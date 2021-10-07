Бельгия
0 : 0
Франция
07.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией полуфинального поединка Лиги наций УЕФА

  • 07.10.2021 01:27
  • 21 просмотр
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Бельгия – Франция. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7-го октября, состоится полуфинальный поединок Лиги наций УЕФА, в котором сразятся Бельгия и Франция. Матч пройдет в Турине (Италия), на поле стадиона «Альянц Стэдиум», начало в 21:45.

Если Италия с Испанией выясняли свои отношения на полуфинальном этапе чемпионата Европы-2020, перед очным противостоянием в рамках Лиги наций, по итогам котором «Фурия роха» стала первым финалистом текущего розыгрыша, то соперники по второму полуфинальному поединку в последний раз встречались на аналогичной стадии чемпионата мира-2018. Судя по потенциальной тенденции, победителям дуэлей прошлых лет придется несладко в предстоящей игре, но сможет ли команда Роберто Мартинеса наконец-то приблизиться к заветному трофею?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Бельгия – Франция.

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Александр Снитко, Sport.ua

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