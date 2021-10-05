Италия
0 : 0
Испания
06.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Италия – Испания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги наций УЕФА

  • 05.10.2021 20:39
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Италия – Испания. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 6-го октября, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Италия и Испания. Матч пройдет в Милане (Италия), на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало в 21:45.

Повторением полуфинала не так давно минувшего Евро-2020 можно было бы назвать данный поединок, однако предстоящая игра станет уже совершенно иной историей во взаимоотношениях этих двух стран. Подопечные Роберто Манчини теперь уже являются действующими чемпионами Европы, а вот последние успехи Испании приходятся на столь далекий 2012 год. В финале Лиги наций будет всего одно место для лучшего этой пары, и «Скуадра Адзурра» хотела бы там оказаться, выступая перед родными фанатами.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Италия – Испания.

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Источник — Sport.ua

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