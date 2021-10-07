Бельгия
2 : 3
Франция
07.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Триллер в Турине! Франция вырвала путевку в финал Лиги наций у Бельгии

Подопечные Дидье Дешама победили в матче, по ходу которого устали в два мяча

  • 07.10.2021 23:44
  • 1772 просмотра
  • 34 комментария
Триллер в Турине! Франция вырвала путевку в финал Лиги наций у Бельгии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Финальная часть Лиги наций УЕФА была прекрасным украшением для октябрьской международной паузы, и позволяла болельщикам как разнообразить процесс ожидания решающих матчей отбора на чемпионат мира-2022, так и окончательно закрыть один из важных вопросов. Второй в истории розыгрыш данного турнира ожидал момента, когда сборная Португалии официально лишится своего статуса победителя, а поскольку ее не было среди участников финала четырех, то и никаких шансов на повторение успеха она уже не имела.

А вот кто еще оставался претендентами на успех, так это сборные Бельгии и Франции, которым предстояло в матче в Турине между собой определить будущего соперника национальной команды Испании по финальному поединку в Милане на легендарном Джузеппе Меацца. Расклады перед стартом данной игры были таковы, что никто не решался назвать явного фаворита, так как действующие чемпионы мира и третья по силе команда мундиаля-2018 не лучшим образом провели Евро-2020, за что получили справедливую порцию критики от родных фанатов.

«Красные дьяволы» и «Les Bleus» являются грандами мирового футбола, поэтому в противостоянии подобных коллективов нет поводов уповать на некое превосходство в классе, а на первый план выходят лишь качественная организация движений игроков на поле, грамотный выбор тактического рисунка со стороны наставников, а также банальная удача. Куда уж без последнего на столь высоком уровне!

Впрочем, ожидать улыбки судьбы ни одна из сторон не стала, благодаря чему уже с первых минут команды начали штурмовать ворота друг друга с высокой степенью интенсивности, создавая при этом достаточно хлопот для голкиперов по обе стороны поля. Уго Льорис и Тибо Курта провели качественную первую половину матча, вот только стараний француза так и не хватило для того, чтобы компенсировать проблемы его команды в обороне.

Франция достаточно много пространства позволяла получать Ромелу Лукаку перед своей штрафной, поэтому соперники быстро переориентировали свои атаки на габаритного форварда, которому оставалось просто подыгрывать своим партнерам по атакам. Пока игрок «Челси» забирал на себя все внимание защитников, открывались свободные зоны по обе стороны от него. Одной из них на 37-й минуте воспользовался Карраско, нанеся удар под ближнюю штангу с левого фланга штрафной.

Лукаку в те минуты начал откровенно издеваться над защитниками соперников, что лишь подтвердил его персональный гол уже через несколько атак после этого. Голевую передачу на партнера по нападению вновь вырезал Кевин де Брюйне, а Ромелу на правом фланге штрафной оставил ни с чем Лукаса Эрнандеса, после чего мощным ударом вогнал мяч под перекладину с острого угла.


Уходить на перерыв с отставанием по счету в два мяча казалось фатальным для команды Дешама, так как мы сутками ранее наблюдали, чем это в итоге завершилось в матче Италия – Испания. Однако, Франция имела полную стартовую обойму, поэтому ей все-таки было чуть легче, чем «Скуадре Адзурре», пусть Бельгия и попыталась вновь насесть на чужие ворота с первых минут второго тайма.

Роберто Мартинес предложил своим подопечным сыграть в осторожном стиле, и как раз на этом моменте бельгийцы и допустили ошибку. Медленная тройка центральных защитников не выдерживала натиск со стороны Мбаппе, Гризманна и Бензема, что в итоге обернулось голами от двух из вышеперечисленных.

Нападающий мадридского «Реала» с передачи своего возможного будущего партнера по команде на 62-й минуте отквитал один гол ударом из центра штрафной, а через несколько мгновений Гризманн удачно вступил в контакт с Тилемансом на противоположной стороне чужих владений, заработав пенальти для Мбаппе.

