Испания
1 : 2
Франция
10.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Франция победила Испанию в финале Лиги наций

Французы второй матч подряд добиваются успеха, проигрывая по ходу поединка

  • 10.10.2021 23:45
  • 1470 просмотров
  • 23 комментария
Франция победила Испанию в финале Лиги наций
© Getty Images/Global Images Ukraine

Решающий матч за главный приз Лиги наций ожидался с большим интересом, особенно после того, как в обоих полуфиналах был показан футбол высокого уровня. Однако первый тайм откровенно разочаровал. По-настоящему опасных моментов за первые 45 минут вообще не было, а ударов по воротам можно было посчитать на пальцах одной руки.

В самом начале встречи на 6-й минуте Бензема оказался с мячом перед Симоном. Но даже, если бы француз забил, то наверняка гол бы не засчитали, так как в момент приема мяча форвард трехцветных находился в очевидном офсайде. На 12-й минуте неплохо открылся в штрафной соперников Сарабия. Однако пробил он не очень сильно и Льорис спокойно забрал мяч в руки.

Был еще удар со штрафного Алонсо на 37-й минуте, когда мяч пролетел рядом со штангой. Вот, пожалуй, и все, что можно было отметить до перерыва.

Getty Images/Global Images Ukraine

До середины второй половины встречи игра проходила в том же ключе. А затем, начиная с 64-й минуты, произошло все самое интересное. Сперва Тео Эрнандес попал мячом в перекладину. И тут же в ответной контратаке Оярсабаль обыграл Упамекано и точным ударом направил мяч под правую штангу.

Но совсем недолго радовались испанцы. Уже на 66-й минуте Бензема сравнял счет. С линии штрафной он пробил в дальний угол и Симон оказался бессильным помочь своей команде. Французы не остановились и дважды опасно атаковал Мбапе. Но на 68-й минуте он направил мяч чуть мимо ворот, а через четыре минуты ударил прямо в Симона.

И все же именно Мбапе немного позже на 80-й минуте принес победу сборной Франции. Он получил мяч на линии офсайда, убежал от защитника и технично обыграл Симона. Этот эпизод проверялся VAR и нарушений правил судьи не обнаружили.

Getty Images/Global Images Ukraine

В итоге подопечные Дидье Дешама второй раз подряд одержали волевую победу. Напомню, что в полуфинале они проигрывали после первого тайма Бельгии 0:2, но затем выиграли матч 3:2.

Таким образом, после сборной Португалии, которая стала первым обладателем главного приза Лиги наций в 2019 году, теперь трофей достался действующим чемпионам мира французам.

Лига наций по футболу. Финал

Испания - Франция - 1:2

Оярсабаль (64) - Бензема (66), Мбапе (80)

Погба (46), Кунде (55), Ляпорт (86), Мбапе (90)

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84), Ф.Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Чуамени, Погба, Т.Эрнандес, Павар (Дюбуа, 79), Гризманн (Верету, 90+2), Мбапе, Бензема

Арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Pixelman
    online
    Pixelman, 11.10.2021 00:32
    -1
    vitalikss86, 11.10.2021 00:20
    В момент изначального паса (т.е. когда игрок Франции отдавал) вне игры похоже не было. Вот я с 10-го раза поймал стоп-кадр и нарисовал , ногами были на одной линии https://d.radikal.ru/d22/2110/97/7f5b3ae660fc.jpg
    Видно даже без линии, корпус мбапе ближе к воротам, чистейший офсайд!
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 11.10.2021 00:27
    -1
    Не монзуль случайно на варе сидела?)
    Ссылка
    crampus
    online
    crampus, 11.10.2021 00:24
    0
    Что вы несёте, полоумные, причем здесь мяч коснулся испанца? Это был акцентированный пас на Мбаппе и это оффсайд в 99.9 % но только не в этом, потому что Францию вытащили здесь.
    Ссылка
    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 11.10.2021 00:21
    0
    Почему то из Вара не показали все таки на трансляции картинку (но похоже что именно в момент паса и не было оффсайда)
    Ссылка
    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 11.10.2021 00:20
    0
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:59
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    В момент изначального паса (т.е. когда игрок Франции отдавал) вне игры похоже не было. Вот я с 10-го раза поймал стоп-кадр и нарисовал , ногами были на одной линии https://d.radikal.ru/d22/2110/97/7f5b3ae660fc.jpg
    Ссылка
    Saar
    Saar, 11.10.2021 00:17
    0
    Віталій Ткачук, 11.10.2021 00:12
    В Франції космічний склад ( я навіть не про сьогоднішній матч ), їм би ще тренера рівня Клоппа, чи хоча б Зідана, - вигравали би все підряд. Це й Бельгії стосується.
    Франція-діючий ЧемСвіту, склад один з найкращих . А от Бельгія-ні! Переоціненні і просто розрекламовані, -перше місце по версії ФІФА навфть не УЄФА, яке не пдтверджене ніодним трофеєм, нафіть нієдиного фінала! Збірна Бельгії-пустишка!
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 11.10.2021 00:13
    0
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:59
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    Если есть автогол,
    то почему не может быть
    автонеофсайда?
    Ссылка
    Leon LeGa
    online
    Leon LeGa, 11.10.2021 00:13
    +1
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:59
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    Мяч к Мбаппе попал от защитника испанцев - а это значит, что нет вне игры! Ты еще и с судьей, и VAR то же не соглашайся!
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.10.2021 00:12
    +1
    В Франції космічний склад ( я навіть не про сьогоднішній матч ), їм би ще тренера рівня Клоппа, чи хоча б Зідана, - вигравали би все підряд. Це й Бельгії стосується.
    Ссылка
    Saar
    Saar, 11.10.2021 00:07
    0
    Який важливий і крутий кубок🤣🤣🤣
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 11.10.2021 00:05
    0
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 23:50
    Ура! Наши не проиграли чемпионам мира и лиги наций.
    Франция такая хитрющая сборная, что капец просто, включается на 100% только когда это необходимо. И все их соперники начинают трещать по швам.
    Ссылка
    Persian
    online
    Persian, 11.10.2021 00:02
    0
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:59
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    Согласен со всем. Все было известно судье заранее а весь мир идиоты.
    Скоро то что вратарь пытается отбить мяч идущий в ворота будут писать когда выгодно что офсайд
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 10.10.2021 23:59
    0
    Saar, 10.10.2021 23:48
    Франція-не фонтан, а Іспанія , взагалі,-💩
    тебе за сборную Вайшнории надо болеть! В ней супер игрочилы!)))
    Ссылка
    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:59
    +3
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 10.10.2021 23:58
    -1
    FunnyCat_, 10.10.2021 23:49
    Почему не поехали момент с офсайдом во втором голе ?
    потому что будет международный скандал))
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 10.10.2021 23:57
    +1
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 23:52
    Всё показали сверху. Мяч задел испанца.
    Провтыкал я значит , спасибо
    Ссылка
    pol-55
    online
    pol-55, 10.10.2021 23:56
    +1
    Следует отдать должное Уго,в конце матча вытянул два мяча,правда хотелось по таком 2м тайме посмотреть и овертайм.
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 23:52
    +2
    FunnyCat_, 10.10.2021 23:49
    Почему не поехали момент с офсайдом во втором голе ?
    Всё показали сверху. Мяч задел испанца.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 10.10.2021 23:50
    0
    Saar, 10.10.2021 23:48
    Франція-не фонтан, а Іспанія , взагалі,-💩
    Ты забыл добавить: а Италии вообще этот второсортный трофей не нужен
    Ссылка
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть
    online
    ЕщёНемногоЕщёЧутьЧуть, 10.10.2021 23:50
    +1
    Ура! Наши не проиграли чемпионам мира и лиги наций.
    Ссылка
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