В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания вышла вперед во втором тайме, но Франция ответила двумя мячами. Карим Бензема забил гол-шедевр в девятку, сравняв счет (1:1). Затем Килиан Мбаппе вывел Францию вперед (2:1), казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.
Испания – Франция – 1:2. Странное решение VAR. Видео голов и обзор матча
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:0. Оярсабаль, 64 мин.
ГОЛ! 1:1. Бензема, 66 мин.
ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 80 мин.
Видеообзор второго тайма.
Церемония награждения победителей.
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).
Источник — Sport.ua
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