На моральном подъеме Франция с радостью побежала в конце матча забивать и третий мяч, вот только прошла по краю пропасти, когда на 87-й минуте получила контратаку, а Лукаку завершил подачу Карраско с левого фланга ударом в дальний угол. Лишь на VAR в той ситуации удалось увидеть положение вне игры у форварда «Красных дьяволов», поэтому счет быстро вернулся в предыдущее положение, а гости получили время провести еще несколько атак.

Коллектив Дешама старался избежать овертаймов намного более активно, чем к этому стремились их оппоненты, поэтому и был в итоге справедливо вознагражден. Тео Эрнандес удачно оказался в дальней стороне штрафной при отскоке от прострела с правого фланга, и бильярдным ударом расстрелял противоположный от себя угол ворот соперников, принеся тем самым победу своей команде.

Таким образом, за главный трофей второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА между собой поспорят Испания и Франция, а Италии и Бельгии придется решать судьбу «бронзовых» медалей в матче за третье место. Обе игры состоятся 10 октября, в 16:00 и 21:45 по киевскому времени соответственно.

 

Лига наций УЕФА. Полуфинал.

Бельгия – Франция - 2:3

Карраско, 37, Лукаку, 41 – Бензема, 62, Мбаппе, 69 (пен.), Т. Эрнандес, 90+1

 Вертонген, 68

Бельгия: Куртуа – Вертонген, Денайер, Альдервейрельд – Карраско, Тилеманс (Ванакен, 70), Витсель, Кастань (Батшуайи, 90+2) – Э. Азар, Лукаку, де Брюйне.

Франция: Льорис – Л. Эрнандес, Варан, Кунде – Т. Эрнандес, Рабио (Тчуамени, 74), Погба, Павар (Дюбуа, 90+2) – Гризманн – Мбаппе, Бензема (Верету, 90+6).

Арбитр: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия).

Стадион: «Альянц Стэдиум» (Турин, Италия).

Удары (в створ): 11 (6) – 16 (6)
Угловые: 4 – 2
Оффсайды: 2 – 4.

БЕЛЬГИЯ - ФРАНЦИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 16°C

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
69' ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
62' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
40' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
37' ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).

