Бельгия
2 : 3
Франция
07.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бельгия – Франция – 2:3. Большой камбэк французов. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор полуфинальной игры Лиги наций

  • 07.10.2021 23:45
  • 1873 просмотра
  • 1 комментарий
Бельгия – Франция – 2:3. Большой камбэк французов. Видео голов и обзор игры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаку и Варан

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву. Победитель в финале сыграет против команды Испании, которая обыграла Италию (2:1) днем ранее.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Бельгия – Франция – 2:3. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Карраско, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Лукаку, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 62 мин.

ГОЛ! 2:2. Килиан Мбаппе, 69 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
69' ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
62' ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
40' ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
37' ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Alehandro
    online
    Alehandro, 07.10.2021 22:54
    0
    Два удара в ближний угол... Льорису большой привет
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