В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции. Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по Киеву. Победитель в финале сыграет против команды Испании, которая обыграла Италию (2:1) днем ранее.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Бельгия – Франция – 2:3. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Карраско, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Лукаку, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 62 мин.

ГОЛ! 2:2. Килиан Мбаппе, 69 мин (пен)

ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.