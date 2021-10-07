В четверг, 7-го октября, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Бельгия и Франция. Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

Если Италия с Испанией выясняли свои отношения на полуфинальном этапе чемпионата Европы-2020, перед очным противостоянием в рамках Лиги наций, по итогам котором «Фурия роха» стала первым финалистом текущего розыгрыша, то соперники по второму полуфинальному поединку в последний раз встречались на аналогичной стадии чемпионата мира-2018. Судя по потенциальной тенденции, победителям дуэлей прошлых лет придется несладко в предстоящей игре, но сможет ли команда Роберто Мартинеса наконец-то приблизиться к заветному трофею?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Франция.