Шахтер Донецк
0 : 5
Реал Мадрид
19.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Реал – 0:5. Большое фиаско в Киеве. Видео голов и обзор матча

19 октября в 22:00 пройдет матч 3-го тура Лиги чемпионов

  • 19.10.2021 23:55
  • 3538 просмотров
  • 9 комментариев
Шахтер – Реал – 0:5. Большое фиаско в Киеве. Видео голов и обзор матча
© ФК Шахтер Донецк

19 октября в Киеве проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Шахтер» и «Реал». Начало встречи – в 22:00.

Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.

Шахтер – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Сергей Кривцов, 37 мин (автогол)

ГОЛ! 0:2. Винисиус Жуниор, 51 мин.

ГОЛ! 0:3. Винисиус Жуниор, 56 мин.

ГОЛ! 0:4. Родриго, 65 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
65' ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
56' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
51' ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
37' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сергей Кривцов (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    newo
    newo, 19.10.2021 23:58
    +4
    Вслався Шахтёр!
    Ссылка
    Энди Мир
    online
    Энди Мир, 20.10.2021 00:01
    +1
    Где развпятилетний лукандон? Не прячься выходи.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
    K_Sarioglo@i.ua, 20.10.2021 00:01
    +1
    Шо тут скажешь? Как не умел Шахтер сохранять характер и настрой на игру если начинал проигрывать грандам с разницей больше чем 1 гол, так и не научился. За что у них в команде психологи зарплату получают...
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 19.10.2021 23:59
    +1
    Это и было изнасилование донбасской эпилептички, которое анонсировали в 2014
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 20.10.2021 00:05
    0
    Tom Sizemore, 20.10.2021 00:03
    Дзербі ідіот??
    Рожденный сасуоло летать не может. Уровень Каштру 1 в 1.
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 20.10.2021 00:03
    0
    Дзербі ідіот??
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 20.10.2021 00:02
    0
    В этом матче прекрасно все. Защита м вратарь Сахтела, беспомощная Зебра и ее метания и радостные болелы на Олимписком, которые болели не за рыжих тараканов
    Ссылка
    Серж р
    online
    Серж р, 20.10.2021 00:00
    0
    Где там товарищ Нахуэль Лоэра? Где Закарпатфан? Победа Сахтела?
    Ссылка
    manticora1990
    online
    manticora1990, 19.10.2021 23:58
    -4
    Комментарий свернут. Показать
    дырявые пропустили нормально!! я про весь украинский футбол... завтра продолжение... а конец будет в Боснии)))
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