получили дополнительный отдых перед важной игрой против «Шахтера».

И этот отдых команде очень кстати, поскольку «Реал» по нехорошей традиции прошлого сезона продолжает страдать от травм. То есть «лямку» основы тащат все те же 12-14 игроков. В «лазарете» мадридцев – Азар, Бэйл, Иско, Карвахаль, Менди…  

История противостояний

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» тоже угодил в одну группу с «Реалом». Те матчи надолго запомнятся украинским болельщикам. Несмотря на статус явного фаворита, победителем тех двух противостояний вышел украинский коллектив. Сначала в Мадриде «горняки» выиграли 3:2, а затем в Киеве снова обескуражили команду Зидана – 2:0. Однако те оплеухи не помешали «Мадриду» занять итоговое первое место в группе, тогда как дончане финишировали лишь на третьей ступеньке.

Пересекались оппоненты на групповом этапе ЛЧ и в сезоне 2015/2016. Однако тогда все завершилось неудачей для «Шахтера»: поражения 0:4 и 3:4.

Прогноз

Матч с точки зрения дальнейшей турнирной стратегии во многом решающий для соперников, поэтому оба сделают ставку на позитивный результат. «Шахтер» вроде бы сделал выводы из невзрачных матчей против «Монако» и поражения от «Шерифа». Сейчас донецкая команда – более сыгранная, более управляемая. Большое значение в предстоящей встрече будет иметь функциональная готовность игроков «Шахтера» (прежде всего, средней линии): если они будут способны поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, тогда наша команда не проиграет.

С другой стороны, против команд такого уровня «горняки» в нынешнем сезоне еще не играли. Класс «Реала» явно выше уровня «Шахтера», да и Бензема сейчас в потрясающей форме. Так что в любом случае нашему вице-чемпиону будет сложно. Скорость и мотивация – вот чем «Шахтер» может по-настоящему убедить «сливочных». 

Противостояние двух итальянских тренеров – Де Дзерби и Анчелотти – обещает быть очень интересным. И если Роберто не перемудрит самого себя, его команда способна добыть положительный результат. Предположим, что матч закончится результативной ничьей. 

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Патрик, Педриньо, Соломон, Фернандо

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Гутьеррес, Алаба, Кроос, Камавинга, Начо, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема

 

19 октября, вторник

«Шахтер» – «Реал»
Киев. НСК «Олимпийский». 22:00
ТВ-трансляция на видеосервисе «MEGOGO»
ШАХТЕР – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Кристьян Дингерт (Германия)
Прогноз Sport.ua — 2:2
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности