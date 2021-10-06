Италия
1 : 2
Испания
06.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Первый финалист Лиги наций известен! Испания удержала победу над Италией

Удаление в конце первого тайма сломало планы команде Роберто Манчини

  • 06.10.2021 23:49
  • 1058 просмотров
  • 16 комментариев
Первый финалист Лиги наций известен! Испания удержала победу над Италией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Октябрьская международная пауза для большинства национальных сборных будет сопровождаться поединками отборочного раунда на чемпионат мира-2022, однако четырем странам европейского субконтинента повезло куда более обстоятельно разнообразить свой календарь. Матчи раунда плей-офф Лиги наций УЕФА, который начинался непосредственно со стадии полуфинала, позволяли бы нам определить будущую финальную пару во втором в истории розыгрыше данного турнира.

Местом проведения встреч были выбраны итальянские города Милан и Турин, со своими наиболее вместительными аренами, поэтому у домашней сборной Италии было определенное преимущество в виде поддержки родных болельщиков. Для команды Роберто Манчини это был существенный бонус, так как ей без особой подготовки необходимо было противостоять национальной команде Испании, с которой «Скуадра Адзурра» встречалась несколькими месяцами ранее на аналогичной стадии чемпионата Европы-2020, который затем выиграла.

Getty Images/Global Images Ukraine


Динамичное начало поединка было прекрасным логическим продолжением зажигательного исполнения гимна Италии. Команды не стали играть в закрытом стиле, сразу же предложив нам встречные атаки в своем исполнении. Было очевидно, что первая команда, которой удастся в таких условиях надолго завоевать право контролировать мяч на чужой половине, будет иметь существенное преимущество. Борьба за это право была действительно нешуточной, но уже к исходу первой четверти игрового часа у Испании начали проявляться первые намеки на предстоящее доминирование.

Вытерпев исполнение пары дальних ударов со стороны соперников, подопечные Луиса Энрике удачно сходили в быстрый ответный выпад левым флангом, который увенчался подачей на вход во вратарскую от Оярсабаля для Феррана, после чего счет был открыт. Оборона Италии допустила ошибку при перестроении в обороне в тот момент, и тут же попала в ловушку неуверенности, так и не сумев полноценно восстановиться даже к перерыву.

Getty Images/Global Images Ukraine



Контроль мяча со стороны гостей здорово изматывал защитников команды Роберто Манчини, а построение атак у "Скуадры Адзурры" оказалось в тот момент сломано напрочь. Беззубая сборная точно не радовала местных болельщиков, поэтому индивидуальный свист в адрес Джанлуиджи Доннаруммы быстро сменился негодованием в адрес всех футболистов сборной Италии.

И тут, случился, наверное, ключевой момент поединка. На 41-й минуте Леонардо Бонуччи отмахнулся от Бускетса в верховой борьбе на правом фланге обороны, после чего увидел перед собой абсолютно заслуженное второе предупреждение. Капитан оставил своих партнеров по команде в меньшинстве в и без того тяжелой ситуации – это был и так мощный удар, а тут еще и соперники провернули аналогичную первому голу комбинацию, и все та же пара футболистов увеличила разрыв по счету.

Уже после перерыва Манчини начал проводить активную ротацию в составе своей команды. Италия перестроилась на схему с тремя защитниками, но отсутствие одного футболиста на поле практически полностью лишало ее возможности удерживать мяч в ногах под прессингом. Испания раскатывала свои атаки произвольным образом, однако практически не создавала опасных ситуаций в начальной фазе второго тайма.

Getty Images/Global Images Ukraine



Существенно ускорил атаки команды Энрике выход на поле Йереми Пино, который разрывал левый фланг обороны соперников, однако Алонсо и Хиль не сумели забить необходимый третий мяч в созданной партнером для них ситуации на 78-й минуте, после чего Пино стал антигероем одного из моментов. Футболист линии атаки последним в центре поля караулил отскок от подачи углового своей команды, но Кьеза оставил его не у дел, после чего Федерико завершил выход два-в-один на голкипера Симона передачей на пустые ворота для Пеллегрини. Это был интересный поворот событий, но от поражения хозяев поля он не спас.

