В среду, 6-го октября, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Италия и Испания. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Повторением полуфинала не так давно минувшего Евро-2020 можно было бы назвать данный поединок, однако предстоящая игра станет уже совершенно иной историей во взаимоотношениях этих двух стран. Подопечные Роберто Манчини теперь уже являются действующими чемпионами Европы, а вот последние успехи Испании приходятся на столь далекий 2012 год. В финале Лиги наций будет всего одно место для лучшего этой пары, и «Скуадра Адзурра» хотела бы там оказаться, выступая перед родными фанатами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Испания.