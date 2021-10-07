В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву. Победитель в финале сыграет против команды Испании, которая обыграла Италию (2:1) днем ранее.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Бельгия – Франция – 2:3. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Карраско, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Лукаку, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 62 мин.
ГОЛ! 2:2. Килиан Мбаппе, 69 мин (пен)
ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
|69'
|ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Франция).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Бельгия).
Источник — Sport.ua
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