Испания
0 : 0
Франция
10.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Испания – Франция. Прогноз и анонс на финал Лиги наций

Явного фаворита в битве за трофей нет

  • 09.10.2021 10:21
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Испания – Франция. Прогноз и анонс на финал Лиги наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.

Испания

 

Команда Луиса Энрике на групповом этапе Лиги наций выступала в одной группе со сборными Германии, Швейцарии и Украины. В Киеве украинцы сенсационно смогли победить испанцев (1:0), что не помешало последним финишировать первыми с 11 очками, поскольку больше подопечные Энрике в этом турнире не проигрывали.

Тяжелое испытание испанцам пришлось пережить в полуфинале турнира, ведь там им противостоял действующий чемпион Европы – сборная Италии. В том поединке «Фурия Роха» одержала победу со счетом 2:1, взяв реванш за поражение в полуфинале Евро-2020. Теперь Испании будет противостоять действующий чемпион мира.

Франция

 

Команда Дидье Дешама в 2018 году выиграла чемпионат мира, который проходил в России. Многие предрекали французам и победу на минувшем чемпионате Европы, однако там они прекратили борьбу после стадии 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии. А на групповом раунде Лиги наций Франция вполне уверенно заняла первое место в своей группе, опередив Португалию, Францию и Швецию.

В полуфинале подопечные Дешама играли за путевку в решающий поединок со сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА. Бельгийцы были крайне мотивированы наконец-то выиграть хоть какой-то трофей, поэтому именно их многие эксперты видели финалистами Лиги наций. В ожесточенной борьбе Франция одержала победу со счетом 3:2 и теперь намерена выиграть турнир.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо, Гави, Бускетс, Коке, Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль.

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Л. Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Т. Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

10 октября, воскресенье

Испания – Франция
Милан. Стадион «Сан-Сиро». 21:45
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИСПАНИЯ — ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)
Прогноз Sport.ua — 1:2
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Денис Шаховец, Sport.ua

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