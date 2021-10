Триллер в Турине! Франция вырвала путевку в финал Лиги наций у Бельгии

Финальная часть Лиги наций УЕФА была прекрасным украшением для октябрьской международной паузы, и позволяла болельщикам как разнообразить процесс ожидания решающих матчей отбора на чемпионат мира-2022, так и окончательно закрыть один из важных вопросов. Второй в истории розыгрыш данного турнира ожидал момента, когда сборная Португалии официально лишится своего статуса победителя, а поскольку ее не было среди участников финала четырех, то и никаких шансов на повторение успеха она уже не имела.



А вот кто еще оставался претендентами на успех, так это сборные Бельгии и Франции, которым предстояло в матче в Турине между собой определить будущего соперника национальной команды Испании по финальному поединку в Милане на легендарном Джузеппе Меацца. Расклады перед стартом данной игры были таковы, что никто не решался назвать явного фаворита, так как действующие чемпионы мира и третья по силе команда мундиаля-2018 не лучшим образом провели Евро-2020, за что получили справедливую порцию критики от родных фанатов.



«Красные дьяволы» и «Les Bleus» являются грандами мирового футбола, поэтому в противостоянии подобных коллективов нет поводов уповать на некое превосходство в классе, а на первый план выходят лишь качественная организация движений игроков на поле, грамотный выбор тактического рисунка со стороны наставников, а также банальная удача. Куда уж без последнего на столь высоком уровне!



Впрочем, ожидать улыбки судьбы ни одна из сторон не стала, благодаря чему уже с первых минут команды начали штурмовать ворота друг друга с высокой степенью интенсивности, создавая при этом достаточно хлопот для голкиперов по обе стороны поля. Уго Льорис и Тибо Курта провели качественную первую половину матча, вот только стараний француза так и не хватило для того, чтобы компенсировать проблемы его команды в обороне.



Франция достаточно много пространства позволяла получать Ромелу Лукаку перед своей штрафной, поэтому соперники быстро переориентировали свои атаки на габаритного форварда, которому оставалось просто подыгрывать своим партнерам по атакам. Пока игрок «Челси» забирал на себя все внимание защитников, открывались свободные зоны по обе стороны от него. Одной из них на 37-й минуте воспользовался Карраско, нанеся удар под ближнюю штангу с левого фланга штрафной.



Лукаку в те минуты начал откровенно издеваться над защитниками соперников, что лишь подтвердил его персональный гол уже через несколько атак после этого. Голевую передачу на партнера по нападению вновь вырезал Кевин де Брюйне, а Ромелу на правом фланге штрафной оставил ни с чем Лукаса Эрнандеса, после чего мощным ударом вогнал мяч под перекладину с острого угла.

This. Is. Football 😍 Belgium versus France = 🔥🔥🔥 ⚽️🇧🇪⏰ 37 ' Carrasco ⚽️🇧🇪⏰ 40' Lukaku ⚽️🇫🇷⏰ 62' Benzema ⚽️🇫🇷⏰ 69' Mbappé #NationsLeague pic.twitter.com/21iew5QIN6



Уходить на перерыв с отставанием по счету в два мяча казалось фатальным для команды Дешама, так как мы сутками ранее наблюдали, чем это в итоге завершилось в матче Италия – Испания. Однако, Франция имела полную стартовую обойму, поэтому ей все-таки было чуть легче, чем «Скуадре Адзурре», пусть Бельгия и попыталась вновь насесть на чужие ворота с первых минут второго тайма.



Роберто Мартинес предложил своим подопечным сыграть в осторожном стиле, и как раз на этом моменте бельгийцы и допустили ошибку. Медленная тройка центральных защитников не выдерживала натиск со стороны Мбаппе, Гризманна и Бензема, что в итоге обернулось голами от двух из вышеперечисленных.



Нападающий мадридского «Реала» с передачи своего возможного будущего партнера по команде на 62-й минуте отквитал один гол ударом из центра штрафной, а через несколько мгновений Гризманн удачно вступил в контакт с Тилемансом на противоположной стороне чужих владений, заработав пенальти для Мбаппе.



На моральном подъеме Франция с радостью побежала в конце матча забивать и третий мяч, вот только прошла по краю пропасти, когда на 87-й минуте получила контратаку, а Лукаку завершил подачу Карраско с левого фланга ударом в дальний угол. Лишь на VAR в той ситуации удалось увидеть положение вне игры у форварда «Красных дьяволов», поэтому счет быстро вернулся в предыдущее положение, а гости получили время провести еще несколько атак.



Коллектив Дешама старался избежать овертаймов намного более активно, чем к этому стремились их оппоненты, поэтому и был в итоге справедливо вознагражден. Тео Эрнандес удачно оказался в дальней стороне штрафной при отскоке от прострела с правого фланга, и бильярдным ударом расстрелял противоположный от себя угол ворот соперников, принеся тем самым победу своей команде.



Таким образом, за главный трофей второго в истории розыгрыша Лиги наций УЕФА между собой поспорят Испания и Франция, а Италии и Бельгии придется решать судьбу «бронзовых» медалей в матче за третье место. Обе игры состоятся 10 октября, в 16:00 и 21:45 по киевскому времени соответственно.

🇫🇷 Scenes as Turin after that France comeback 🎉#NationsLeague pic.twitter.com/WhGOZfJNqg