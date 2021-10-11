Тонкое правило. Стало известно, почему засчитан гол Мбаппе из офсайда

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).

На 80-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе забил победный гол, казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.

Как оказалось, судьи руководствовались правилом определения офсайда:

11.2. Игрок, находящийся в положении «вне игры» (в офсайде) и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при сэйве, совершенном любым игроком соперников.

В данном эпизоде защитник умышленно коснулся мяча, поэтому Мбаппе, получив футбольный снаряд от соперника, не нарушал правило офсайда.

ГОЛ! 1:2. Килиан Мбаппе, 80 мин.