Испания
1 : 2
Франция
10.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дидье ДЕШАМ: «Помимо таланта в нашей команде есть победный менталитет»

Наставник сборной Франции доволен победой в Лиге наций

  • 11.10.2021 09:24
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Дидье ДЕШАМ: «Помимо таланта в нашей команде есть победный менталитет»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над Испанией (2:1) в финальном матче Лиги наций.

«Очень рад и горд за игроков. Нам пришлось отыгрываться в обоих матчах. В матче с испанцами получилось сделать это быстро. Помимо таланта, в этой команде всегда присутствуют характер и победный менталитет. Очень горжусь своими игроками.

На кону был трофей. Наши игроки — бойцы, это же можно сказать и про меня. Мы сделали все возможное для того, чтобы здесь оказаться. Когда ты уже в финале, лучше всего выиграть его.

После перерыва мы стали играть более агрессивно, вынуждая соперника ошибаться. Мы перестали играть по прошествии 20 минут. В матчах с Испанией так поступать нельзя. Наша система и то, как мы реализуем ее, все еще требуют улучшения», — сказал Дешам.

Источник — УЕФА

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