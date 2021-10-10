ВИДЕО. Бензема забил шедевр в девятку. Засчитан гол Мбаппе из офсайда

На стадионе «Сан-Сиро» в Милане проходит финальный матч Лиги наций

  • 10.10.2021 23:30
  • 3494 просмотра
  • 8 комментариев
ВИДЕО. Бензема забил шедевр в девятку. Засчитан гол Мбаппе из офсайда
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции.

Испания вышла вперед во втором тайме, но Франция ответила двумя мячами. Карим Бензема забил гол-шедевр в девятку, сравняв счет (1:1).

Затем Килиан Мбаппе вывел Францию вперед (2:1), казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.

ГОЛ! 1:0. Оярсабаль, 64 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 66 мин.

ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 80 мин.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Saar
    Saar, 11.10.2021 00:11
    0
    Цей матч ще раз доводить, що сттль гои іспанців ужн нікого не дивує.
    Ссылка
    aleks19826
    online
    aleks19826, 11.10.2021 00:03
    -2
    це мій улюблений нападач, хай про бачить мене претаков наш алкаш, бо скаже, що бензема не хоче 20 хв. грати за збірну. Карім, якби не левандовскі, месі, роналду і пертаков ти був би кращим
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    alexderjav
    online
    alexderjav, 10.10.2021 23:57
    -1
    Мне как-то по боку обе команды, и я понимаю логику судьи, то Мбапе мяч получил после паса испанца, в этом случае офсайда нет.
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    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 10.10.2021 23:55
    +1
    Мбапе в положении. Тут и говорить не о чем. Францию с победой
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    Persian
    online
    Persian, 10.10.2021 23:48
    +3
    Болел за Францию, но я просто в шоке с засчитанного гола Мбаппе (мол весь мир идиоты)
    Точно заранее счет судье был известен. Мрак
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    Shunya|Kh
    online
    Shunya|Kh, 10.10.2021 23:48
    +6
    Golhrenshtanga, 10.10.2021 23:44
    Наверное судья как и я на Францию поставил
    воно то так, тільки використання ВАР тоді сходить на 0
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    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 23:47
    -1
    Повторы показали, что мяч задел испанца. И потому гол засчитали.
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    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 10.10.2021 23:44
    +8
    Наверное судья как и я на Францию поставил
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