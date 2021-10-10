ВИДЕО. Бензема забил шедевр в девятку. Засчитан гол Мбаппе из офсайда

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции.

Испания вышла вперед во втором тайме, но Франция ответила двумя мячами. Карим Бензема забил гол-шедевр в девятку, сравняв счет (1:1).

Затем Килиан Мбаппе вывел Францию вперед (2:1), казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.

ГОЛ! 1:0. Оярсабаль, 64 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 66 мин.

ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 80 мин.