Таким образом, первым участником финального поединка Лиги наций УЕФА стала сборная Испании, соперник которой станет известен по завершении дуэли между национальными сборными Франции и Бельгии, запланированной на 7 октября, начало в 21:45.

Лига наций УЕФА. Полуфинал.

Италия – Испания - 1:2

 Пеллегрини, 83 – Ф. Торрес, 17, 45+2

 Бонуччи, 30, Локателли, 81 – Аспиликуэта, 45, Сарабия, 65, Пино, 71, Оярсабаль, 89

  Бонуччи, 41 (повторное предупреждение)

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо – Верратти (Локателли, 58), Жоржиньо, Барелла (Калабрия, 72) – Инсинье (Кин, 58), Бернардески (Кьеллини, 46), Кьеза.

Испания: Симон – Алонсо, Пау Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта – Гави (Роберто, 84), Бускетс, Коке (Мерино, 75) – Оярсабаль, Ф. Торрес (Пино, 49), Сарабия (Хиль, 75).

Арбитр: Сергей Карасёв (Москва, Российская Федерация).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

Удары (в створ): 8 (3) – 13 (3)
Угловые: 1 – 5
Оффсайды: 3 – 2.

ИТАЛИЯ-ИСПАНИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C

Александр Снитко, Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 00:49
    0
    Saar, 07.10.2021 00:36
    100 % . Іспанія на Євро ула ніяка! І зараз якби не Бонуччі, Італія другий тайм була би гостріша в рази!
    Бонуччи удалили, потому что ему 34, он не успевает и его время проходит.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 00:48
    0
    Saar, 07.10.2021 00:34
    Удари в ствір воріт і повз ворота-італійці за цим показником перевершили всіх! А точність передач і кількість -трішки уступили іспанцям .
    По среднему xG уступили испанцам, то есть ударов было много, но они были не слишком опасные. Еще уступили по касаниям в штрафной соперника, по ударам из-за штрафной, по владению, по точности передач, по допущенным ударам по своим воротам, по касаниям соперника в своей штрафной, по отборам, по PPDA. Проще сказать в чем Италия была лучше - по количеству ударов и перехватам, типичная контратакующая команда, хотя на групповом раунде казалось, что это новая сборная Италии, но уже против Бельгии началось жестикулирование, катеначчо, затяжка времени, тактика мелких фолов.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 07.10.2021 00:42
    0
    Тим паче, навіть за -1 гравця більше , ніж тайм- по 3 ударив площину!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 07.10.2021 00:41
    0
    Іспанія і зараз нічого такого не показала. А от Італія, пооівнюючи їхню гру на Євро, сьогодні зіграла процентів на 80 від чемпіонської гри на Євро.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 07.10.2021 00:36
    0
    adidas777, 07.10.2021 00:14
    А по ходу Евро, Испания была унылое, один матч сыграли хорошо против Италии.
    И сегодня, если бы не глупейшее удаление Бонуччи, всё могло быть совершенно по другому!
    У Италии в первом тайме были две 100% возможности забить.
    Так что давайте не будем, кто что заслужил.
    100 % . Іспанія на Євро ула ніяка! І зараз якби не Бонуччі, Італія другий тайм була би гостріша в рази!
    Ссылка
    Saar
    Saar, 07.10.2021 00:34
    0
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 00:11
    Испания по всем статистическим метрикам проведенных матчей на Евро превосходила трех остальных полуфиналистов. Это по игре была лучшая команда Евро. Но итальянцы выходили биться на каждый матч как в последний раз в жизни (что я и описал словом самоотдача), поэтому они заслуженно чемпионы Европы.
    Удари в ствір воріт і повз ворота-італійці за цим показником перевершили всіх! А точність передач і кількість -трішки уступили іспанцям .
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 07.10.2021 00:14
    +3
    _NATSGUL_, 07.10.2021 00:00
