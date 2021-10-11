Тонкое правило. Стало известно, почему засчитан гол Мбаппе из офсайда

В финале Лиги наций судьи засчитали спорный гол Франции в ворота Испании

  • 11.10.2021 00:48
  • 1616 просмотров
  • 14 комментариев
Тонкое правило. Стало известно, почему засчитан гол Мбаппе из офсайда
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» прошел финальный матч Лиги наций, в котором сборная Франции обыграла команду Испании (2:1).

На 80-й минуте форвард французов Килиан Мбаппе забил победный гол, казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.

Как оказалось, судьи руководствовались правилом определения офсайда:

11.2. Игрок, находящийся в положении «вне игры» (в офсайде) и получающий мяч от соперника, который умышленно сыграл в мяч, включая умышленную игру рукой, не считается получившим преимущество, если только это не было умышленной игрой в мяч при сэйве, совершенном любым игроком соперников.

В данном эпизоде защитник умышленно коснулся мяча, поэтому Мбаппе, получив футбольный снаряд от соперника, не нарушал правило офсайда.

ГОЛ! 1:2. Килиан Мбаппе, 80 мин.

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Izz
    Izz, 11.10.2021 02:28
    0
    Лєвішого гола давно не бачив.
    Добре, що не в наші ворота ))
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    Saar
    Saar, 11.10.2021 02:04
    0
    Bibenco, 11.10.2021 01:31
    Офсайд фиксируется в момент передачи, а не приёма мяча. Гол левый.
    Тоді чому часто арбітр не свистить на явний офсайд, а чекає ,хто перехпить перший м'яч, щоб потім вирішити: свиснути чи ні!?
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    Saar
    Saar, 11.10.2021 02:02
    0
    А для декого , твердолобого , навіть виділили текст :"захисник навмисно дотронувся м'яча"! Це і є підстава зарахувати м'яч!
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    Saar
    Saar, 11.10.2021 01:59
    -2
    Їм пояснили рішення арбітрів, навіть пункт правил написали 11.2, для тих хто в бронєпоїзді! А вони тут: та нє, офсайд! Правила, в часності пункт 11.2 для мебелі написаний!??
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 11.10.2021 01:59
    -1
    Левый гол !
    Аргумент - а если бы Мбаппе был за 10 м от линии защиты? Тоже засчитывать?
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    baich
    online
    baich, 11.10.2021 01:39
    0
    Судьи руководствовались своей ставкой, а не правилами. Формально можно оправдать любое действие судьи и найти под него правило либо особую трактовку. Если такое касание мяча посчитали передачей на соперника у судьи сильно подгорало и надо было срочно что-то придумать в протоколе
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    Bibenco
    Bibenco, 11.10.2021 01:31
    +2
    Офсайд фиксируется в момент передачи, а не приёма мяча. Гол левый.
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    mmuk
    online
    mmuk, 11.10.2021 01:22
    0
    А захисник перехоплював м'яч, типу робив сейв, а не робив пас. Чистий офсайд. І такі нюанси треба інформувати всіх. Бо весь захист Іспанії не розуміли чого не офсайд.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.10.2021 01:16
    -1
    umnuy2, 11.10.2021 01:06
    несправедливо
    Не, ну когда Ращке так забивали всем всё понравилось
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    samird
    samird, 11.10.2021 01:09
    +5
    Странное правило. Мне кажется тут первостепенное значение должно иметь то, бы ли игрок во вне игры в момент передачи. А касания и рикошеты на определение положения вне игры влиять не должны. Не очень понимаю зачем эта оговорка.
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    realpidrid
    online
    realpidrid, 11.10.2021 01:08
    +3
    Чистейший оффсайд. Продажная лига наций в очередной раз опозорилась.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 11.10.2021 01:06
    +4
    несправедливо
    Ссылка
    Дмитрий Матевощук
    Дмитрий Матевощук, 11.10.2021 01:01
    +6
    Полный бред! Тогда можно половину мячей защитать после офсайда которые за все это время не были защитаны! Человек во время передачи знаходится в офсайде, линейный это видит прекрасно, если он в этом уверен, а здесь сомнений никаких не может быть, то он должен поднимать и не важно торкнулся кто-то мяча или нет. Тупое оправдание чистого офсайда. Ещё когда есть ВАР. Это смешно
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.10.2021 01:00
    +1
    Тонкое правило, да далеко не первое применение.
    На Евро Россия от Бельгии пропустила такой же гол, который засчитали.
    Первый гол Лукаку:
    https://sport.ua/news/541636-belgiya-rossiya-3-0-dubl-lukaku-video-golov-i-
    obzor-matcha
    Ссылка
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