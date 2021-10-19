Шахтер – Реал – 0:5. Большое фиаско в Киеве. Видео голов и обзор матча

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал». Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Сергей Кривцов, 37 мин (автогол)
ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 51 мин.
ГОЛ! 0:3. Винисиус Жуниор, 56 мин.
ГОЛ! 0:4. Родриго, 65 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|65'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
|37'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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