19 октября на НСК «Олимпийский» вице-чемпион Украины «Шахтер» в рамках третьего тура Лиги чемпионов встретится с вице-чемпионом Испании – «Реалом». Турнирная ситуация, сложившаяся перед игрой, не благоволит украинской команде, которая имеет в своем активе лишь одно очко. Поэтому дабы рассчитывать на евровесну, команде Де Дзерби обязательно нужно брать очки в игре с гегемоном чемпионской Лиги.

«Шахтер»

Дончане в хорошем настроении подходят к противостоянию с командой Карло Анчелотти. В 11-м туре УПЛ «Шахтер» разгромил принципиального соперника – «Зарю», отгрузив команде Скрипника сразу шесть мячей. Дончане приятно удивили высокими скоростями практически на протяжении всей игры, плотным прессингом и отличной реализацией.

Что касается кадрового вопроса, то в этой связи у Роберто Де Дзерби тоже все неплохо. За исключением выбывшего надолго из-за серьезной травмы основного нападающего Траоре, все в строю (если не брать во внимание вечно травмированного Коноплянку). Более того, против «Зари» сыграл восстановившийся от тяжелого повреждения защитник Бондарь. И теперь у тренера «горняков» есть внушительный выбор на место центрбеков. Правда, этот выбор, если быть объективным, все равно сведется к паре Матвиенко – Марлон, потому что Кривцов, Витао и Бондарь заметно уступают. Хотя, конечно, в данном случае могут быть и сюрпризы от наставника «оранжево-черных».

Интересным должен быть выбор на позицию единственного форварда. Траоре надолго вне игры, Мораес еще не восстановился полностью, у Дентиньо тоже проблемы со здоровьем. Вряд ли Де Дзерби решится поставить в стартовый состав Сикана или Мудрика – маловато у парней опыта игры на таком уровне. Выбирать придется, скорее всего, между Фернандо и Педриньо.

Что касается голкиперской позиции, то ее, по всей видимости, займет Трубин. Несмотря на то, что в последних матчах Пятов набрал хорошую форму, Де Дзерби в игре против «Зари» выпустил именно Анатолия. Тем самым намекая, что и против «сливочных» сыграет именно он.

«Реал»

Мадридцы очень мощно начали новый сезон, но затем немного забуксовали. После сенсационного поражения от «Шерифа» во втором туре Лиги чемпионов, «королевский клуб» в чемпионате Испании не сумел переиграть «Вильярреал» - 0:0. А перед этим и вовсе проиграл «Эспаньолу» (1:2).

Правда, после темной полосы наступила светлая: две победы в Ла Лиге с общей разницей 8:2 (обыграли «Мальорку» 6:1 и «Валенсию» 2:1).

Накануне визита в Киев команда Анчелотти должна была сыграть календарный поединок Примеры против «Атлетика». Однако этот матч был перенесен на позже – из-за участия футболистов обеих команд в отборочных встречах ЧМ-2022 сборных Южной Америки. Так что «сливочные» получили дополнительный отдых перед важной игрой против «Шахтера».

И этот отдых команде очень кстати, поскольку «Реал» по нехорошей традиции прошлого сезона продолжает страдать от травм. То есть «лямку» основы тащат все те же 12-14 игроков. В «лазарете» мадридцев – Азар, Бэйл, Иско, Карвахаль, Менди…

История противостояний

В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» тоже угодил в одну группу с «Реалом». Те матчи надолго запомнятся украинским болельщикам. Несмотря на статус явного фаворита, победителем тех двух противостояний вышел украинский коллектив. Сначала в Мадриде «горняки» выиграли 3:2, а затем в Киеве снова обескуражили команду Зидана – 2:0. Однако те оплеухи не помешали «Мадриду» занять итоговое первое место в группе, тогда как дончане финишировали лишь на третьей ступеньке.

Пересекались оппоненты на групповом этапе ЛЧ и в сезоне 2015/2016. Однако тогда все завершилось неудачей для «Шахтера»: поражения 0:4 и 3:4.

Прогноз

Матч с точки зрения дальнейшей турнирной стратегии во многом решающий для соперников, поэтому оба сделают ставку на позитивный результат. «Шахтер» вроде бы сделал выводы из невзрачных матчей против «Монако» и поражения от «Шерифа». Сейчас донецкая команда – более сыгранная, более управляемая. Большое значение в предстоящей встрече будет иметь функциональная готовность игроков «Шахтера» (прежде всего, средней линии): если они будут способны поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, тогда наша команда не проиграет.

С другой стороны, против команд такого уровня «горняки» в нынешнем сезоне еще не играли. Класс «Реала» явно выше уровня «Шахтера», да и Бензема сейчас в потрясающей форме. Так что в любом случае нашему вице-чемпиону будет сложно. Скорость и мотивация – вот чем «Шахтер» может по-настоящему убедить «сливочных».

Противостояние двух итальянских тренеров – Де Дзерби и Анчелотти – обещает быть очень интересным. И если Роберто не перемудрит самого себя, его команда способна добыть положительный результат. Предположим, что матч закончится результативной ничьей.

Ориентировочные составы:

«Шахтер»: Трубин, Додо, Матвиенко, Марлон, Исмаили, Майкон, Степаненко, Патрик, Педриньо, Соломон, Фернандо

«Реал»: Куртуа, Менди, Милитао, Гутьеррес, Алаба, Кроос, Камавинга, Начо, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема

19 октября, вторник