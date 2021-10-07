Италия – Испания – 1:2. Полуфинал Лиги наций. Видео голов и обзор матча

В среду, 6 октября, проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Италия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 0:1. Ферран Торрес, 17 мин.
Удаление. Леонардо Бонуччи, 42 мин.
ГОЛ! 0:2. Ферран Торрес, 45+2 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Лоренцо Пеллегрини, 83 мин.
Источник — Sport.ua
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