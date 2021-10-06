В четверг, 7 октября, состоится поединок полуфинала Лиги наций, в котором сыграют национальные сборные Бельгии и Франции.

Матч пройдет в Турине на стадионе «Ювентус». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Бельгия

Национальная сборная Бельгии вышла в финальную часть Лиги наций, заняв первое место в своей группе Лиги А. Бельгийцы набрали 15 очков, опередив Данию (10 очков), Англию (10 очков) и Исландию (0 очков).

Бельгийская команда дважды обыграла датчан (2:0 в гостях, 4:2 дома) и исландцев (5:1 дома и 2:1 в гостях). С англичанами получилось чуть сложнее — на выезде бельгийцы уступили 1:2, зато дома взяли реванш со счетом 2:0. Итоговая разница забитых и пропущенных мячей у Бельгии составила 16-6.

Стоит отметить, что форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, выступающий за лондонский «Челси», делит второе место в списке лучших бомбардиров Лиги наций с израильтянином Эраном Захави. В активе у футболистов по пять забитых мячей, у лидирующего норвежца Эрлинга Холанда — шесть забитых голов.

В целом, сборная Бельгии демонстрирует не только качественный футбол, но и серьезное отношение к новому турниру — то, чего не хватает многим именитым сборным.

Франция

Сборная Франции тоже вполне уверенно заняла первое место в своей группе Лиги А. Французы набрали 16 очков, опередив Португалию (13 очков), Хорватию (3 очка) и Швецию (3 очка).

В целом, можно отметить кардинальный разрыв между национальными сборными в Лиге А. Из двух групп только датчане активно сопротивлялись, набрав 10 зачетных пунктов. Исландия, Хорватия и Швеция набрали 6 очков на двоих в 18 (!) сыгранных матчах. 0,33 очка за игру — маловато для турнира, который УЕФА мечтает сделать престижным.

Франция дважды обыграла Хорватию (4:2 дома, 2:1 в гостях) и Швецию (4:2 дома и 1:0 в гостях). С Португалией получилось чуть посложнее — 0:0 дома и 1:0 в гостях благодаря голу Канте. Разница забитых и пропущенных мячей составила 11-5.

Лучший французский бомбардир Оливье Жиру забил три мяча.

Противостояние

По сути, нас ждет достойное противостояние двух равных команд, двух европейских топ-сборных. И победит в нем тот, кто серьезнее отнесется к грядущему поединку и будет готов отдать все силы на поле. Несмотря на то, что букмекеры считают фаворитом Францию, Бельгия видится более «голодной».

Ориентировочные составы:

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Бойата, Вертонген, Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар, Э. Азар, де Брюйне, Лукаку.

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Погба, Гризманн, Бензема, Мбаппе.

7 октября, четверг