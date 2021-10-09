Испания
0 : 0
Франция
10.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Испания - Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финального поединка Лиги Наций по футболу

  • 09.10.2021 23:20
  • 170 просмотров
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Испания - Франция. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье 10 октября в итальянском Милане состоится финальный матч Лиги Наций по футболу сезона 2020-2021 годов, в котором сыграют сборные Испании и Франции.

Это будет второй финал недавно созданного турнира для национальных команд. Напомним, что в 2019 году у себя дома первыми победителями Лиги Наций стала Португалия, обыгравшая в решающем поединке Нидерланды со счетом 1:0. На этот раз «Финал четырех» проводится в Италии и теперь за главный трофей будут бороться Испания и Франция. Испанцы в полуфинале нанесли поражение хозяевам поля итальянцам со счетом 2:1, а французы одержали волевую победу над Бельгией 3:2, уступая после первого тайма 0:2.   

Матч Испания - Франция пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало в  21.45 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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