    Послематчевые пенальти - это не самоотдача, это футбольная лотерея. Но ты прав, что Испания смотрелась на Евро лучше и должна была проходить Италию, но не повезло Испании, а повезло Италии тогда - это футбол. В сегодняшнем матче всё стало на свои места, всё как и должно быть.
    А по ходу Евро, Испания была унылое, один матч сыграли хорошо против Италии.
    И сегодня, если бы не глупейшее удаление Бонуччи, всё могло быть совершенно по другому!
    У Италии в первом тайме были две 100% возможности забить.
    Так что давайте не будем, кто что заслужил.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 07.10.2021 00:11
    0
    _NATSGUL_, 07.10.2021 00:00
    Послематчевые пенальти - это не самоотдача, это футбольная лотерея. Но ты прав, что Испания смотрелась на Евро лучше и должна была проходить Италию, но не повезло Испании, а повезло Италии тогда - это футбол. В сегодняшнем матче всё стало на свои места, всё как и должно быть.
    Испания по всем статистическим метрикам проведенных матчей на Евро превосходила трех остальных полуфиналистов. Это по игре была лучшая команда Евро. Но итальянцы выходили биться на каждый матч как в последний раз в жизни (что я и описал словом самоотдача), поэтому они заслуженно чемпионы Европы.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 07.10.2021 00:11
    0
    Как же Бонуччи подвел Италию, это жесть!
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 07.10.2021 00:04
    -2
    _NATSGUL_, 06.10.2021 23:59
    Это когда он топил за Италию, особенно, когда пришлось удалить одного их игрока? Ты считал, сколько он итальянцам карточек не показал? Вератти 3 карточки только в первом тайме и таких игроков в Италии было несколько.
    Я ни за кого в этой игре. А карты все по делу. Я бы ещё итальянцал дал по жёлтой за их морды, которые они всё время корчили, как в опере.)
    Ссылка
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 07.10.2021 00:00
    -2
    Ёкарный Бабай, 06.10.2021 23:57
    Что на Евро, что сегодня Испания превосходила Италию по игре. Тогда итальянцам удалось за счет самоотдачи склонить матч в свою пользу, сегодня не удалось. Луис Энрике классную команду создал.
    Послематчевые пенальти - это не самоотдача, это футбольная лотерея. Но ты прав, что Испания смотрелась на Евро лучше и должна была проходить Италию, но не повезло Испании, а повезло Италии тогда - это футбол. В сегодняшнем матче всё стало на свои места, всё как и должно быть.
    Ссылка
    _NATSGUL_
    _NATSGUL_, 06.10.2021 23:59
    -4
    Holiday, 06.10.2021 23:55
    Арбитр отсудил качественно. Так что не надо ляля.
    Это когда он топил за Италию, особенно, когда пришлось удалить одного их игрока? Ты считал, сколько он итальянцам карточек не показал? Вератти 3 карточки только в первом тайме и таких игроков в Италии было несколько.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 06.10.2021 23:57
    -2
    Что на Евро, что сегодня Испания превосходила Италию по игре. Тогда итальянцам удалось за счет самоотдачи склонить матч в свою пользу, сегодня не удалось. Луис Энрике классную команду создал.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 06.10.2021 23:55
    0
    SanyaPOL, 06.10.2021 23:53
    Матч - огонь!, а судья - 321...
    Арбитр отсудил качественно. Так что не надо ляля.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 06.10.2021 23:54
    0
    Понравилось.) Статус турнира позволил играть без привычного напряга в чемпионатах. И все увидели, что и мастеровитые игроки допускают такие же ошибки, как и у нас в УПЛ. Угловой Испании)))) это капец какой то. Двое убежали и легко реализовали. НО и мастерство тоже было продемонстрировано с двух сторон. Лучше такой турнир, чем товарняки типа Болгария - Украина.
    Ссылка
    SanyaPOL
    online
    SanyaPOL, 06.10.2021 23:53 (изменен)
    -1
    Матч - огонь!, а судья - 321...
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности