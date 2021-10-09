В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» состоится финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сразятся национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучит в 21:45 по Киеву.

Испания

Команда Луиса Энрике на групповом этапе Лиги наций выступала в одной группе со сборными Германии, Швейцарии и Украины. В Киеве украинцы сенсационно смогли победить испанцев (1:0), что не помешало последним финишировать первыми с 11 очками, поскольку больше подопечные Энрике в этом турнире не проигрывали.

Тяжелое испытание испанцам пришлось пережить в полуфинале турнира, ведь там им противостоял действующий чемпион Европы – сборная Италии. В том поединке «Фурия Роха» одержала победу со счетом 2:1, взяв реванш за поражение в полуфинале Евро-2020. Теперь Испании будет противостоять действующий чемпион мира.

Франция

Команда Дидье Дешама в 2018 году выиграла чемпионат мира, который проходил в России. Многие предрекали французам и победу на минувшем чемпионате Европы, однако там они прекратили борьбу после стадии 1/8 финала, проиграв в серии пенальти Швейцарии. А на групповом раунде Лиги наций Франция вполне уверенно заняла первое место в своей группе, опередив Португалию, Францию и Швецию.

В полуфинале подопечные Дешама играли за путевку в решающий поединок со сборной Бельгии, занимающей первое место в рейтинге ФИФА. Бельгийцы были крайне мотивированы наконец-то выиграть хоть какой-то трофей, поэтому именно их многие эксперты видели финалистами Лиги наций. В ожесточенной борьбе Франция одержала победу со счетом 3:2 и теперь намерена выиграть турнир.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Пау Торрес, Алонсо, Гави, Бускетс, Коке, Сарабия, Ферран Торрес, Оярсабаль.

Франция: Льорис – Кунде, Варан, Л. Эрнандес, Павар, Погба, Рабьо, Т. Эрнандес, Гризманн, Мбаппе, Бензема.

10 октября, воскресенье