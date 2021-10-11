Испания
1 : 2
Франция
10.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Испания – Франция – 1:2. Странное решение VAR. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор финальной игры Лиги наций в Милане

  • 11.10.2021 00:16
  • 4605 просмотров
  • 11 комментариев
Испания – Франция – 1:2. Странное решение VAR. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Испания вышла вперед во втором тайме, но Франция ответила двумя мячами. Карим Бензема забил гол-шедевр в девятку, сравняв счет (1:1). Затем Килиан Мбаппе вывел Францию вперед (2:1), казалось бы, из положения вне игры, судя по всем видеоповторам. Но арбитр гол засчитал после использования системы VAR.

Испания – Франция – 1:2. Странное решение VAR. Видео голов и обзор матча

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:0. Оярсабаль, 64 мин.

ГОЛ! 1:1. Бензема, 66 мин.

ГОЛ! 1:2. Мбаппе, 80 мин.

Видеообзор второго тайма.

Церемония награждения победителей.

События матча
80' ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
66' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
64' ГОЛ ! Мяч забил Микель Оярсабаль (Испания).

Источник — Sport.ua

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    88serhiiO
    online
    88serhiiO, 11.10.2021 00:36
    0
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:56
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    100%
    Ссылка
    vitalikss86
    online
    vitalikss86, 11.10.2021 00:31
    -1
    В момент изначального паса (т.е. когда игрок Франции отдавал) вне игры похоже не было. Вот я с 10-го раза поймал стоп-кадр и нарисовал , ногами были на одной линии https://d.radikal.ru/d22/2110/97/7f5b3ae660fc.jpg Что думаете - возможно такое ? просто картинку из Вар так и не показали - я попытался сам воспроизвести чертеж
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 11.10.2021 00:25
    -3
    Захисник змінив траєкторію ( підправив ) на Мбаппе, гол чистий. Якби не торкався - офсайд. Для цього й ВАР.
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    baich
    online
    baich, 11.10.2021 00:24
    +3
    В момент передачи мяча на Мбапе от француза он уже находился в оффсайде, нет смысла дальше обсуждать. Судейская ошибка
    Ссылка
    baich
    online
    baich, 11.10.2021 00:22
    +1
    Почитайте правила, чем отличается пас от касания. Нет смысла вести полемику с шахматистом о футболе
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    bullyUA
    bullyUA, 11.10.2021 00:17
    -4
    baich, 11.10.2021 00:13
    Получил мяч это когда испанец отдал бы передачу на Мбапе, а не шнурками дотронулся до мяча, пытаясь его перехватить
    В правилах футбола нет понятия "шнурки", "нос" или "задница". Было касание, значит пас от испанца.
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    baich
    online
    baich, 11.10.2021 00:13
    +1
    bullyUA, 11.10.2021 00:09
    Мбаппе пас получил не от своего партнера, а от испанского защитника. Положение вне игры в этом случае быть не может, что и зафиксировал ВАР.
    Получил мяч это когда испанец отдал бы передачу на Мбапе, а не шнурками дотронулся до мяча, пытаясь его перехватить
    Ссылка
    baich
    online
    baich, 11.10.2021 00:11
    +1
    Комментаторы скорее всего искали оправдание тому, что при явном оффсайде гол засчитан. Это полная чушь, в момент передачи Мбапе в оффсайде, гол засчитан левый. Такие моменты отталкивают от просмотра футбола, ВАРом тоже можно крутить как удобно судьям, Англия Дания это было только начало
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    bullyUA
    bullyUA, 11.10.2021 00:09
    -6
    Мбаппе пас получил не от своего партнера, а от испанского защитника. Положение вне игры в этом случае быть не может, что и зафиксировал ВАР.
    Ссылка
    mmuk
    online
    mmuk, 11.10.2021 00:07
    +1
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:56
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
    Абсолютно погоджуюсь. Навіть коли б м'яч дійшов би до воротаря який би відбив би нападаючому, всерівно нападаючий поза грою. Явна помилка суді, ще з Warом і у фіналі такого кубку
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 10.10.2021 23:56
    +5
    Не понимаю и не принимаю глупое объяснение комментатора матча , о том что чирк защитника по мячу обнуляет то что пас на Мбаппе шел когда он был вне игры. Это же бред. Ну не может никак защитник точно знать стоит ли сзади нападающий вне игры или нет и тянется к мячу. Мяч у итоге после паса как шел к Мбаппе, так к нему и дошел. Мбаппе был вне игры. О каком обнулении может идти речь. Если это что то новое в правилах. То бред же. Не может же защитник на свое усмотрение не пытаться дотянуться до мяча.
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