Первый финалист Лиги наций известен! Испания удержала победу над Италией

Октябрьская международная пауза для большинства национальных сборных будет сопровождаться поединками отборочного раунда на чемпионат мира-2022, однако четырем странам европейского субконтинента повезло куда более обстоятельно разнообразить свой календарь. Матчи раунда плей-офф Лиги наций УЕФА, который начинался непосредственно со стадии полуфинала, позволяли бы нам определить будущую финальную пару во втором в истории розыгрыше данного турнира.



Местом проведения встреч были выбраны итальянские города Милан и Турин, со своими наиболее вместительными аренами, поэтому у домашней сборной Италии было определенное преимущество в виде поддержки родных болельщиков. Для команды Роберто Манчини это был существенный бонус, так как ей без особой подготовки необходимо было противостоять национальной команде Испании, с которой «Скуадра Адзурра» встречалась несколькими месяцами ранее на аналогичной стадии чемпионата Европы-2020, который затем выиграла.

Getty Images/Global Images Ukraine



Динамичное начало поединка было прекрасным логическим продолжением зажигательного исполнения гимна Италии. Команды не стали играть в закрытом стиле, сразу же предложив нам встречные атаки в своем исполнении. Было очевидно, что первая команда, которой удастся в таких условиях надолго завоевать право контролировать мяч на чужой половине, будет иметь существенное преимущество. Борьба за это право была действительно нешуточной, но уже к исходу первой четверти игрового часа у Испании начали проявляться первые намеки на предстоящее доминирование.



Вытерпев исполнение пары дальних ударов со стороны соперников, подопечные Луиса Энрике удачно сходили в быстрый ответный выпад левым флангом, который увенчался подачей на вход во вратарскую от Оярсабаля для Феррана, после чего счет был открыт. Оборона Италии допустила ошибку при перестроении в обороне в тот момент, и тут же попала в ловушку неуверенности, так и не сумев полноценно восстановиться даже к перерыву.

Getty Images/Global Images Ukraine





Контроль мяча со стороны гостей здорово изматывал защитников команды Роберто Манчини, а построение атак у "Скуадры Адзурры" оказалось в тот момент сломано напрочь. Беззубая сборная точно не радовала местных болельщиков, поэтому индивидуальный свист в адрес Джанлуиджи Доннаруммы быстро сменился негодованием в адрес всех футболистов сборной Италии.



И тут, случился, наверное, ключевой момент поединка. На 41-й минуте Леонардо Бонуччи отмахнулся от Бускетса в верховой борьбе на правом фланге обороны, после чего увидел перед собой абсолютно заслуженное второе предупреждение. Капитан оставил своих партнеров по команде в меньшинстве в и без того тяжелой ситуации – это был и так мощный удар, а тут еще и соперники провернули аналогичную первому голу комбинацию, и все та же пара футболистов увеличила разрыв по счету.



Уже после перерыва Манчини начал проводить активную ротацию в составе своей команды. Италия перестроилась на схему с тремя защитниками, но отсутствие одного футболиста на поле практически полностью лишало ее возможности удерживать мяч в ногах под прессингом. Испания раскатывала свои атаки произвольным образом, однако практически не создавала опасных ситуаций в начальной фазе второго тайма.

Getty Images/Global Images Ukraine





Существенно ускорил атаки команды Энрике выход на поле Йереми Пино, который разрывал левый фланг обороны соперников, однако Алонсо и Хиль не сумели забить необходимый третий мяч в созданной партнером для них ситуации на 78-й минуте, после чего Пино стал антигероем одного из моментов. Футболист линии атаки последним в центре поля караулил отскок от подачи углового своей команды, но Кьеза оставил его не у дел, после чего Федерико завершил выход два-в-один на голкипера Симона передачей на пустые ворота для Пеллегрини. Это был интересный поворот событий, но от поражения хозяев поля он не спас.



Таким образом, первым участником финального поединка Лиги наций УЕФА стала сборная Испании, соперник которой станет известен по завершении дуэли между национальными сборными Франции и Бельгии, запланированной на 7 октября, начало в 21:45.

Лига наций УЕФА. Полуфинал.

Италия – Испания - 1:2



Пеллегрини, 83 – Ф. Торрес, 17, 45+2

Бонуччи, 30, Локателли, 81 – Аспиликуэта, 45, Сарабия, 65, Пино, 71, Оярсабаль, 89



Бонуччи, 41 (повторное предупреждение)

Италия: Доннарумма – Эмерсон, Бастони, Бонуччи, Ди Лоренцо – Верратти (Локателли, 58), Жоржиньо, Барелла (Калабрия, 72) – Инсинье (Кин, 58), Бернардески (Кьеллини, 46), Кьеза.

Испания: Симон – Алонсо, Пау Торрес, Ляпорт, Аспиликуэта – Гави (Роберто, 84), Бускетс, Коке (Мерино, 75) – Оярсабаль, Ф. Торрес (Пино, 49), Сарабия (Хиль, 75).

Арбитр: Сергей Карасёв (Москва, Российская Федерация).

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).



Удары (в створ): 8 (3) – 13 (3)

Угловые: 1 – 5

Оффсайды: 3 – 2.

ИТАЛИЯ-ИСПАНИЯ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 14°C