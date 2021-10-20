ДЕ ДЗЕРБИ: «Это неправильное правило! Бензема был в чистом офсайде»

Главный тренер «Шахтера» рассказал о разгромном поражении от «Реала»

  • 20.10.2021 02:15
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  • 1 комментарий
ДЕ ДЗЕРБИ: «Это неправильное правило! Бензема был в чистом офсайде»
© ФК Шахтер Донецк. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал об ошибках, потерях мяча, некорректном правиле и поражении от «Реала» (0:5) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

– Роберто, наверное, это самое крупное поражение в вашей тренерской карьере. Как вы его можете объяснить?

– Нет, это не самое ужасное поражение в карьере. Я должен принимать решение о том, как играть моей команде, до начала матча. Конечно, у тренеров потом бывают такие ситуации, когда ты можешь проиграть. Но моя команда старалась показать свой футбол. В первом тайме мы даже неплохо играли. Затем случилась ситуация, в которой мы пропустили первый гол – Бензема был в чистом офсайде. Но я считаю, что это правило, которое неправильное, потому и засчитали этот гол. Во втором тайме Винисиус сразу забил второй мяч – после матч стал значительно сложнее для нас.

ВИДЕО. Автогол Кривцова при возможном офсайде Бензема

– Ситуация с Мбаппе была похожа на сегодняшнюю ситуацию Бензема? 

– Вам не понравился гол Мбаппе, да? Я не хочу говорить исключительно о первом голе, потому что на самом деле «Реал» играл очень хорошо. А когда «Реал» играет как настоящий «Реал», сложно всем командам. Так что не могу ничего сказать. Отвечаю на ваш вопрос по поводу правила. Я считаю, что оно неправильное. Мы уже видели, как вы и сказали, в матче Франции с Испанией… Если не было Мбаппе, если не было Бензема, зачем тогда защитник сборной Испании и зачем Кривцов играли именно так, что потом случились гол и автогол? Это совершенно неправильное правило.

– Чем обусловлено отсутствие Тараса Степаненко в стартовом составе?

– Мы решили, что будут играть Майкон и Алан. Когда начинали развивать атаки, Майкон действовал ниже, Алан – выше. Я принял такое решение именно поэтому.
 
– Что вы сказали ребятам в перерыве в раздевалке? 

– Сказал, что мы хорошо играли в первом тайме, что нужно продолжать и не опускать руки. Я на самом деле считаю, что мы неплохо действовали в первом тайме, но теряли слишком много мячей, особенно полузащитники – Тете, Соломон, Алан. В этих зонах мы теряли чересчур много мячей, и в такие моменты «Реал» мог проводить контратаки. Я просил продолжать играть. Потом, когда Винисиус забил два гола, я заметил, что несколько футболистов опустили руки. Это одна вещь, которая мне совсем не понравилась. В конце концов с результатом получилось вот так. Одно дело – проиграть 0:2, другое – 0:5. Особенно по той причине, что команда находится в процессе, я не хочу, чтобы результаты получались такими тяжелыми.
 
– Еще до первого гола вы очень эмоционально реагировали на игру команды и чем-то были недовольны. Что шло не так? Насколько остро и критично стал вопрос коммуникации с командой, языковой барьер?

– Я всегда нервничаю. В тот день, когда я больше не буду нервничать, мне нужно уезжать домой. На самом деле нет реальной причины – просто заметил, что мы теряли слишком много мячей, допустили такие ошибки, которых обычно не делаем. И особенно те игроки, которые обычно не допускают таких ошибок. Может быть, в этом причина.

– Насколько на результат повлияло отсутствие Матвиенко? Если бы он был готов, где вы его использовали бы – в центре защиты или слева?

– Если бы Матвиенко чувствовал себя хорошо, он бы играл. Точка. Считаю, что неправильно говорить, на какой позиции он бы играл. Для нас Матвиенко – ключевой футболист. Кто играл на его позиции, играл тоже хорошо. Но для нас это большая разница – с Матвиенко или без него.
 
– Нет ли у вас ощущения, что вы попали под горячую руку «Реалу» после их поражения от «Шерифа»? И, несмотря на плохой результат, кого из игроков вы выделили бы? 

– Молодец, очень умный вопрос. Считаю, многие наши футболисты сыграли хорошо. Вы, журналисты, может быть, больше обращаете внимание на окончательный результат, а я, как тренер, должен обращать внимание на все. Я не могу отделять то, что видел в первом тайме, от того, что видел во втором. Скажу одно: в последний сезон, когда я буду тренером «Шахтера», мы будем играть в Лиге чемпионов совсем по-другому. И в этом сезоне, который будет моим последним, я уверен, мы будем играть в Лиге чемпионов больше как лидеры.
 
– Вы говорите, что в первом тайме команда играла хорошо, но у вас были просто колоссальные проблемы с билдапом. Поправьте меня, если это не так. Как вы должны были решить эту проблему заменами? 

– Я не думаю, что у нас были проблемы в развитии игры. Проблема в том, что мы теряли слишком много мячей в ключевых зонах, где обычно играют наши полузащитники. Например, мы дали Фернандо инструкции больше атаковать в глубину, чем приходить ближе к полузащитникам, чтобы получить мяч.

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
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    Vuika
    Vuika, 20.10.2021 02:36
    +1
    Правила учи, клоун. Касания не было, в полете мяча могло произойти, все что угодно ! Никакого офсайда.
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