Александр Снитко, Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:53
    0
    нет?! будем дальше хуне заниматься и дамать что у нас все хуже чем чем у других, а на самом то деле у нас вмеохуеннооо тока мы думаем что у на с всеихуево
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:50 (изменен)
    0
    надо играть с командами Европы та пох ех там лучоше играют чем наши две лиги вместе взятые!!!
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:48
    0
    если наши лидеры или каким ы их называем гранды хотят чего-то достичь инапдо избавляется от балласта!! вы поняли о чем я , зачем уживаться с колгосп лигойт
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:42
    0
    поэтому нах убераем 10 команд и все!!! а дальше есть стадион свой? база? нет! до свидания не ебите мозг!
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:40
    0
    мы их тянем и толку ноль две три команды и а все остальное гавно наипаплочке, смысл нашим лидерам уживаться сэтим гавном¿??¿
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:38
    0
    короче у нас только 5 максимум 8 команд все остальное гавно гвангом и неху их тянуть за собой
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:36
    0
    перебрать Первую лигу и полностью УПЛ избавится от львоварухахуюхаминнтаяебалаячернлморце
    в и всякой коннтрабанды
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:33
    0
    у нас есть чем удивить гавноебов с европы
    Ссылка
    Andy_P
    online
    Andy_P, 08.10.2021 00:33
    0
    Ёкарный Бабай, 08.10.2021 00:24
    Все верно на счет Мартинеса, он единственный кто постоянно играет в три защитника из топ-сборных. Когда играет с Россией, Данией это оправданно, но негибкость в построениях постоянно лезет боком в играх с остальными топ-сборными. Особенно когда у тебя 34-летний Вертонген и Алдервейрелд с Аль-Духаиля.
    Франция Дешама показывает, что чтобы выигрывать трофеи, нужно уметь играть в прагматичный на грани с антифутболом футбол, поступаться малым ради большего. С ними на Евро это сыграло злую шутку, но тем не менее такой подход имеет больше преимуществ, чем шашка наголо.
    А есть у него большой выбор высококлассных защитников? Тут верно заметили - в составе есть Де Брюйне, Лукаку, может, Эден Азар - и все остальные. При этом они во всех турнирах выходят в поздние стадии, потому и высоко в рейтингах.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:28 (изменен)
    0
    поэтому Я за то чтоб не выдавать паспорта Украины легионерам которые у нас бодаются в Нашем Чемпе
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:26
    +1
    скоро у нас будет будет бегать сборная негров от ахметыча с паспортами
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:25
    +1
    там и французов то нет только паспортные итолько
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 08.10.2021 00:24
    -1
    D.Lanskoy, 08.10.2021 00:00
    Бельгийцев жалко, но они сами виноваты, что для золотого поколения не выбрали топ-тренера. Мартинес - это ни о чём. Ещё не поздно поменять перед ЧМ-22, но они не станут, увы.
    Кстати, вот и цена всем рейтингам, которые ставят Бельгию на 1 место. В реальности они не выиграли ничего и первые только на бумаге.
    Все верно на счет Мартинеса, он единственный кто постоянно играет в три защитника из топ-сборных. Когда играет с Россией, Данией это оправданно, но негибкость в построениях постоянно лезет боком в играх с остальными топ-сборными. Особенно когда у тебя 34-летний Вертонген и Алдервейрелд с Аль-Духаиля.
    Франция Дешама показывает, что чтобы выигрывать трофеи, нужно уметь играть в прагматичный на грани с антифутболом футбол, поступаться малым ради большего. С ними на Евро это сыграло злую шутку, но тем не менее такой подход имеет больше преимуществ, чем шашка наголо.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:23
    0
    D.Lanskoy, 08.10.2021 00:00
    Бельгийцев жалко, но они сами виноваты, что для золотого поколения не выбрали топ-тренера. Мартинес - это ни о чём. Ещё не поздно поменять перед ЧМ-22, но они не станут, увы.
    Кстати, вот и цена всем рейтингам, которые ставят Бельгию на 1 место. В реальности они не выиграли ничего и первые только на бумаге.
    на самом деле это сплошная копия а не орегинал
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
    Игорь Авто, 08.10.2021 00:20 (изменен)
    +1
    adidas777, 08.10.2021 00:12
    Как после такого футбола смотреть УПЛ?
    Феноменальная игра с двух сторон!!!
    Эта игра однозначна должна была быть в финале!
    Но финал и матч за бронзу впереди!
    И это здорово!
    так было последние 50 минимм лет
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 08.10.2021 00:18
    +1
    Sunrise, 07.10.2021 23:49
    Кстати, в матче было 14 фолов на двоих и одна жёлтая (вроде за разговоры). Это на заметку тем смешным "экспертам" (начиная с Цыганыка, Кополовца и др.) которые по отсутствию фолов и карточек судят о качестве настроя, борьбы, игры.
    Не сравнивай.
    Здесь две сборные играли в футбол!
    В случае с такими сборными, как наша. Когда мы серьёзно проигрываем сопернику в классе, компенсировать это можно только неимоверной силовой борьбой.
    А это как правило много нарушений и карточек!
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 08.10.2021 00:15
    0
    Andy_P, 07.10.2021 23:54
    Странно, но в полуфиналах Лиги Наций футбол был зрелищнее и интереснее, чем в полуфиналах Евро. Ответственность не давит?
    А почему ты только полуфиналы вспомнил?
    Я считаю, ни один матч на этом Евро и близко не стоял с тем, что мы увидели сегодня!
    Такие матчи, как сегодня, вообще бывают раз в несколько лет.
    Ссылка
    adidas777
    adidas777, 08.10.2021 00:12
    +2
    Как после такого футбола смотреть УПЛ?
    Феноменальная игра с двух сторон!!!
    Эта игра однозначна должна была быть в финале!
    Но финал и матч за бронзу впереди!
    И это здорово!
    Ссылка
    roman_kros
    online
    roman_kros, 08.10.2021 00:07
    +3
    Такий футбол я люблю
    Ссылка
    Panda1818
    online
    Panda1818, 08.10.2021 00:02
    0
    Nordenus, 07.10.2021 23:48
    Бельгия так и не выиграла ничего с этим звездным составом, не долго ей осталось быть топ сборной...
    У Нидерландов тоже звёздная сборная из года в год , в отличии от одного поколения у Бельгийцев, а они тоже ничего не выиграли по факту
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