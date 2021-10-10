Франция победила Испанию в финале Лиги наций

Решающий матч за главный приз Лиги наций ожидался с большим интересом, особенно после того, как в обоих полуфиналах был показан футбол высокого уровня. Однако первый тайм откровенно разочаровал. По-настоящему опасных моментов за первые 45 минут вообще не было, а ударов по воротам можно было посчитать на пальцах одной руки.

В самом начале встречи на 6-й минуте Бензема оказался с мячом перед Симоном. Но даже, если бы француз забил, то наверняка гол бы не засчитали, так как в момент приема мяча форвард трехцветных находился в очевидном офсайде. На 12-й минуте неплохо открылся в штрафной соперников Сарабия. Однако пробил он не очень сильно и Льорис спокойно забрал мяч в руки.

Был еще удар со штрафного Алонсо на 37-й минуте, когда мяч пролетел рядом со штангой. Вот, пожалуй, и все, что можно было отметить до перерыва.

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До середины второй половины встречи игра проходила в том же ключе. А затем, начиная с 64-й минуты, произошло все самое интересное. Сперва Тео Эрнандес попал мячом в перекладину. И тут же в ответной контратаке Оярсабаль обыграл Упамекано и точным ударом направил мяч под правую штангу.

Но совсем недолго радовались испанцы. Уже на 66-й минуте Бензема сравнял счет. С линии штрафной он пробил в дальний угол и Симон оказался бессильным помочь своей команде. Французы не остановились и дважды опасно атаковал Мбапе. Но на 68-й минуте он направил мяч чуть мимо ворот, а через четыре минуты ударил прямо в Симона.

И все же именно Мбапе немного позже на 80-й минуте принес победу сборной Франции. Он получил мяч на линии офсайда, убежал от защитника и технично обыграл Симона. Этот эпизод проверялся VAR и нарушений правил судьи не обнаружили.

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В итоге подопечные Дидье Дешама второй раз подряд одержали волевую победу. Напомню, что в полуфинале они проигрывали после первого тайма Бельгии 0:2, но затем выиграли матч 3:2.

Таким образом, после сборной Португалии, которая стала первым обладателем главного приза Лиги наций в 2019 году, теперь трофей достался действующим чемпионам мира французам.

Лига наций по футболу. Финал

Испания - Франция - 1:2

Оярсабаль (64) - Бензема (66), Мбапе (80)

Погба (46), Кунде (55), Ляпорт (86), Мбапе (90)

Испания: Симон, Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо, Гави (Коке, 75), Бускетс, Родри (Форнальс, 84), Ф.Торрес (Мерино, 84), Сарабия (Пино, 61), Оярсабаль

Франция: Льорис, Кимпембе, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Чуамени, Погба, Т.Эрнандес, Павар (Дюбуа, 79), Гризманн (Верету, 90+2), Мбапе, Бензема

Арбитр: Энтони Тэйлор (Англия)

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия)

ИСПАНИЯ - ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА