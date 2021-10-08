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07.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Дидье ДЕШАМ: «Эта победа показывает силу характера»

Наставник сборной Франции – о волевой победе над Нидерландами

  • 08.10.2021 01:59
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Дидье ДЕШАМ: «Эта победа показывает силу характера»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал победу над национальной командой Нидерландов (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Нам дважды забили в сильно проведенном 20-минутном отрезке первого тайма. И победа, добытая таким вот образом, показывает силу характера команды. Игроки никогда не сдаются. Сюда мы ехали за выходом в финал; теперь мы прошли, и на кону - главный трофей. Сделаем все возможное, для того чтобы поднять его над своими головами», - сказал Дешам.

Источник — УЕФА

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